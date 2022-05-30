Гороскоп на июнь 2022 для Водолеев: неожиданные новости с Родины, старые друзья и подарок

В июне Водолеев ждет встреча со старыми друзьями, говорит гороскоп / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на июнь 2022 года для Водолеев. В первый месяц лета планета смелости и инициативности Марс будет соединяться с планетой больших возможностей - Юпитером. Водолеи начнут делать что-то такое, что никогда раньше не делали и даже не думали, что они на такое способны. В то же время из-за агрессивности Марса возможны конфликты с окружающими, рассказала специалист на своем Youtube-канале. Водолеи будут отстаивать свою точку зрения, свои границы и права перед родственниками или соседями. Некоторые представители знака решатся на переезд, возможно даже в другую страну.

С 3 июня Меркурий останавливается и разворачивается в прямое движение - все ваши дела, которые касаются техники, планов, переговоров, начнут набирать скорость.

Документы, связанные с недвижимостью можно оформлять после 5 июня. Сам день разворота планеты не очень удачный.

На 3 и 4 июня, а также на 28 число нежелательно планировать что-то серьёзное и важное, потому что когда планеты разворачиваются, они "мутят воду". Что-то может не получиться, сорваться, отмениться.

Ретроградный Сатурн 2022

4 июня Сатурн - планета, которая управляет Водолеями - останавливается в вашем знаке и разворачивается в ретроградное движение до 23 октября. У многих Водолеев будет немного напряженная обстановка в жизни, какие-то испытания, приходится себя ограничивать, фокусировать внимание на чём-то одном. Водолеям придется взять на себя обязательства, которые не хочется выполнять.

"Положительная сторона Сатурна это когда мы становимся родителями, вступаем в брак. Это новые обязательства в семье или когда вы открываете бизнес. Кредит в банке - это тоже серьёзные обязательства", - объяснила астролог.

С июня и до конца октября Водолеям придется сделать шаг в направлении прошлого, что-то доделать, переделать, планы будут меняться.

Ретро Сатурн - это хороший период для похудения и омоложения. Эта планета поможет Водолеям скинуть лишние килограммы и годы. Возможно, вы вернетесь к имиджу, который был у вас раньше, например, 30 лет назад, потому что в прошлый раз Сатурн был в знаке Водолея как раз в это время. Не исключено, что в вашу жизнь вернутся люди из прошлого - старые друзья или бывший партнер. Сильнее других влияние Сатурна почувствуют Водолеи, которые родились 13 или 14 февраля.

Финансы Водолеев также могут заморозиться на целых пять месяцев.

С 11 по 13 июня Венера принесет Водолеям неожиданный поворот судьбы или новость относительно вашей Родины, дома, квартиры, членов семьи. Вы можете спонтанно отправиться в поездку, сделать незапланированную покупку для дома. Свободные Водолеи могут встретить свою вторую половинку, причем встреча произойдет рядом с домом. Возможно вы живёте неподалеку и наконец-то познакомитесь.

Венера также принесет Водолеям подарок или денежную сумму от родственников.

14 июня Водолеев ждут удовольствия и радость. Возможно вы наконец-то пойдете на концерт, в театр или кино, проведете время с детьми.

22 июня придется заниматься решением ежедневных бытовых проблем. Улучшится самочувствие и состояние здоровья, повысится жизнеспособность.

Также могут проявиться проблемы. Например, возможно вам давно пора сходить к зубному врачу.

Ретроградный Нептун 2022

28 июня Нептун разворачивается в обратное направление до 3 декабря. Водолеи погрузятся в себя. Возможно это будет обучение психологии или встреча с психотерапевтом, занятия медитациями.

"Вы захотите разобраться в себе, чтобы повысить свою самооценку. Может быть вы впервые в жизни решите позаботиться о себе и потратить это время до декабря на себя. Это не значит, что нужно отказывать другим в помощи. Это значит, что вы будете прислушиваться к себе, к своему телу, к своему организму", - отметила астролог.

Новолуние 29 июня даст Водолеям новое отношение к быту и ежедневному режиму. Появятся новые привычки, будут решаться бытовые проблемы, по хозяйству кто-то поможет.

Кроме того, новолуние может принести Водолеям маленького друга - щенка или котенка. У вас может появиться желание завести домашнее животное.

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