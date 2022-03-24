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Гороскоп на апрель 2022 года для Дев: риск травм, переезд и беременность

24 марта 2022, 15:29

Девам стоит быть острожными всю первую неделю апреля. Могут возникнуть проблемы со здоровьем, придется решать бытовые вопросы с прорывами и поломками.

гороскоп, Дева
С 9 по 12 апреля мечты Дев могут стать реальностью, говорит гороскоп / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на апрель 2022 года для Дев. Главной темой месяца у представителей знака станут финансы.

Новолуние 1 апреля 2022 - чего ждать Девам

Начинается месяц с новолуния 1 апреля 2022 в секторе финансов. В целом, апрель будет очень финансовым месяцем. Много внимания будет уделяться доходам, расходам, зарплате, кредитам, любым финансовым инвестициям.

Девы могут получить новую работу, взять кредит, появятся клиенты. В финансовой сфере может возникнуть ситуация, которая не будет от вас зависеть, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

5 апреля - напряжённый и травмоопасный день из-за соединения Марса и Сатурна. Это совершенно разные по энергетике планеты. Девам стоит быть острожными всю первую неделю апреля, потому что это соединение будет действовать несколько дней до и после пятого числа. Есть риск получить травму, возникнут проблемы со здоровьем, придется решать бытовые проблемы (прорвало трубу, что-то сломалось или повредилось).

"Если вы у вас были планы и мечты забеременеть, если вы мечтаете встретить вторую половинку, то дни с 9 по 12 апреля очень удачные. Ваши мечты могут стать реальностью", - говорит гороскоп.

С 15 апреля и на девять ближайших месяцев Чёрная луна будет в одиннадцатом доме гороскопа. Это сектор друзьей, коллективов, групп людей, соцсетей. Девы могут проявлять негативные эмоции, раздражаться. Астролог советует держать себя в руках.

Полнолуние 16 апреля 2022 - к чему готовиться Девам

16 апреля 2022 - полнолуние в секторе денег. Будет акцент на вопросах доходов, работы, зарплаты. Не исключено даже увольнение или, наоборот, новая работа. Финансовая ситуация у Дев будет меняться.

21 апреля Солнце принесет хорошие энергии в процессы, связанные с заграницей, образованием, судебными и юридическими делами.

29 апреля Плутон останавливается и разворачивается в обратное движение на полгода (до 8 октября) в пятом доме творчества. Некоторые процессы могут приостановиться.

"Возможно вы собирались ехать на выставку или хотели издавать какую-то книгу - это станет на паузу. Если вы собирались купить картину, выпустить альбом и так далее, то скорее всего эти процессы будут отложены", - рассказала астролог.

Кроме того, отменятся или поменяются планы, которые касаются детей - как маленьких, так и взрослых. Плутон - планета трансформации, поэтому возможны значительные изменения.

Солнечное затмение в апреле 2022

30 апреля 2022 - солнечное затмение. Некоторые Девы могут переехать, сменить гражданство, возможно путешествие. Многие представители знака в этот день получат какую-то новость, документы, визу, гражданство, паспорт, могут принять решение куда-то ехать.

"Также девятый дом - это ещё дом веры, религии. Здесь очень важно верить в то, что всё получится так, как вы хотите или даже лучше, потому что наши мысли материальны. Это еще и сектор поиска смысла жизни. 30 апреля может показать вам то, что для вас по-настоящему важно и чего вы на самом деле хотите", - говорит гороскоп на апрель 2022 для Дев.

Астролог добавила, что коридор затмений продлится с 30 апреля до 16 мая. В этот период нежелательно принимать важные решения, потому что считается что энергия очень турбулентна.

"Мы плохо видим всю картину или видим не так, как всё есть на самом деле. Поэтому лучше подождать, пока звездная пыль осядет и только после этого принимать решения", - резюмировала Анжела Перл.

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