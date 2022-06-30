Гороскоп на июль 2022 года для Рыб: выигрыш, безумная любовь и новый доход

Рыбы получат прибыль в июле, говорит гороскоп на месяц / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на июль 2022 года для Рыб.

Во второй месяц лета будет сразу пять ретроградных планет, поэтому июль - это хороший месяц для завершения дел и получения результатов за труды. Кроме того, это удачное время, чтобы строить планы на будущее, в частности, на август и сентябрь, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

В первые две недели июля Рыбы будут заниматься делами детей. Не исключено пополнение в семействе или новость о беременности. Взрослые дети удивят чем-то. Кроме того, Рыбы получат прибыль. Есть шанс победить в конкурсе или выиграть в лотерею. Представители знака могут ощущать азарт и под действием этих эмоций рискнуть.

Гороскоп говорит, что в июле Рыб накроет любовь - это может быть любовь к себе, членам семьи или даже к хобби и работе. Это чувство будет расти с каждым днем до 13 июля.

С 13 числа прояснится ситуация в романтических отношениях. Если в вашей жизни есть любовный треугольник, то тайное станет явным благодаря кому-то из ваших друзей. В легких отношениях без обязательств появится ясность - в каком направлении вы двигаетесь.

В начале месяца у Рыб может возникнуть конфликт с членом семьи (братом или сестрой). Возможно придется в срочном порядке решать проблемы родственников.

30 и 31 июля и 1-2 августа нужно быть готовым к непредвиденной ситуации, энергия для которой закладывается уже в начале июля. Произойдет такое событие, которое вы никак не ожидали. Возможно это будет глобальная ситуация в мире, которая в той или иной степени вас коснется.

28 июля Юпитер разворачивается в ретроградное движение до 23 ноября. Эта планета заставит Рыб пересмотреть свою финансовую ситуацию и уровень доходов. Рыбы, которые работают с клиентами, поднимут цены на услуги. Можно просить начальство пересмотреть вашу зарплату, требовать повышение или даже подумать о смене работы. Некоторые Рыбы на эти четыре месяца возьмут тайм-аут, отпуск.

В конце октября Юпитер даст Рыбам второй шанс. Вы сможете вернуться в прошлые отношения, помириться с кем-то, что-то возобновить, снова пойти учиться.

Удача будет сопутствовать всем Рыбам, но особенно повезёт тем представителям знака, которые родились 19-20 марта. Эти Рыбы точно смогут улучшить свою финансовую ситуацию.

Смотрите видео - Гороскоп на июль 2022 для Рыб от Анжелы Перл:

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