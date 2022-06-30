Гороскоп на июль 2022 для Водолеев: какие сюрпризы приготовили звезды в любви, на работе и финансах

Второй месяц лета даст Водолеям возможность уделить внимание себе, ритму жизни и саморазвитию. Новые навыки, которые вы получите, принесут прибыль к концу года.
Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на июль 2022 года для Водолеев.
Первые две недели желательно посвятить своему здоровью и образу жизни. Можно пройти медицинское обследование, сходить к стоматологу, сдать анализы, поменять режим питания или ритм жизни (например, раньше ложиться спать и раньше вставать). Также до 13 июля хорошо избавляться от вредных привычек. Водолеи, у которых есть домашние животные, повезут их к ветеринару, рассказала специалист на своем Youtube-канале.
С 6 июля Водолеи будут заниматься своим домом, начнут ремонт. Некоторые представители знака переедут или просто поедут в отпуск.
Кроме того, 6 июля ждите важный звонок, сообщение или документ по работе.
В полнолуние 13 июля Водолеи будут разбираться со своим прошлым. Кто-то уйдет из вашего окружения. Хорошо разобрать вещи дома и выбросить все ненужное. Некоторые Водолеи возьмут тайм-аут и решат побыть какое-то время в изоляции, начнут работать дистанционно.
19 июля - хорошая новость относительно работы, прибыль, поступит оплата за то, что вы делали раньше, на работе - премия. У некоторых Водолеев начнется служебный роман.
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20 числа Водолеи получат предложение о сотрудничестве. Вас ждет знакомство, встреча, подписание контракта или договора.
С 28 июля изменится статус отношений. Если вы свободны - найдете вторую половинку, если в паре - перейдете на новый уровень отношений (брак, развод, общий бюджет, совместное проживание). Астролог говорит, что даже если вы расстанетесь с кем-то, то скорее всего начнутся новые отношения. В бизнесе также может начаться новое плодотворное сотрудничество.
С 28 июля Юпитер (планета удачи и везения) разворачивается в ретроградное движение. За эти четыре месяца Водолеи получат новые навыки или специальность.
Это хороший период для того, чтобы подготовиться к важному собеседованию, поехать в то место, где вы уже были, поменять машину, возобновить обучение, вернуться к старому хобби. Также во время этого ретро Юпитера хорошо строить онлайн-бизнес, связанный с соцсетями, вести блог. Кто-то из друзей может вам предложить сотрудничество. Благодаря этой деятельности после 23 ноября вы выйдете на новый уровень доходов.
30-31 июля и 1-2 августа ждите неожиданных событий, связанных с местом жительства. Например, резко поменяются планы относительно переезда, к вам внезапно приедут родители, понадобится срочно искать новую квартиру и т.д. Могут быть поломки дома. Особенно осторожными нужно быть с электричеством.
Смотрите видео - Гороскоп на июль 2022 для Водолеев от Анжелы Перл:
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