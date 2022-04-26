Гороскоп на май 2022 года для Львов: большая любовь, прибыль и много радостей жизни

В мае Львов ждут события, которые повлияют на отношение к жизни, поменяют ее смысл. Некоторые решат навсегда уехать из страны, поменяют профессию.
Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на май 2022 года для Львов.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в мае Львы вернутся к каким-то событиям из прошлого или к завершению дел. Специалист советует оглянуться назад и не оставлять никаких "хвостов".
Венера - планета красоты, любви, денег, гармонии и счастья - 3 мая входит в девятый дом гороскопа. Львы будут планировать путешествие за границу, их ждет посылка, возможны международные сделки, знакомство с иностранцем. Родственники из другой страны помогут финансово, говорит гороскоп.
Ретроградный Меркурий в мае 2022 - что нельзя делать
10 мая Меркурий останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 3 июня.
10 мая и 3 июня будут очень хаотичными днями. Желательно не планировать на эти дни поездку, перелет на самолёте, важную встречу, потому что возможны опоздания, задержки рейсов.
Также нельзя подписывать важные документы и заключать сделки, потому что впоследствии есть риск передумать и изменить решение.
Не стоит покупать технику и проводить операции. Телефоны, компьютеры могут поломаться. Пластические операции, связанные с красотой, будут неудачными.
Во время ретроградного Меркурия у Львов могут неожиданно меняться планы. Также вы можете внести изменения на своих страничках в соцсетях и поменять концепцию онлайн-бизнеса.
11 мая в жизни Львов произойдут события, которые повлияют на их отношение к жизни, поменяется ее смысл. Возможно это будет помощь другим людям, любовь, благотворительность, преподавание.
Некоторые Львы решат навсегда уехать из страны, поменяют профессию.
"В жизни Львов появится большая и безусловная любовь. Не потому, что вам что-то нужно или выгодно, а любовь ради любви. Вы становитесь лучше", - рассказала астролог.
Лунное затмение 16 мая 2022 - что принесет Львам
Лунное затмение покажет Львам, насколько крепок ваш фундамент, насколько крепки ваши устои, ценности, корни. Это проявится через семью и ваших близких.
16 мая некоторые представители знака могут поменять место жительства, заключить сделку по недвижимости, эмигрировать или, наоборот, вернуться домой.
Будут перемены, связанные с составом семьи.
"Может вы узнаете, что беременны, или родится ребёнок, или взрослые дети съедут и будут жить отдельно, или кто-то женится из ваших детей - у вас появится невестка или зять", - говорит гороскоп 2022.
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22 мая Солнце меняет знак и входит в ваш 11 дом гороскопа. Это сектор друзей. Львов ждет встреча с ними или новости от них.
Солнце окажет влияние на онлайн-бизнес или социальные сети. Львы будут организовывать что-то для для группы людей.
С 25 мая Марс заставит Львов действовать. Появится желание путешествовать, расширить кругозор, добавить активности в жизнь.
Львы позволят себе немного расслабиться, больше радоваться жизни, позволят себе поездку, поход на концерт, свидание с любимым человеком или какое-то хобби.
29 мая Львов ждет прибыль. Вам могут заплатить за какую-то работу или проект, появится новый клиент. Гороскоп советует готовиться к хорошей новости, связанной с карьерой. Некоторые Львы получат предложение руки и сердца или заключат официальный брак.
Новолуние 30 мая 2022 - что принесет Львам
Новая Луна принесет Львам знакомство, свежие идеи, предложение о сотрудничестве.
У представителей знака появятся новые мечты и планы.
В то же время могут возникнуть некоторые ограничения в плане общения и встреч с другими людьми. Не исключено временное расставание с мужем или женой, развод, охлаждение чувств в паре. Впрочем, это будет зависеть от того, что происходит в ваших отношениях. Если они крепкие - то станут еще лучше и надежнее, если в них уже сейчас есть лед, то не исключено расставание, предупредил гороскоп на май 2022.
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