Гороскоп для Близнецов на май 2022: яркий роман, прибыль и крутой поворот к лучшему

Близнецов ждет романтический месяц, говорит гороскоп на май 2022 / Коллаж pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп для Близнецов на май 2022 года. Конец месяца будет очень важным периодом - события, которые произойдут, определят судьбу Близнецов на весь ближайший год.

С 3 мая Венера - планета счастья, гармонии, денег и любви - входит в 11-й дом гороскопа Близнецов до 29 мая. Представители знака найдут друзей с общими интересами и целями, людей, с которыми им будет по пути, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

У Близнецов могут появиться новые мечты. Закрутится роман. С человеком, в которого вы влюбитесь, вас познакомят друзья. Кроме того, в начале месяца Венера принесёт Близнецам прибыль.

Ретроградный Меркурий 2022 - что можно делать Близнецам

10 мая Меркурий останавливается и разворачивается в ретроградное движение на три недели - до 3 июня. Это планета, которая управляет Близнецами.

"Вам нужно будет вернуться назад, доделать что-то. О вас вспомнят люди, которых вы давно не видели. Вы поедете куда-то, где давно не были. Возобновите что-то, что давно уже забросили", - говорит гороскоп 2022.

Не исключено, что Близнецы восстановят отношения с бывшим романтическим партнером или вернутся к старому стилю в одежде и внешности.

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11 мая Юпитер принесет Близнецам благополучие. Расширится бизнес, станет больше клиентов, появится больше друзей, увеличатся доходы, откроются новые горизонты.

"Девушкам Юпитер даст жениха и беременность. У всех Близнецов тема любви и романтических отношений выйдет на первый план", - отметила астролог.

В этот период ребенок появится в вашей жизни. Возможно, это будет рождение вашего чада, а может быть это будет ребенок вашего возлюбленного или возлюбленной от прошлых отношений.

Лунное затмение 16 мая - чего ждать Близнецам

16 мая будет лунное затмение в шестом доме гороскопа Близнецов. Вас ждут новости и перемены на работе: увольнение, смена руководства, организация, в которой вы работаете, закроется.

С 30 апреля по 16 мая не исключена непонятная ситуация со здоровьем. Нужно будет сдать анализы, посетить нескольких врачей, сравнить диагноз или готовиться к операции. Некоторые Близнецы сменят режим питания, займутся спортом, сядут на диету или избавятся от вредных привычек.

22 мая Солнце входит в знак Близнецов и приносит новую энергию.

"В вас как будто вставят новую батарейку. Вы засветитесь, и это очень хорошо для публичности, выступлений, для того, чтобы заявить о себе", - сказала астролог.

25 мая Марс заставит Близнецов активно действовать: нанимать рабочих, менять что-то в бизнесе, отправиться в поездку с друзьями или к друзьям.

Есть риск поссориться с кем-то из окружения, возможен конфликт в семье или в коллективе.

С 29 мая Близнецы могут закрутить тайный роман или начнутся романтические отношения с кем-то издалека. Кроме того, появится желание заняться благотворительностью, пожертвовать деньги.

Новолуние 30 мая 2022 - что принесет Близнецам

30 мая - новолуние в первом доме гороскопа Близнецов. Это всегда символ начала, новой энергии, новых намерений, желаний и начинаний. Близнецы даже выглядеть будут по-другому.

"Вы можете поставить себе какую-то планку - похудеть, похорошеть, изменить стиль, поменять имя или фамилию, освоить новую профессию. Это очень важное новолуние для Близнецов, особенно тех, которые родились с 29 по 31 мая. В ближайший год в вашей жизни обязательно появится новый человек, новое место жительства, новые отношения. Новолуние каким-то образом обязательно проиграется у вас в ближайшие 12 месяцев и принесёт новую энергию в виде кого-то или чего-то", - резюмировала Анжела Перл.

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