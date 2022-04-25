Гороскоп для Близнецов на май 2022: яркий роман, прибыль и крутой поворот к лучшему

В мае в вас как будто вставят новую батарейку. В конце месяца произойдут события, которые определят судьбу Близнецов на весь ближайший год, говорит гороскоп.
Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп для Близнецов на май 2022 года. Конец месяца будет очень важным периодом - события, которые произойдут, определят судьбу Близнецов на весь ближайший год.
С 3 мая Венера - планета счастья, гармонии, денег и любви - входит в 11-й дом гороскопа Близнецов до 29 мая. Представители знака найдут друзей с общими интересами и целями, людей, с которыми им будет по пути, рассказала астролог на своем Youtube-канале.
У Близнецов могут появиться новые мечты. Закрутится роман. С человеком, в которого вы влюбитесь, вас познакомят друзья. Кроме того, в начале месяца Венера принесёт Близнецам прибыль.
Ретроградный Меркурий 2022 - что можно делать Близнецам
10 мая Меркурий останавливается и разворачивается в ретроградное движение на три недели - до 3 июня. Это планета, которая управляет Близнецами.
"Вам нужно будет вернуться назад, доделать что-то. О вас вспомнят люди, которых вы давно не видели. Вы поедете куда-то, где давно не были. Возобновите что-то, что давно уже забросили", - говорит гороскоп 2022.
Не исключено, что Близнецы восстановят отношения с бывшим романтическим партнером или вернутся к старому стилю в одежде и внешности.
Читайте такжеСолнечное затмение 30 апреля 2022: каких перемен ждать всем знакам зодиака
11 мая Юпитер принесет Близнецам благополучие. Расширится бизнес, станет больше клиентов, появится больше друзей, увеличатся доходы, откроются новые горизонты.
"Девушкам Юпитер даст жениха и беременность. У всех Близнецов тема любви и романтических отношений выйдет на первый план", - отметила астролог.
В этот период ребенок появится в вашей жизни. Возможно, это будет рождение вашего чада, а может быть это будет ребенок вашего возлюбленного или возлюбленной от прошлых отношений.
Лунное затмение 16 мая - чего ждать Близнецам
16 мая будет лунное затмение в шестом доме гороскопа Близнецов. Вас ждут новости и перемены на работе: увольнение, смена руководства, организация, в которой вы работаете, закроется.
С 30 апреля по 16 мая не исключена непонятная ситуация со здоровьем. Нужно будет сдать анализы, посетить нескольких врачей, сравнить диагноз или готовиться к операции. Некоторые Близнецы сменят режим питания, займутся спортом, сядут на диету или избавятся от вредных привычек.
22 мая Солнце входит в знак Близнецов и приносит новую энергию.
"В вас как будто вставят новую батарейку. Вы засветитесь, и это очень хорошо для публичности, выступлений, для того, чтобы заявить о себе", - сказала астролог.
25 мая Марс заставит Близнецов активно действовать: нанимать рабочих, менять что-то в бизнесе, отправиться в поездку с друзьями или к друзьям.
Есть риск поссориться с кем-то из окружения, возможен конфликт в семье или в коллективе.
С 29 мая Близнецы могут закрутить тайный роман или начнутся романтические отношения с кем-то издалека. Кроме того, появится желание заняться благотворительностью, пожертвовать деньги.
Новолуние 30 мая 2022 - что принесет Близнецам
30 мая - новолуние в первом доме гороскопа Близнецов. Это всегда символ начала, новой энергии, новых намерений, желаний и начинаний. Близнецы даже выглядеть будут по-другому.
"Вы можете поставить себе какую-то планку - похудеть, похорошеть, изменить стиль, поменять имя или фамилию, освоить новую профессию. Это очень важное новолуние для Близнецов, особенно тех, которые родились с 29 по 31 мая. В ближайший год в вашей жизни обязательно появится новый человек, новое место жительства, новые отношения. Новолуние каким-то образом обязательно проиграется у вас в ближайшие 12 месяцев и принесёт новую энергию в виде кого-то или чего-то", - резюмировала Анжела Перл.
Вам также может быть интересно:
- Гороскоп Таро на май 2022: Овнам - деньги, Стрельцам - переезд, Львам - плохая новость
- Гороскоп Таро на май 2022 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и Близнецов
- Гороскоп по картам Таро на май 2022 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, Раков
- Гороскоп на май 2022: Овнов ждет самый удачный месяц года
- Гороскоп для Тельцов на май 2022: тайный роман, прибыль и временный переезд в дальние страны