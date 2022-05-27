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Гороскоп на июнь 2022 для Раков: разлука надолго, задержки с деньгами и перемены на работе

27 мая 2022, 05:50

В июне Раки начнут больше ценить и уважать себя или по-другому преподносить миру. Это может быть как новый имидж, причёска, стиль одежды, так и смена фамилии.

рак, гороскоп
В конце июня Раков ждет прибыль и романтическое знакомство, говорит гороскоп / Фото pixaby

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на июнь 2022 года для Раков.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, весь месяц Юпитер и Марс будут находиться в десятом доме гороскопа Раков. В прошлый раз подобное соединение планет было в апреле-мае 2011 года.

"Вспомните, было ли что-то тогда, связанное с работой, карьерой, новой профессией или бизнесом? Эта сфера может снова сработать в 2022 году. Возможно, вы захотите овладеть новыми навыками или открыть свой бизнес (это стоит делать после 5 июня, не раньше). Или может быть было какое-то достижение, связанное с работой, повышение статуса", - отметила астролог.

3 июня Меркурий разворачивается в прямое движение и уберет все препятствия, которые были связаны с друзьями, коллективами, организациями, единомышленниками. Меркурий начнёт ускорять все ваши дела. Все, что задерживалась или откладывалось, после 3 июня наберет ход.

"Но сам день разворота планеты плохой. Всегда, когда планеты разворачиваются, энергетика нестабильная. Поэтому не планируйте ничего на 3 июня, не подписывайте важные документы, не делайте серьезные покупки, лучше не лететь на самолёте в этот день. Ну, а если уже купили билеты, то выезжайте заранее в аэропорт и проверяйте, взяли ли паспорт с собой, потому что в такие дни мы склонны что-то забывать или попадать в пробки", - посоветовала Анжела Перл.

Ретроградный Сатурн 2022 - чего ждать Ракам

Не стоит назначать переговоры и на 4 июня, потому что в этот день планета Сатурн разворачивается в вашем секторе финансов. Сатурн будет пятиться назад до 23 октября. Он может давать преграды в получении кредитов, инвестиций, государственных или чужих денег. В течение этих почти пяти месяцев у Раков возможны задержки выплат, придется собирать какие-то документы, ожидать поступления прибыли.

Во время ретроградного Сатурна ваш муж или жена поедет в командировку, в интимных отношениях - охлаждение или даже временное расставание.

В то же время ретроградный Сатурн 2022 - хороший период для того, чтобы проработать все свои страхи и избавиться от зависимостей.

14 июня Меркурий меняет знак и входит в 12-й дом гороскопа. Это сектор завершения, освобождения от чего-то и дальних земель.

"Может открыться какая-то тайна, позвонит или напишет человек из прошлого. Некоторые Раки поедут куда-то 14 июня, захотят побыть в одиночестве. Хороший период для обследования и сдачи анализов", - говорит гороскоп для Раков на июнь 2022.

На работе - перемены: поменяется руководитель, уволится коллега, вас переведут из одного здания в другое, компания закроется.

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Если в последнее время вы чувствовали упадок сил, что с 22 июня добавится энергии.

С 24 июня Раков ждет прибыль и романтическое знакомство. С новым человеком вы познакомитесь по Интернету, возможно у вас будет разница в возрасте или это будет человек другой культуры или национальности.

28 июня Нептун тоже разворачивается в ретроградное движение до 3 декабря. Раки вернутся в то место, где уже были. Если уезжаете, то это будет действительно надолго.

Новолуние 29 июня 2022 принесет Ракам новую энергия в начинаниях и отношениях с другими людьми.

"Вы по-новому начнете к себе относиться, больше ценить и уважать себя или по-другому преподносить себя миру. Это может быть как новый имидж, причёска, стиль одежды, так и смена фамилии", - рассказала астролог.

У свободных Раков начнутся романтические отношения.

"Вы решите жить полной жизнью и поймете, чего конкретно хотите. У вас появится много сил и желания действовать", - резюмировала астролог.

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Рак гороскоп гороскоп на июнь гороскоп 2022 Анжела Перл
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