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Гороскоп на июнь 2022 года для Козерогов - астролог рассказала, каким будет первый месяц лета

30 мая 2022, 09:10

Июнь 2022 будет непростым в финансовом плане. У Козерогов могут возникнуть проблемы с поступлением денег. Зато в романтических отношениях все будет отлично.

гороскоп
В июне свободные Козероги обязательно встретят свою вторую половинку, говорит гороскоп / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп для Козерогов на июнь 2022 года. В первый месяц лета три планеты будут менять направление. Дни разворота - 3 июня, 4 июня и 28 июня - не очень удачные, поэтому не стоит планировать ничего важного в эти дни, рассказала специалист на своем Youtube-канале. Также не рекомендуется проводить переговоры, делать дорогие покупки, отправляться в поездку. Если все же вам нужно куда-то ехать в эти дни, то будьте очень внимательны и осторожны, потому что когда планеты разворачиваются, энергия закручивается как воронка, поэтому есть риск опоздать, что-то забыть, потерять.

В июне либо сами Козероги, либо кто-то из членов семьи будет проявлять активность. Неспокойно будет в вашем доме, городе или стране. Возможно Козероги будут много ездить, переезжать, менять место жительства, делать ремонт. Некоторые представители знака могут эмигрировать в июне. Есть риск конфликта с кем-то из членов семьи.

3 июня Меркурий останавливается и разворачивается в прямое движение. Планета повлияет на сектор бизнеса. Возможно, вы будете оборудовать кабинет или салон. Есть шанс поехать на отдых с детьми.

Также Меркурий принесет Козерогам встречу с любимым человеком после 3 июня.

Ретроградный Сатурн 2022

Планета-управитель Козерогов Сатурн 4 июня останавливается и разворачивается в обратное движение и ставит на тормоз все планы до 23 октября - их нужно будет пересматривать.

Если вы ждете поступления денег, то заплатят вам лишь в конце октября. Некоторые Козероги уйдут в длительный отпуск, возможно декретный. Если вы получали деньги от родителей или от другого человека, который вам помогал, то финансовый поток будет временно заморожен. Также будут задержки с переводами и транзакциями. У Козерогов не будет хватать ресурсов и времени. Некоторые вернутся на старую работу или будут переделывать проект.

С 11 по 13 июня - неожиданные перемены, новое знакомство, роман, свидание. Козероги могут влюбиться в человека с разницей в возрасте. Возможно у вас появится новое хобби или вы получите необычный подарок.

С 14 июня у Козерогов появятся дополнительные обязанности, нужно будет решать разные задачи и проблемы, связанные с техникой.

"В полнолуние 14 июня хорошо освободиться от того, что не нужно. Можно даже провести какой-то ритуал, что-то выбросить из дома или отдать. Таким образом вы освободите место для новой энергии", - сказала астролог.

22 июня Козероги будут вести переговоры, заключать сделки, вести разговоры по работе. Фокус будет на вашего мужа или на жену.

24 июня Венера принесет Козерогам деньги, хорошие новости относительно работы или ваших помощников. Возможно вы будете праздновать что-то на работе. Произойдет приятное и радостное событие.

Ретроградный Сатурн 2022

С 28 июня Нептун разворачивается в обратное движение до 3 декабря. Получение разрешений, документов, лицензий, сертификата будет поставлено на паузу до зимы. Некоторые Козероги решат заняться образованием и пойдут на курсы.

Нептун даёт погружение в процесс, при этом у вас может быть меньше общения, расставание с кем-то из родственников. Возможно вы элементарно не сможете с ними связаться. Также в период ретро Нептуна могут теряться вещи.

Новолуние 29 июня - очень хорошее для романтических отношений, для того, чтобы начать жить вместе, выйти на новый уровень, начать серьезные отношения. Свободные Козероги обязательно встретят свою вторую половинку.

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