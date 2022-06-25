Гороскоп на июль 2022 для Тельцов - женщин и мужчин: какие сюрпризы готовит второй месяц лета

В конце месяца у Тельцов может закрутиться тайный роман, говорит гороскоп на июль 2022 / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на июль 2022 года для Тельцов.

В первой половине месяца хорошо завершать дела, но пять ретроградных планет будут притормаживать активность Тельцов. Впрочем, не исключено, что в какой-то момент Тельцы могут просто "взорваться", особенно в той ситуации, в которой им приходилось долго терпеть, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

До 13 июля представителей знака ждет много общения, в том числе и в соцсетях. Первые две недели июля - это хорошее время для того, чтобы вести переговоры, изучать иностранный язык, получать новые навыки.

"Общение даст вам какие-то новые знакомства и новые знания, которые пригодятся в будущем", - рассказала астролог.

По словам специалиста, вплоть до 21 августа Тельцов будет переполнять энергия и огромное желание действовать и проявлять инициативу в том, что касается партнерства и отношений. Тельцам придется отстаивать свою точку зрения, бороться за свои права. Не исключено, что появится желание расстаться или развестись.

"Марс может быть агрессивным и непредсказуемым. В конце июля или в начале августа может быть какой-то поворот, связанный лично с вами, вашими отношениями, браком или в отношениях с работодателем. Также нужно быть осторожными за рулем", - предупредила астролог.

С 6 июля Тельцы могут отправиться в поездку или планировать ее (покупать билеты, бронировать отель), договариваться о совместном путешествии.

Полнолуние 13 июля 2022 принесет положительные перемены для тех Тельцов, которые занимаются бизнесом, в том числе и онлайн. Это хорошее время для рекламы, выхода на международный рынок.

Также полнолуние принесет ясность в дела, связанные с переездом, получением гражданства, визы, а также с обучением и образованием. Например, вы или ваши дети получите письмо из университета, узнаете результат экзамена или определитесь, в какое учебное заведение поступать.

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С 19 июля Венера принесет в жизнь Тельцов новые приятные знакомства, общение и встречи.

В период после 20-х чисел июля и до 11-12 августа Тельцы вернутся домой, на Родину или в то место, в котором они выросли. Особенно это касается тех представителей знака, которые были в отъезде.

Также будут решаться вопросы с покупкой, продажей или арендой недвижимости. Не исключено, что появится новый член семьи. Тельцы будут чувствовать себя более спокойно и комфортно.

Ретроградный Юпитер 2022

С 28 июля Юпитер разворачивается в ретроградное движение до 23 ноября. Эта планета поможет Тельцам избавиться от ненужного, освободить место для чего-то нового, что войдет в вашу жизнь. Тельцы изменят отношение к себе и к миру.

Некоторые представители знака во время ретро Юпитера будут находиться в изоляции - возможно за границей, в отдаленном населенном пункте или на круизном лайнере. Если вы планировали эмигрировать в другую страну, то как раз начинается удачный период для этих процессов.

Кроме того, жизнь Тельцов будет окутана тайной. Возможно, вы займетесь деятельностью или бизнесом, который не захотите афишировать, а может быть это будет тайный роман, который вы скроете от своего окружения.

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