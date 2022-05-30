УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на июнь 2022 года для Стрельцов: победа, крупный скандал и много денег

30 мая 2022, 06:09

В первый месяц лета Стрельцы будут вкладывать много энергии в расширение бизнеса. Это удачное время для конкуренции. Вы безусловно выйдете победителем.

гороскоп Стрелец
Что ждет Стрельцов в июне 2022 - гороскоп на месяц / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп для Стрельцов на июнь 2022 года. Первый месяц лета будет у Стрельцов очень активным. Вами может овладеть азарт. Вы будете вкладывать много энергии в расширение бизнеса. Это удачное время для соревнований и конкуренции. Вы безусловно выйдете победителем. Также придется заниматься решением проблем детей. Стоит быть острожными - есть риск поссориться либо с детьми, либо с вашей второй половинкой, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Кроме того, по словам астролога, в июне Стрельцам захочется что-то делать вместе со своими любимым человеком. Возможно вы начнете вместе бегать по утрам, а может быть вместе поедете в отпуск. Если в вашей жизни есть любовный треугольник, то есть риск того, что разразится крупный скандал.

Анжела Перл добавила, что в жизни Стрельцов может повторится ситуация 11-летней давности.

"Вспомните, что происходило в вашей жизни в апреле-мае 2011 года. В этом году все может повториться", - отметила астролог.

3 июня Меркурий разворачивается в прямое движение. Этот день не очень благоприятный для принятия важных решений, переговоров, заключения сделок. Если были задержки с работой или клиентами, то после третьего числа все пойдет на лад. Если вы ждали какой-то ответ по работе, то наконец-то вы его получите.

Ретроградный Сатурн 2022

4 июня Сатурн - планета ограничений, дисциплины, законов - разворачивается в ретроградное движение до 23 октбяря.

Сатурн символизирует тяжелую работу и обязательства, которые приходится выполнять независимо от нашего желания. Стрельцам необходимо будет обучаться и дисциплинировать себя. С 4 июня по 23 октября будет поставлено на паузу общение, коммуникации. Может отложиться поездка из-за работы, каких-то документов или закрытых границ.

Также Стрельцам нужно будет овладеть новыми навыками, чтобы добиться цели.

С 11 по 13 июня события могут повернуться не так, как вы ожидали. Ждите сюрприз и какие-то неожиданности с оплатой, переводом денег, с ценами на услуги.

У некоторых Стрельцов внезапно может завязаться служебный роман или состоится неожиданное свидание. Возможно кто-то, от кого вы этого не ожидали, поможет вам решить проблемы, которые будут касаться отношений или финансов.

В полнолуние 14 июня 2022 Стрельцы могут подписать контракт или заключить выгодную сделку. Вас ждет новое выгодное знакомство. Дома - серьезный разговор с мужем или женой.

14 июня будет очень важным днем. Стрельцам нужно будет принять решение, выступить на публике, закончить какие-то отношения. Возможно вы получите предложение, о котором потом будете рассказывать. День хорош для саморекламы.

Так как 14 июня будет очень эмоциональным днем, то Стрельцы могут почувствовать недомогание, нервозность и волнение, предостерегла астролог.

Полнолуние принесет Стрельцам новые начинания, завершение одного цикла жизни и начало другого.

С 22 июня Стрельцов ждет финансовая прибыль, свидетельствует гороскоп на месяц.

Ретроградный Нептун 2022

А 28 июня Нептун разворачивается в обратное движение до 3 декабря. Это очень медленная и туманная планета, которая дает неопределенность. Стрельцы как будто не будут знать, как им поступать: оставаться или переезжать, искать ли работу в другом месте, возвращаться ли домой или нет и т.д.

"Нептун - таинственная планета. Поэтому может быть вы откроете тайны, которые касаются ваших предков, родителей, родственников. До декабря вы можете быть в неведении, а потом все откроется", - сказала Анжела Перл.

По ее словам, Нептун это планета искусства. Стрельцы погрузятся в творчество до зимы. Это может быть работа над фильмом, выставкой фотографий, картиной и т.д.

Новолуние 29 июня принесет Стрельцам финансовую энергию. Вы получите деньги. Это могут быть инвестиции, деньги партнера, деньги мужа, жены или средства государства или банка. По словам астролога, конец июня и первая половина июля будут прибыльными у Стрельцов.

Вам также может быть интересно:

гороскоп Стрелец гороскоп на июнь Стрелец гороскоп знак Зодиака Стрелец гороскоп 2022
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:06

ВСУ разнесли на Юге почти три десятка единиц вражеской техники и командный пункт

06:36

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине срывает планы России - ISWВидео

06:31

Чем война Украины и России выгодна США, и почему Штаты помогают украинцам победитьмнение

06:09

Гороскоп на июнь 2022 года для Стрельцов: победа, крупный скандал и много денегВидео

04:45

Будет горький вкус: что категорически запрещено сажать рядом с морковью и кто ее идеальный соседВидео

Реклама
04:40

Украинцам назвали самый жаркий день: накроет пекло, зальет мощными ливнямиВидео

04:35

Украинская супермодель показала эротичный портрет в зеркале

03:51

Трофей с Евровидения-2022 продали за баснословную сумму - на что потратят средства

03:20

ТОП-5 продуктов, которые опасно давать детям

02:52

Анна Тринчер в пиджаке на голое тело заставила фанатов трепетать от восторга

02:50

Военный эксперт рассказал, какие преимущества ВСУ дадут ракеты "Гарпун"

02:20

В ближайшие годы Россия распадется на княжества: ресурсов для подавления протестов не будет

01:48

Жданов спрогнозировал разгром оккупантов на Херсонщине: что станет решающим факторомВидео

01:14

Гороскоп Таро на неделю 30 мая-5 июня: Весам – подсказки судьбы, Козерогам – важный человек

00:58

"Нация первобытных дикарей. Позор на весь мир!": Панин набросился на "существо по имени Чичерина"

29 мая, воскресенье
23:55

Зеленский о ситуации в Северодонецке: делаем все, чтобы сдержать наступлениеВидео

23:35

Лавров отреагировал на слухи о болезни Путина

23:34

"Смывают свою родину глубоко на дно": Макс Барских рассказал, почему его песни стали доступны в РФВидео

23:11

Блинкен назвал Лукашенко соучастником нападения России на УкраинуВидео

22:48

У Орбана опозорились диким фейком: сравнили Украину с нацистской ГерманиейВидео

Реклама
22:45

Будет очень много сочных ягод: как приготовить лучшую подкормку для малиныВидео

22:09

"Это ж надо чтоб так штырило жестко": голая Анастасия Волочкова опозорилась перед фанатами

22:07

Шесть шагов: Украина назвала главные ожидания от саммита НАТО

21:56

У Зеленского ответили Эрдогану насчет переговоров с ПутинымВидео

21:44

"РФ лишила меня сына": пронзительный пост харьковчанки, потерявшей мужа и ребенка при обстрелеФотоВидео

21:23

"Рана была так ужасна, что я могла видеть его череп": внук Григория Чапкиса попал в ужасную аварию

20:58

Гороскоп на июнь 2022 для Скорпионов: много работы, сюрприз и крутой поворот судьбыВидео

20:57

Главу СБУ Харьковщины выгнали с должности: Зеленский выдвинул громкое обвинениеВидео

20:51

Оккупанты обстреляли три общины под Кривым Рогом

20:34

Гиркин паникует: ВСУ заберут Донбасс с Крымом и пойдут выбивать рашистов с КубаниВидео

20:25

Санкции против России: послы ЕС не достигли согласия по шестому пакету

20:10

Приметы на 31 мая: что нельзя делать и как привлечь удачуВидео

19:58

У Зеленского предупредили: зимой РФ может устроить газовый шантаж ЕвропыВидео

19:53

Вятрович пояснил, почему Путин и россияне проигрывают войну в Украине

19:52

Россия бросает на войну чеченских зэков прямо из колоний - СМИ

19:39

Минус один голос пропаганды: путинистку Елену Ваенгу "отменили" в Израиле

19:32

Как война в Украине встряхнет ЕС и сломает планы Путина в старой Европемнение

19:31

Рашисты устроили штурм на трех направлениях: выходят на окраины СеверодонецкаВидео

18:59

Топливный кризис: в Минэкономики объяснили дефицит бензина в УкраинеВидео

18:58

Возможен ли внезапный штурм Николаева: в ОВА дали четкий ответВидео

Реклама
18:52

Украинские разведчики показали спасшую многих людей собаку-сапера Весту: впечатляющие фото

18:49

Число жертв среди гражданских в десятки превышает военные потери

18:39

Невзоров. Ядерная война будет, но вопрос в другомВидеоблоги

18:38

Путин приказал засекретить данные о Кабаевой: в РФ назвали причинуВидео

18:34

"Пусть смерть вас скорее встретит": Катя Осадчая жестко обратилась к предателям родиныВидео

18:07

"Заманить русских и разбомбить": Сеть умилил план "конфетной спецоперации" маленькой украинкиВидео

18:03

Битва за Донбасс: кто выигрывает в злой и долгой войне за Украинумнение

17:41

"Это шокирует": в Венгрии запаниковали из-за угрозы перекрытия нефтепровода ДружбаВидео

17:16

Эрдоган проведет переговоры с Зеленским и Путиным: Кремль отказался от совместно разговора

17:11

Женский гороскоп на неделю 30 мая-5 июня: Львам – знаки судьбы, Стрельцам – враги, Козерогам – большие перемены

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять