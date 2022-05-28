Гороскоп на июнь 2022 года для Дев: астролог рассказала, чего ждать в любви, на работе и в финансах

Гороскоп для Дев обещает им в июне прибыль и подарок / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на июнь 2022 года для Дев.

3 июня Меркурий, который управляет знаком зодиака Дева, разворачивается в прямое движение. Все события, связанные поездками, путешествиями в дальние страны, образованием, обучением, активизируются. Можно строить планы, покупать билеты, оформлять визы и паспорта, но желательно не именно третьего числа, потому что сам день разворота планет не очень удачный, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

У Дев может состояться встреча с человеком издалека, вы получите посылку, документ, важное письмо.

4 июня Сатурн - планета работы, дисциплины, ответственности - останавливается в шестом доме гороскопа Дев до 23 октября. Это сектор работы, здоровья, ежедневного режима жизни.

Девы будут искать новую работу, переделывать проект или ремонт дома. Вам снова придется взять на себя обязательства, от которых, как вам казалось, вы уже избавились. Возможно это будет волонтёрская работа или какие-то добровольные обязательства. Не исключено, что вернется проблема, которую вы уже решали ранее. Некоторые Девы найдут себе подработку.

В том, что касается здоровья, Сатурн дает дисциплину. Девы задумаются над своим режимом и установят какие-то ограничения. Например, откажутся от сладкого, сигарет или алкоголя.

Ретроградный Сатурн - это хорошее время для того, чтобы сделать тщательное обследование организма. Особенное внимание стоит уделить зубам, суставам, позвоночнику.

С 11 по 13 июня ждите неожиданности, сюрпризы и новые возможности. Например, Девы могут получить подарок, прибыль, приглашение на свидание или романтическую встречу, любовное послание от иностранца или человека необычной профессии.

С 14 июня Меркурий меняет знак и входит в сектор работы, карьеры и достижений. У Дев будет совещание или конференция, собрание или переговоры с начальником. Если вы ходили на собеседование, то получите ответ от работодателя. Возможно Девы получат работу в новом месте, другом городе или стране. Перемены будут касаться места жительства или состава семьи.

С 22 июня ждите прибыль по результатам проделанной работы. Также Девы получат приглашение на встречу с друзьями, день рождения или свадьбу.

С 28 июня Нептун разворачивается в ретроградное движение до 3 декабря. Особенно сильно эта планета повлияет на людей творческих профессий, психологов, врачей, моряков, рыбаков, а также на тех, у кого есть зависимости.

Нептун будет замедлять все события, связанные с отношениями с мужем, женой, партнером, бойфрендом. В целом, на паузу могут быть поставлены любые отношения, но в первую очередь романтические. Что-то может затягиваться и откладываться во времени до декабря (брак, развод, встреча, воссоединение с любимым человеком).

"Нептун также дает ситуации, когда нет информации, когда просто ждёшь, надеешься и веришь. Вот это тоже может продолжаться вплоть до 3 декабря", - рассказала астролог.

Особенно сильно влияние ретроградного Нептуна почувствуют Девы, которые родились 17-19 сентября.

29 июня новолуние даст вам новые впечатления, новых друзей, единомышленников. Не исключено, что вы с ними познакомитесь онлайн.

Кроме того, в июне Девы получат дополнительную финансовую поддержку: деньги от государства, стипендию, грант на обучение, алименты, наследство, кредит. Какие-то деньги к вам придут обязательно и даже может быть больше, чем вы думали. Возможно, источником прибыли будет кто-то, кто вас поддерживал в 2011 году, или та сфера деятельности, в которой вы зарабатывали 11 лет назад.

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