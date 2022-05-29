Гороскоп на июнь 2022 года для Весов: награда за труды, счастливая любовь и большое чудо

Весов ждет чудесный месяц, говорит гороскоп на июнь 2022 / Коллаж ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп для Весов на июнь 2022 года. Самыми главными темами месяца станут отношения, брак, партнерство. Если вы свободны, то есть высокий шанс встретить свою вторую половинку, выйти замуж, забеременеть.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в первый месяц лета планеты останавливаются и разворачиваются. И обычно в дни разворота планет (3 июня, 4 июня, 28 июня) лучше не делать ничего серьёзного и важного, не заключать сделки, не вести переговоры.

"Кто-то будет очень сильно за вами ухаживать или вас добиваться. У вас будут подписчики добавляться или вы будете студентов набирать, если вы преподаёте, или у вас будет много клиентов. Впрочем, могут объявиться и враги, оппоненты или конкуренты", - сказала астролог.

В июне Весы могут выиграть в суде или заключить удачную сделку. А если будут заключать брак, то избранник будет Овен или Скорпион по гороскопу.

С 3 июня начнется сдвиг в финансовых делах, потому что Меркурий развернется в прямое движение. Если были задержки в доходах, вы ждали решение по кредиту или по ипотеке, были проблемы с кредитной картой, то теперь все процессы пойдут быстрее.

Ретроградный Сатурн 2022

4 июня - неблагоприятный день из-за разворота Сатурна. Планета будет ретроградной до 23 октября в вашем секторе удовольствий, отпуска, отдыха. Скорее всего в эти почти пять месяцев у Весов не будет возможности расслабиться, сходить в театр, на концерт или выставку. Не исключено, что отпуск не состоится или будет отложен до осени, потому что вам, например, подвернется хорошая работа.

Ретроградный Сатурн - это хороший период для подготовки к беременности и к исполнению родительских обязанностей.

Кроме того, Сатурн приносит подарки тем, кто тяжело работает. За свой труд осенью Весы получат хорошую награду.

"Сатурн - планета холода, мороза, льда - может давать замораживание отношений или охлаждение на несколько месяцев", - предупредила астролог.

В июне Весы получат неожиданную прибыль или, наоборот, резко возникнет ситуация, для решения которой вам срочно понадобятся деньги. Реагировать нужно будет быстро, предупредил гороскоп. Не исключен резкий переезд или поездка. Рисковать нужно только в том случае, если вы точно знаете, что делаете и уверены в своем решении на 100%.

С 22 июня Весы получат хорошую новость по работе (повышение, новый проект, новую должность).

Ретроградный Нептун 2022

28 июня Нептун разворачивается в ретроградное движение до 3 декабря. Этот период очень хорош для творческой работы. Вам будет сопутствовать удача, если вы дизайнер, поэт, музыкант, танцор. Представители этих профессий погрузятся в творческий процесс, всех остальных ждет туманная и неясная ситуация, затягивание и период ожидания. Ситуация прояснится лишь после 3 декабря.

Ретроградный Нептун хорош для того, чтобы обследовать организм и уделить внимание здоровью, сдать анализы, обратиться к психологу или психотерапевту.

"У вас будет время до конца года, чтобы полностью разобраться в себе. Если вдруг вам поставят какой-то диагноз по здоровью, то обязательно перепроверяйте его у других врачей, сдавайте еще раз анализы, потому что Нептун может давать ошибки. А еще Нептун символизирует чудеса. Может произойти чудесное выздоровление и избавление от недуга", - сказала Анжела Перл.

Новолуние 29 июня принесет Весам предложение по работе или новую должность. Возможно, у вас появится понимание того, кем вы хотите работать, на кого учиться, какую профессию выбрать.

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