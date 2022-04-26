Гороскоп на май 2022 года для Львов: большая любовь, прибыль и много радостей жизни

Львов в мае ждут перемены в романтических отношениях, говорит гороскоп / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на май 2022 года для Львов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в мае Львы вернутся к каким-то событиям из прошлого или к завершению дел. Специалист советует оглянуться назад и не оставлять никаких "хвостов".

Венера - планета красоты, любви, денег, гармонии и счастья - 3 мая входит в девятый дом гороскопа. Львы будут планировать путешествие за границу, их ждет посылка, возможны международные сделки, знакомство с иностранцем. Родственники из другой страны помогут финансово, говорит гороскоп.

Ретроградный Меркурий в мае 2022 - что нельзя делать

10 мая Меркурий останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 3 июня.

10 мая и 3 июня будут очень хаотичными днями. Желательно не планировать на эти дни поездку, перелет на самолёте, важную встречу, потому что возможны опоздания, задержки рейсов.

Также нельзя подписывать важные документы и заключать сделки, потому что впоследствии есть риск передумать и изменить решение.

Не стоит покупать технику и проводить операции. Телефоны, компьютеры могут поломаться. Пластические операции, связанные с красотой, будут неудачными.

Во время ретроградного Меркурия у Львов могут неожиданно меняться планы. Также вы можете внести изменения на своих страничках в соцсетях и поменять концепцию онлайн-бизнеса.

11 мая в жизни Львов произойдут события, которые повлияют на их отношение к жизни, поменяется ее смысл. Возможно это будет помощь другим людям, любовь, благотворительность, преподавание.

Некоторые Львы решат навсегда уехать из страны, поменяют профессию.

"В жизни Львов появится большая и безусловная любовь. Не потому, что вам что-то нужно или выгодно, а любовь ради любви. Вы становитесь лучше", - рассказала астролог.

Лунное затмение 16 мая 2022 - что принесет Львам

Лунное затмение покажет Львам, насколько крепок ваш фундамент, насколько крепки ваши устои, ценности, корни. Это проявится через семью и ваших близких.

16 мая некоторые представители знака могут поменять место жительства, заключить сделку по недвижимости, эмигрировать или, наоборот, вернуться домой.

Будут перемены, связанные с составом семьи.

"Может вы узнаете, что беременны, или родится ребёнок, или взрослые дети съедут и будут жить отдельно, или кто-то женится из ваших детей - у вас появится невестка или зять", - говорит гороскоп 2022.

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22 мая Солнце меняет знак и входит в ваш 11 дом гороскопа. Это сектор друзей. Львов ждет встреча с ними или новости от них.

Солнце окажет влияние на онлайн-бизнес или социальные сети. Львы будут организовывать что-то для для группы людей.

С 25 мая Марс заставит Львов действовать. Появится желание путешествовать, расширить кругозор, добавить активности в жизнь.

Львы позволят себе немного расслабиться, больше радоваться жизни, позволят себе поездку, поход на концерт, свидание с любимым человеком или какое-то хобби.

29 мая Львов ждет прибыль. Вам могут заплатить за какую-то работу или проект, появится новый клиент. Гороскоп советует готовиться к хорошей новости, связанной с карьерой. Некоторые Львы получат предложение руки и сердца или заключат официальный брак.

Новолуние 30 мая 2022 - что принесет Львам

Новая Луна принесет Львам знакомство, свежие идеи, предложение о сотрудничестве.

У представителей знака появятся новые мечты и планы.

В то же время могут возникнуть некоторые ограничения в плане общения и встреч с другими людьми. Не исключено временное расставание с мужем или женой, развод, охлаждение чувств в паре. Впрочем, это будет зависеть от того, что происходит в ваших отношениях. Если они крепкие - то станут еще лучше и надежнее, если в них уже сейчас есть лед, то не исключено расставание, предупредил гороскоп на май 2022.

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