Гороскоп на июнь 2022: Близнецов ждет счастливый и богатый месяц

В июне у Близнецов будет хорошее самочувствие, много сил и энергии, говорит гороскоп / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на июнь 2022 года для Близнецов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начнется с того, что Меркурий - планета Близнецов - 3 июня разворачивается в прямое движение. Этот день неблагоприятен для подписывания документов, принятия серьезных решений, для важных покупок.

На следующий день, 4 июня, еще одна планета разворачивается, но это уже Сатурн. Откроется возможность для завершения или освобождения. Вы уже сможете двинуться вперёд. С 4 июня и до 23 октября, пока Сатурн будет ретроградным, на пути Близнецов будут стоять препятствия, барьеры, границы. Придется заняться решением проблем или затянется ожидание их решения. Возможно, это будет касаться юридических дел или документов.

Ретроградный Сатурн хорош для того, чтобы подать апелляцию в суд. Некоторые Близнецы отправятся в командировку за границу и задержатся там до октября. Если вы проходите обучение, то придется уделить этому время и быть дисциплинированными.

В июне в жизни Близнецов может повториться ситуация 11-летней давности, связанная с детьми или друзьями.

С 11 по 13 июня ждите подарок из-за границы, знакомство с иностранцем. Возможны неожиданные траты. Не исключено, что Близнецам нужно будет кому-то помочь.

С 14 июня появится чувство защищённости, безопасности, чувство дома. Это хорошее время для переговоров, знакомств и обучения, говорит гороскоп.

"14 июня у Близнецов может состояться знакомство, которое приведет к браку. Возможно вы получите письмо, решение суда о разводе. Сообщение пошлёте своему парню, что вы должны расстаться. Или, наоборот, в этот день вы получите предложение руки и сердца", - рассказала астролог.

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В июне у Близнецов будет хорошее самочувствие, много сил и энергии. А 22 числа придут еще и деньги. Вы можете расчитывать на прибыль или получение работы. Появится новый финансовый источник. Кроме того, повысится самооценка.

"С 24 июня Венера входит в ваш знак - знак Близнецов, и вы начинаете выглядеть шикарно. Венера в первом доме - это наша внешность, лицо, причёска, как мы одеты, имидж, как мы вообще себя подаём, как нас другие люди видят. И с 24 июня вы светитесь, вы счастливы, вы притягиваете взгляды. Вы будете излучать энергию гармонии", - рассказала Анжела Перл.

28 июня Нептун останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 3 декабря. Эта планета будет вносить неясность и туман ожидания. Все, что связано путешествиями, иностранными документами, с работой и обучением за границей, затормозится. Если вы собираетесь замуж за иностранца или человека другой культуры или другой религии, то свадьба будет отложена до зимы.

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Если вы ждете повышение на работе, то оно также затянется как минимум до декабря. Период ретроградного Нептуна хорош для беременности и вынашивания ребенка.

29 июня - новолуние в секторе денег. Близнецов ждет прибыль, новый источник доходов. Может появиться идея, как зарабатывать.

"После новолуния Луна растет, и ваши финансы тоже будут расти вместе с растущей луной, так что это новолуние больше в плюс, чем в минус", - добавила астролог.

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