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Гороскоп на июль 2022 для Весов: астролог назвала самые кризисные и опасные дни

29 июня 2022, 05:49

Второй месяц лета станет периодом завершения и замедления процессов. В конце июля нужно быть готовыми быстро реагировать на новую реальность, говорит гороскоп.

гороскоп Весы
В июле Весы получат второй шанс, говорит гороскоп на июль 2022 / Фото pixaby

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на июль 2022 года для Весов. Второй месяц лета станет периодом завершения и замедления процессов из-за пяти ретроградных планет.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, энергия новолуния 29 июня будет действовать до 13 июля. У Весов появится новая работа или важная новость относительно нынешнего трудоустройства, сменится руководство, правила на работе. Некоторым Весам поступит предложение относительно карьеры. Возможно придется выбрать новую цель или направление в работе и карьере.

В начале июля Весы зададут себе вопрос: в какую сторону дальше развиваться. Появятся новые клиенты или проект. Возможно придется переезжать в другое место и искать клиентов там. Также нужно будет подтверждать свою репутацию заново.

6 июля Марс - планета действий, активностей, желаний - войдет в сектор денег. Как это отразится на Весах? Представителям знака придется прилагать усилия для того, чтобы заработать, сохранить или вывести деньги. Возможно, Марс повлияет не только на Весов, но и на их партнеров или супругов.

Кроме того, 6 июля Меркурий входит в сектор карьеры и работы и может подтвердить ваш новый статус. Например, это будет получение диплома, выход на новую работу или вступление в должность, получение свидетельства о браке или разводе.

Полнолуние 13 июля внесет ясность в вопросы, которые касаются места жительства. Возможно вы купите или продадите недвижимость, переедете в новое место, закончится контракт на аренду. Некоторые Весы вернутся на Родину или примут решение относительно того, где дальше жить.

19 июля ждите хороший заказ, клиента, проект. Придут деньги или хорошая новость. Весы достигнут цели, исполнится желание.

С 20 июля энергия сместится с оси карьеры и работы в сектор социума. Весы будут больше времени общаться с друзьями, отдыхать. Также представители знака станут более активными в интернете, появится новый друг, группа единомышленников или клуб по интересам. Некоторые Весы начнут работать онлайн.

Ретроградный Юпитер 2022

С 28 июля Юпитер разворачивается в ретроградное движение до 23 ноября. Это планета удачи, которая даст возможность Весам найти свою второю половинку, заключить выгодный контракт. Причем если не получилось сделать это с первого раза, то Юпитер даст второй шанс. Например, получится возобновить отношения, помириться, вернуться на старую работу.

Ретро Меркурий может дать паузу в некоторых процессах - возможно вы не сможете встретиться с кем-то до конца ноября, начало проекта и заключение договора отложится во времени. Но не стоит расстраиваться - через четыре месяца все вопросы решаться в вашу пользу.

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Последняя неделя июля и первая неделя августа - взрывоопасный и кризисный период. События будут развиваться неожиданно и очень стремительно. Стоит быть крайне острожными с вождением, плановыми операциями, огнем, острыми инструментами и электричеством. Не стоит летать. Возникнет глобальная финансовая ситуация - на нее нужно быстро реагировать.

"Как прежде уже не будет никогда. Надо подстроится под новые реалии", - резюмировала астролог.

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