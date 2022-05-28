Гороскоп на июнь 2022 года для Львов: большая прибыль, сюрприз на работе и любовный треугольник

Гороскоп для Львов на июнь говорит, что их ждет новый роман / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на июнь 2022 года для Львов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в первый месяц лета сразу три планеты поменяют направление, и дни разворота (3 июня, 4 июня и 28 июня) - не самые удачные, поэтому не рекомендуется что-то планировать, осуществлять перелет, назначать важные встречи, делать важные покупки или подписывать документы.

"Если вы все же запланировали поездку на эти три даты, то выезжайте заранее или проверяйте, взяли ли вы паспорт с собой, потому что в такие дни мы в склонны быть немножечко растерянными", - посоветовала астролог.

В июне Юпитер расширит горизонты Львов. Представителей знака ждет путешествие, встречи с интересными людьми, поиск учителя, появится желание обучиться чему-то новому.

Месяц хорош для расширения бизнеса, рекламы, работы онлайн. Некоторые Львы потратят много энергии на ведение какого-то юридического дела или оформление документов. Кроме того, повторятся события, которые происходили 11 лет назад - в апреле-мае 2011 года.

С 3 июня ретроградный Меркурий разворачивается в прямое движение. Все, что касается карьеры, работы, достижений и целей, наконец-то сдвинется с мертвой точки.

Ретроградный Сатурн 2022

4 июня Сатурн - планета, которая управляет сектором партнерства, отношений, брака, развода, а также работы - разворачивается в ретроградное движение до 23 октября. В течение этого периода времени нужно быть дисциплинированными и прикладывать максимум усилий.

Если вы разводитесь, то процесс затянется до конца октября. Если вы ждете встречи с кем-то, то опять же она будет отложена почти на пять месяцев. Возможно ваш муж или жена отправится в командировку. Сатурн может давать преграды, границы, ожидания, паузу, говорит гороскоп.

Сатурн может дать Львам возврат в прошлые отношения к бывшему партнеру. Вы можете попробовать построить отношения снова. Если вы готовитесь к свадьбе, то нужно будет уделить много времени планированию. В бизнес-отношениях все должно быть ясно, четко и правдиво.

"Сатурн будет проверять ваши отношения на прочность. Вы либо сможете их зацементировать и скрепить надолго, либо они растают и исчезнут", - рассказала астролог.

С 11 по 13 июня Венера принесет перемены и сюрприз в сфере карьеры и достижений. Львы неожиданно получат прибыль или выгодное предложение.

С 14 июня станет больше общения, встреч с друзьями и единомышленниками, возможно вы поедете на конференцию или семинар, станете членом клуба или пойдете в театр или в кино. У Львов может появиться новая подруга или новое хобби. У свободных представителей знака завяжется роман. На исключен любовный треугольник.

С 22 июня Львы станут более привлекательными для окружающих.

"Вы как будто засветитесь, с вами приятно быть рядом, вы притягиваете людей к себе", - говорит гороскоп.

Некоторые Львы поедут в отпуск, на дачу или в санаторий.

Последняя неделя июня - хороший период для интернет-проектов, для онлайн-работы, для того, чтобы сделать свой дом более красивым и комфортным. Кроме того, с 24 июня Львов ждет хорошая прибыль.

Ретроградный Нептун 2022

С 28 июня Нептун разворачивается в обратное движение до 3 декабря. Львы получат наследство или деньги за проект, который уже сделали раньше.

"Нептун - планета тумана и неясности, поэтому вам сложно будет решить, когда и какие деньги забирать или куда их вкладывать. Если вам пообещали какую-то сумму, то придется подождать поступления финансов. Неясная финансовая ситуация может решаться долго - до декабря месяца", - рассказала астролог.

Ретроградный Нептун также хорош для посещения психолога, психотерапевта, для того, чтобы погрузиться в себя и разобраться в своих мыслях.

Новолуние 29 принесет Львам силу и энергию для завершение дел. Если у вас висят какие-то "хвосты", то самое время от них избавиться.

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