Гороскоп для Стрельцов на май 2022: выигрыш в лотерею, рывок и новый этап

Чего ждать Стрельцам в мае – гороскоп на месяц / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на май 2022 года для Стрельцов.

С 30 апреля и до 16 мая начинается коридор затмений. В этот период ожидается очень нестабильная энергетика.

"Мы не видим картину ясно, можем принять неправильное решение, а потом пожалеть об этом. Поэтому лучше в коридор затмений не принимать никаких важных решений, потому что потом изменить это будет очень-очень сложно. Впрочем, можно жениться, выходить замуж, менять карьеру, работу, переезжать. Но делать это стоит только в том случае, если вы уверены на 200%", - рассказала астролог на своем Youtube-канале.

3 мая ждите радостную новость, которая может касаться детей. Свободных Стрельцов ждет свидание, роман, появится хобби. Кроме того, можно получить подарок или финансовую помощь, выиграть в лотерею.

Ретроградный Меркурий 2022 - чего ждать Стрельцам

10 мая Меркурий разворачивается в обратное движение до 3 июня. Что может произойти в этот период:

нужно будет связаться с бывшим мужем или женой;

подписать заново контракт по работе;

вернуть деньги недовольному клиенту;

вернуть покупку в магазин;

связаться с кем-то, кого вы давно не видели;

поехать в город, в котором вы раньше жили;

завершить давний проект.

По ретро Меркурию хорошо мириться и возобновлять отношения.

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11 мая Юпитер принесет Стрельцам много радости и счастья. В вашей жизни появится ребенок (племянник, крестник, ученик).

"Если дети - это не ваша тема, то тогда Юпитер принесет победу в конкурсе или соревновании, популярность, выигрыш в лотерею. В любви - будет несколько поклонников, между которыми придётся выбирать. Эти события продлятся до 29 октября", - говорит гороскоп.

Лунное затмение 16 мая - что принесет Стрельцам

16 мая будет лунное затмение в секторе завершения, изоляции, дальних земель.

"Возможно вы поставите точку на каком-то этапе своей жизни. Благодаря какому-то событию начнется новая жизнь. Затмение заставит вас посмотреть на себя внутри, ведь оно символизирует самопознание. Это может быть даже обращение к религии или эзотерике. Некоторым Стрельцам захочется взять тайм-аут, никого не видеть, ни с кем не общаться и заниматься своими делами", - предупредила астролог.

22 мая Солнце принесет новую энергию в жизнь Стрельцов. Вы устроитесь на работу, заключите сделку, какой-то мужчина предложит вам партнёрство, сотрудничество.

С 25 мая наступит время активности в сфере творчества. У Стрельцов появится желание творить, добавится адреналина и желания действовать.

29 мая - хорошие новости, касающиеся работы, денег, зарплаты, нового проекта, клиента, командировки.

Нужно быть внимательным к своему здоровью, особенно к давлению. Поберегите себя, советует гороскоп 2022.

Новолуние 30 мая 2022 для Стрельцов

Вместе с новой Луной новые люди войдут в жизнь Стрельцов. Это может быть как один значимый человек, так и целая группа людей, с которой вы будете общаться.

Удачное время для переговоров и заключения сделок.

"Помните, что вы можете договариваться 30 мая, но подписывать документы лучше после 3 июня, когда Меркурий развернётся", - посоветовала астролог.

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