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Гороскоп на июль 2022: Стрельцам повезет с работой и будет много прибыли

30 июня 2022, 05:01

Июль принесет Стрельцам хороший доход и много работы. Некоторым представителям знака нужно готовиться к длительной разлуке с членом семьи.

гороскоп для Стрельцов на июль 2022
Гороскоп на июль 2022 советует Стрельцам быть гибкими в плане финансов / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на июль 2022 года для Стрельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в июле сразу пять планет - Плутон, Нептун, Сатурн, Юпитер и Уран - находятся в ретроградном движении. В связи с этим меняется энергия. Особенно медленным будет управитель Стрельцов Юпитер, что приведет к пересмотру каких-либо прошлых дел, смене планов. Придется подстраиваться под новые реалии.

Июль 2022 - хорошее время для того, чтобы завершать дела и получать результаты за то, что вы сделали раньше. При этом дела могут "буксовать".

Энергия новолуния 29 июня будет продолжать действовать на Стрельцов до 13 июля. Это новолуние проходит в восьмом доме финансов. Обычно это чужие деньги, общие, доходы мужа/жены, инвестиции в бизнес. Начиная с 25 июня и по первые две недели июля Стрельцы начнут сотрудничать с кем-то, появится новое бизнес-партнерство, вы будете с кем-то делить доходы. Также может прийти новость о наследстве, налоговых выплатах, дотациях, стипендии, господдержке, кредитах или вложениях.

С 6 июля у Стрельцов прибавится работы. Могут быть новости об изменениях в организации, в которой вы работаете, или вы сами переформатируете свой бизнес. Некоторые Стрельцы сменят одну работу на другую.

Полнолуние 13 июля будет финансовым и окажет влияние на Стрельцов в течение всего месяца. Гороскоп советует быть гибкими в плане финансов. Можно перефинансировать кредит, ипотеку на квартиру, дом, перевести инвестиции, делать ценные покупки. У Стрельцов будет доход или они получат финансовую помощь.

Некоторым Стрельцам нужно будет искать дополнительный доход, поднимать цены на услуги, попросить прибавку к зарплате. Эти все процессы отразятся на вашей самооценке, потому что наши доходы всегда связаны с тем, на сколько мы себя ценим и какими ресурсами обладаем. Также в это полнолуние может завершиться сделка купли-продажи.

19 июля ждите прибыль, кто-то проявит щедрость и поможет финансово, вложится в бизнес, найдется инвестор.

28 июля Юпитер, который управляет знаком Стрельца, останавливается и разворачивается в обратное движение. Нужно остановиться, подумать, оглянуться и посмотреть, как дальше действовать. Юпитер будет ретроградным до 23 ноября. Возможно на эти четыре месяца уедет ребенок, вы будете готовиться к зачатию. У некоторых Стрельцов начнутся романтические отношения на расстоянии, по переписке. В целом, ретро Меркурий - это период ожидания.

В конце месяца - 30-31 июля - необычное соединение Марса, Урана и кармического узла Раху может дать резкие и неожиданные перемены. Астролог советует воспринимать их как возможность выйти на другой уровень жизни и показать себя.

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