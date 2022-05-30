Гороскоп на июнь 2022 года для Стрельцов: победа, крупный скандал и много денег

Что ждет Стрельцов в июне 2022 - гороскоп на месяц / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп для Стрельцов на июнь 2022 года. Первый месяц лета будет у Стрельцов очень активным. Вами может овладеть азарт. Вы будете вкладывать много энергии в расширение бизнеса. Это удачное время для соревнований и конкуренции. Вы безусловно выйдете победителем. Также придется заниматься решением проблем детей. Стоит быть острожными - есть риск поссориться либо с детьми, либо с вашей второй половинкой, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Кроме того, по словам астролога, в июне Стрельцам захочется что-то делать вместе со своими любимым человеком. Возможно вы начнете вместе бегать по утрам, а может быть вместе поедете в отпуск. Если в вашей жизни есть любовный треугольник, то есть риск того, что разразится крупный скандал.

Анжела Перл добавила, что в жизни Стрельцов может повторится ситуация 11-летней давности.

"Вспомните, что происходило в вашей жизни в апреле-мае 2011 года. В этом году все может повториться", - отметила астролог.

3 июня Меркурий разворачивается в прямое движение. Этот день не очень благоприятный для принятия важных решений, переговоров, заключения сделок. Если были задержки с работой или клиентами, то после третьего числа все пойдет на лад. Если вы ждали какой-то ответ по работе, то наконец-то вы его получите.

Ретроградный Сатурн 2022

4 июня Сатурн - планета ограничений, дисциплины, законов - разворачивается в ретроградное движение до 23 октбяря.

Сатурн символизирует тяжелую работу и обязательства, которые приходится выполнять независимо от нашего желания. Стрельцам необходимо будет обучаться и дисциплинировать себя. С 4 июня по 23 октября будет поставлено на паузу общение, коммуникации. Может отложиться поездка из-за работы, каких-то документов или закрытых границ.

Также Стрельцам нужно будет овладеть новыми навыками, чтобы добиться цели.

С 11 по 13 июня события могут повернуться не так, как вы ожидали. Ждите сюрприз и какие-то неожиданности с оплатой, переводом денег, с ценами на услуги.

У некоторых Стрельцов внезапно может завязаться служебный роман или состоится неожиданное свидание. Возможно кто-то, от кого вы этого не ожидали, поможет вам решить проблемы, которые будут касаться отношений или финансов.

В полнолуние 14 июня 2022 Стрельцы могут подписать контракт или заключить выгодную сделку. Вас ждет новое выгодное знакомство. Дома - серьезный разговор с мужем или женой.

14 июня будет очень важным днем. Стрельцам нужно будет принять решение, выступить на публике, закончить какие-то отношения. Возможно вы получите предложение, о котором потом будете рассказывать. День хорош для саморекламы.

Так как 14 июня будет очень эмоциональным днем, то Стрельцы могут почувствовать недомогание, нервозность и волнение, предостерегла астролог.

Полнолуние принесет Стрельцам новые начинания, завершение одного цикла жизни и начало другого.

С 22 июня Стрельцов ждет финансовая прибыль, свидетельствует гороскоп на месяц.

Ретроградный Нептун 2022

А 28 июня Нептун разворачивается в обратное движение до 3 декабря. Это очень медленная и туманная планета, которая дает неопределенность. Стрельцы как будто не будут знать, как им поступать: оставаться или переезжать, искать ли работу в другом месте, возвращаться ли домой или нет и т.д.

"Нептун - таинственная планета. Поэтому может быть вы откроете тайны, которые касаются ваших предков, родителей, родственников. До декабря вы можете быть в неведении, а потом все откроется", - сказала Анжела Перл.

По ее словам, Нептун это планета искусства. Стрельцы погрузятся в творчество до зимы. Это может быть работа над фильмом, выставкой фотографий, картиной и т.д.

Новолуние 29 июня принесет Стрельцам финансовую энергию. Вы получите деньги. Это могут быть инвестиции, деньги партнера, деньги мужа, жены или средства государства или банка. По словам астролога, конец июня и первая половина июля будут прибыльными у Стрельцов.

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