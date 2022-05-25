Гороскоп на июнь 2022 для Овнов: деньги, второй шанс от Вселенной и возвращение домой

В жизнь Овнов вернутся старые друзья, говорит гороскоп / Фото pixaby

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на июнь 2022 года для Овнов.

Главное событие месяца - Марс (планета, которая управляет Овнами) возвращается к себе домой - в первый дом гороскопа - и приносит много энергии. Таким образом в июне вы будете более смелыми, инициативными, рисковыми, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

Еще один важный момент - соединение Марса и Юпитера. Юпитер - это планета изобилия, благополучия, удачного случая, везения, возможностей. В прошлый раз эти две планеты соединялись у Овнов 11 лет назад - весной 2011 года.

"Вспомните, какие у вас были возможности, какие начинания. Может быть была возможность начать новый цикл жизни, перевернуть страничку. Воспользовались вы тогда этим или нет? Вот сейчас может произойти какая-то похожая ситуация, Вселенная даст вам еще один шанс", - отметила специалист.

По словам астролога, 3 июня Меркурий разворачивается в прямое движение, медленно начнет набирать ход и будет идти уже прямо в будущее. Так что уже можно планировать что-то.

На третье число лучше не назначать важные встречи, делать покупки, планировать перелет. Дни разворота планет - самые неудачные.

Меркурий разворачивается в секторе денег, поэтому если у вас за последний месяц были какие-то задержи денег, не было прибыли или работы, то после 3 июня все начнет набирать ход, финансы начнут расти, будет больше прибыли. Особенно хорошая финансовая ситуация ожидается после 16 июня.

Ретроградный Сатурн 2022 - как отразится на жизни Овнов

4 июня Сатурн разворачивается в ретроградное движение до 23 октября в одиннадцатом доме гороскопа. Это медленная планета, которая отвечает за планирование, ограничения, запреты, работу, обязанности. В результате у Овнов какие-то процессы будут поставлены на паузу, появятся ограничения и обязательства.

"Сатурн поставит вас в какие-то рамки. Может быть, вам усиленно нужно будет что-то планировать. Прямо вот шаг за шагом касаемо вашего будущего, потому что 11-й дом - это дом будущего, дом нашей мечты, того, чего мы хотим достигнуть", - говорит гороскоп на июнь 2022.

Кроме того, Сатурн может вернуть в жизнь Овнов кого-то из старых друзей.

Сатурн также символизирует структуру. Структура вашей организации может меняться, что-то придется переделывать, и эти процессы продлятся вплоть до конца октября.

Период ретроградного Сатурна - хорошее время для подготовки к беременности и зачатию ребенка, для того, чтобы переделать онлайн-сайт, поменять бизнес-партнеров или членов команды, вернуться к занятиям спортом.

Кроме того, Сатурн может что-то заморозить, например, аккаунт в соцсетях или, например, вы уедете куда-то и не сможете видеться с друзьями.

С 11 по 13 июня Венера принесет Овнам неожиданную прибыль или подарок. Изменится финансовая ситуация.

Астролог советует не рисковать и не вкладывать деньги в сомнительные проекты.

14 июня Меркурий входит в сектор общения. Овнов ждет важная встреча, общение с родственниками, новость о членах семьи.

Полнолуние 14 июня 2022 - что принесет Овнам

14 июня - полнолуние в девятом доме гороскопа. Это сектор, который символизирует заграницу и все, что находится далеко и высоко. И здесь будет какая-то кульминация, момент ясности, получение результата. Скорее всего может реализоваться то, что вы начали или задумали полгода назад. Может быть, это касается иммиграции, визы, загранпаспорта, путешествия, поездки за границу, международной организации или какой-то связи с иностранцами.

"Все, что касается заграницы или чего то иностранного, сейчас может дать результат. Также это может быть получение диплома или сдача важного экзамена, решение суда или новость о том, что у вас родится внук или внучка", - рассказала астролог.

22 июня у Овнов появится чувство безопасности и комфорта. Многие вернутся домой.

После 22-24 числа гороскоп прогнозирует финансовую стабильность. К Овнам придут деньги. Это может быть государственная помощь или помощь родственников. Сумма будет не очень большой, но, в целом, в течение месяца доход у Овнов будет.

28 июня Нептун разворачивается в ретроградное движение в 12-м доме гороскопа Овнов. Это сектор тайны и всего скрытого, самопознания и прошлого, а также дом завершения. Возможно вам придется от чего-то избавиться, чтобы освободить пространство для новой энергии.

"Нептун будет менять ваше состояние, но этот процесс будет происходить медленно. Могут быть эмоциональные волны. Могут открываться какие-то тайны прошлого. Вы можете что-то узнать. Розовые очки спадут, иллюзии исчезнут", - рассказала астролог.

Если в июне вы ждете продвижения в карьере, то скорее всего эти амбиции могут быть поставлены на паузу до 8 октября. Могут возникнуть дела, связанные с банками, полицией, судами, налоговыми.

По словам астролога, весь месяц Овны будут как будто искать почву под ногами. К 29 июня, когда наступит новолуние, появится поддержка.

Что принесет Овнам новолуние 29 июня 2022:

встречу с семьёй;

возвращение домой;

сделку по недвижимости;

прибавление в семье, рождение ребёнка;

новость, касающаяся родителей, семьи и предков.

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