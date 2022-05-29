УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на июнь 2022 года для Весов: награда за труды, счастливая любовь и большое чудо

29 мая 2022, 03:30

В июне Весы получат неожиданную прибыль или, наоборот, резко возникнет ситуация, для решения которой срочно понадобятся деньги. Реагировать нужно быстро.

гороскоп, весы
Весов ждет чудесный месяц, говорит гороскоп на июнь 2022 / Коллаж ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп для Весов на июнь 2022 года. Самыми главными темами месяца станут отношения, брак, партнерство. Если вы свободны, то есть высокий шанс встретить свою вторую половинку, выйти замуж, забеременеть.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в первый месяц лета планеты останавливаются и разворачиваются. И обычно в дни разворота планет (3 июня, 4 июня, 28 июня) лучше не делать ничего серьёзного и важного, не заключать сделки, не вести переговоры.

"Кто-то будет очень сильно за вами ухаживать или вас добиваться. У вас будут подписчики добавляться или вы будете студентов набирать, если вы преподаёте, или у вас будет много клиентов. Впрочем, могут объявиться и враги, оппоненты или конкуренты", - сказала астролог.

В июне Весы могут выиграть в суде или заключить удачную сделку. А если будут заключать брак, то избранник будет Овен или Скорпион по гороскопу.

С 3 июня начнется сдвиг в финансовых делах, потому что Меркурий развернется в прямое движение. Если были задержки в доходах, вы ждали решение по кредиту или по ипотеке, были проблемы с кредитной картой, то теперь все процессы пойдут быстрее.

Ретроградный Сатурн 2022

4 июня - неблагоприятный день из-за разворота Сатурна. Планета будет ретроградной до 23 октября в вашем секторе удовольствий, отпуска, отдыха. Скорее всего в эти почти пять месяцев у Весов не будет возможности расслабиться, сходить в театр, на концерт или выставку. Не исключено, что отпуск не состоится или будет отложен до осени, потому что вам, например, подвернется хорошая работа.

Ретроградный Сатурн - это хороший период для подготовки к беременности и к исполнению родительских обязанностей.

Кроме того, Сатурн приносит подарки тем, кто тяжело работает. За свой труд осенью Весы получат хорошую награду.

"Сатурн - планета холода, мороза, льда - может давать замораживание отношений или охлаждение на несколько месяцев", - предупредила астролог.

В июне Весы получат неожиданную прибыль или, наоборот, резко возникнет ситуация, для решения которой вам срочно понадобятся деньги. Реагировать нужно будет быстро, предупредил гороскоп. Не исключен резкий переезд или поездка. Рисковать нужно только в том случае, если вы точно знаете, что делаете и уверены в своем решении на 100%.

С 22 июня Весы получат хорошую новость по работе (повышение, новый проект, новую должность).

Ретроградный Нептун 2022

28 июня Нептун разворачивается в ретроградное движение до 3 декабря. Этот период очень хорош для творческой работы. Вам будет сопутствовать удача, если вы дизайнер, поэт, музыкант, танцор. Представители этих профессий погрузятся в творческий процесс, всех остальных ждет туманная и неясная ситуация, затягивание и период ожидания. Ситуация прояснится лишь после 3 декабря.

Ретроградный Нептун хорош для того, чтобы обследовать организм и уделить внимание здоровью, сдать анализы, обратиться к психологу или психотерапевту.

"У вас будет время до конца года, чтобы полностью разобраться в себе. Если вдруг вам поставят какой-то диагноз по здоровью, то обязательно перепроверяйте его у других врачей, сдавайте еще раз анализы, потому что Нептун может давать ошибки. А еще Нептун символизирует чудеса. Может произойти чудесное выздоровление и избавление от недуга", - сказала Анжела Перл.

Новолуние 29 июня принесет Весам предложение по работе или новую должность. Возможно, у вас появится понимание того, кем вы хотите работать, на кого учиться, какую профессию выбрать.

Вам также может быть интересно:

гороскоп Весы гороскоп на июнь гороскоп Весы гороскоп 2022 Анжела Перл
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:30

Гороскоп на июнь 2022 года для Весов: награда за труды, счастливая любовь и большое чудо

02:40

Украина будет плавать: синоптики предупредили о сильных ливнях ​Видео

02:35

Переплыла Дунай, спасаясь от войны: трансгендерная певица Зи Фамелу нелегально покинула Украину

02:00

Названы неожиданные причины зубной боли: когда нужно бежать к врачу

01:58

"Военная" прическа и патриотическое тату: украинская продюсерка изменилась до неузнаваемости

Реклама
01:33

Не только как антисептик: где в быту можно с пользой применить перекись водорода

00:51

Приметы на 30 мая: что нельзя делать и как уберечь дом от бедыВидео

00:11

Полякова осталась без денег и рассказала, куда потратила все заработанное до войны

28 мая, суббота
23:56

ВСУ отбили семь вражеских атак на Донбассе: продолжаются боиВидео

23:52

Злата Огневич рассказала, почему на Холостячке выбрала Задворного, которого считает мальчишкой

23:48

Каннский кинофестиваль объявил победителей 2022 года

23:34

Зеленский о блокаде Херсона: людей пытаются взять в заложникиВидео

23:10

Ситуация на фронте может резко измениться с 15 июня: Арестович дал новый прогнозВидео

23:07

"Самая большая боль": Остапчук пожаловался, что бывшая жена не дает общаться с детьми

22:55

Рашисты потерпели "надлом" на одном из направлений - Арестович

22:36

Дзидзьо стал жертвой своего двойника - певец попал в скандал с выступлением на "мажорной" свадьбе

22:31

"Завод уничтожен": выяснились подробности ракетного удара по Кривому Рогу

22:20

В уличных боях за Мариуполь убито примерно 6 000 оккупантов - АрестовичВидео

21:56

"Его все боятся": Зеленский высказался о госперевороте в РоссииВидео

21:39

Больше месяца без Олега Винника: Оля Полякова заговорила о том, куда делся певец

Реклама
21:35

Привлечете удачу и невероятное богатство: приметы на июнь, которые принесут успех и деньгиВидео

21:25

Оккупанты перенесли дату псевдореферендума в Херсоне: в чем причинаВидео

20:59

"Оставляют мины под телами убитых украинцев": раскрыты новые зверства оккупантовВидео

20:53

Над городом гриб от взрывов: в Кривом Роге сообщают о двух "прилетах"

20:25

Несутся мощные грозы и жуткая жара: синоптики назвали самые жаркие дниВидео

20:21

Джамала показала кадры невероятного концерта на воде

20:20

Германия решилась вооружить Украину: ВСУ для битвы с РФ получат САУ Gepard и БМП MarderВидео

19:57

Украина может потопить весь Черноморский флот РФ ракетами - Братчук

19:45

Украинские военные ликвидировали еще одного российского командираВидео

19:34

Обратка гарантированно прилетит: почему буряты скоро начнут бить русскихмнение

19:28

"А я предупреждала вас о войне": дочь Егоровой рассказала о скандальной переписке с мамойВидео

19:24

Макрон и Шольц потребовали от Путина освободить 2500 пленных защитников МариуполяВидео

19:16

Грозит ли Украине вспышка холеры из-за войны: ответ Минздрава

19:14

Гороскоп на июнь 2022 года для Дев: астролог рассказала, чего ждать в любви, на работе и в финансахВидео

18:47

"Адская вечеринка": ВСУ уничтожили живую силу и технику врагаВидео

18:46

У Зеленского призвали вернуть РФ за железный занавес: при каком условии

18:44

"Артист, показавший настоящие яйца": Alyona Alyona назвала супер-пример для украинского шоубиза

18:35

Переговоры без Путина обречены на провал: РФ - это страна, где никто ничего не решает – ЗеленскийВидео

18:20

"Посадит и загрызет": журналистка из РФ рассказала, как начиналась карьера Скабеевой

18:15

В России сдали позиции оккупантов: ВСУ дали по зубам армии ПутинаВидео

Реклама
17:41

Оккупанты несут существенные потери: ВСУ пошли в контрнаступление на ЮгеВидео

17:27

Только не начинай: самые несносные бывшие по знаку зодиака

17:04

Минска-3 не будет, или Как Германия и Франция не выучили урокимнение

17:03

5-месячной дочери Романа Сасанчина нужна операция - девочке диагностировали гемангиому

17:03

Цены на газ для населения: в Украине сделали важное заявлениеВидео

16:42

Россия может обстрелять Беларусь и устроить свержение Лукашенко – InformNapalmВидео

16:30

"Это ей сделает больно": дочь Снежаны Егоровой назвала лучшее наказание для матери-предательницы

16:20

Дочь Заворотнюк впервые рассказала о лечении матери

16:15

Путин хочет переговоров с Украиной: Макрон и Шольц потребовали от президента РФ вывести войскаВидео

16:06

Гороскоп на июнь 2022 года для Львов: большая прибыль, сюрприз на работе и любовный треугольникВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять