УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп для Тельцов на июнь 2022: астролог назвала самые лучшие и опасные дни

26 мая 2022, 17:10

В жизни Тельцов могут повториться события 11-летней давности. Если в 2011-м вы упустили какую-то возможность, то в этом году Вселенная даст вам второй шанс.

гороскоп, Телец
Назван самый рискованный день в июне 2022 - гороскоп для Тельцов / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на июнь 2022 года для Тельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в первый месяц лета Тельцы наведут порядок в своей жизни. Некоторые представители знака переедут в другую страну. Кроме того, в жизни Тельцов могут повториться события 11-летней давности. Если в апреле-мае 2011 года вы упустили какую-то возможность, то в этом году Вселенная даст вам второй шанс.

"3 июня - плохой день для принятия решений, потому что когда планеты разворачиваются, они не способствуют тому, чтобы наши дела продвигались быстро и успешно. Поэтому лучше не планировать поездки, покупки, важные встречи. Лучше перенесите все дела на даты после пятого числа", - посоветовала астролог.

3 июня у Тельцов могут не ладиться какие-то дела на работе или в бизнесе, вы можете что-то потерять, забыть или опоздать. Если у вас день рождения с 14 по 20 мая, то вы особенно сильно почувствуете этот разворот Меркурия.

Ретроградный Сатурн 2022

Сатурн - еще одна планета, которая разворачивается 4 июня. Это тоже неблагоприятный день для любых дел. Сатурн находится в секторе карьеры, достижений и целей Тельцов. Он будет ретроградным до 23 октября.

"В это время произойдут перемены, связанные с бизнесом, работой, касающейся карьеры, профессии. Могут быть новые законы, появится дополнительная ответственность и нагрузка. Сатурн заставляет нас быть более собранными, более дисциплинированными, прикладывать больше усилий, больше труда, а еще и переделывать что-то. Когда Сатурн пойдёт назад, возможно придется переделать какой-то проект, который вы уже делали", - говорит гороскоп на месяц.

С 11 по 13 июня - рискованный и нестабильный период. Можно будет как крупно выиграть, так и проиграть. Перед Тельцами откроется новая возможность, есть шанс взлететь финансово. В личной жизни может произойти неожиданное расставание, в бизнесе - прекращение отношений с партнером, на работе - увольнение. Некоторые Тельцы кардинально сменят имидж.

14 июня Меркурий меняет знак и входит в сектор денег. Меркурий - это планета новостей, информации, идей. Начиная с 14 июня, ждите финансовых новостей или какие-то документов, бумаг, которые придется заполнять для получения денег. Не исключено собеседование на работу.

Согласно гороскопу, июнь 2022 будет довольно денежным месяцем у Тельцов. Доходы будут, обещает астролог. Сделок и покупок стоит избегать только 3, 4 и 28 июня.

Если вы собираетесь куда-то ехать, то поездка скорее всего состоится 22 июня. Также в этот день возможна покупка транспортного средства или начало обучения.

Читайте такжеГороскоп на июнь 2022 для Овнов: деньги, второй шанс от Вселенной и возвращение домой

С 24 июня Венера принесет Тельцам хорошую прибыль. Можно повышать цены на свои услуги или товар. Если вы соберетесь что-то покупать, то получите хорошую скидку.

С 28 июня Нептун разворачивается в ретроградное движение. Тельцы объективно оценят ситуацию и поймут, как им двигаться к поставленной цели. Также эта планета приносит вдохновение. Стоит посвятить время искусству и творчеству.

"Иногда Нептун может давать депрессию, но чтобы этого избежать, лучше погрузиться в творческий процесс. Так что если у вас есть такие планы, то ловите момент. Тем более что это прохождение Нептуна очень плодотворно, и уже в декабре у вас будет готовый продукт для вашего будущего", - рассказала астролог.

29 июня - новолуние принесет Тельцам важное знакомство с новым человеком, новых соседей или новость, касающуюся родственников, сестры или брата.

Также это удачный день для покупки автомобиля, телефона, новой техники, поездок и переезда.

Вам также может быть интересно:

гороскоп Сатурн Телец гороскоп на июнь ретроградный Меркурий гороскоп Телец гороскоп 2022 Анжела Перл
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:11

Бронирование для военнообязанных : кто и как может получить отсрочку во время мобилизации

17:10

Гороскоп для Тельцов на июнь 2022: астролог назвала самые лучшие и опасные дниВидео

17:08

Оккупанты отправили в РФ почти 60 тонн награбленного в Украине: были даже колбасы и консервы

17:04

Войска РФ пытаются наступать: враг штурмует позиции ВСУ, интенсивность боев усилилась – МинобороныВидео

16:38

В разведке рассказали детали геройского прорыва украинских вертолетчиков в осажденный Мариуполь

Реклама
16:38

Большой куш и денежная удача: три знака зодиака до конца мая станут счастливчиками

16:34

"Он как кот Баюн": Приходько призналась, что ее бесит АрестовичВидео

16:31

Оккупанты ударили ракетами по центру Харькова: много погибшихВидео

16:14

Рашисты обстреливают все машины, которые едут из Северодонецка: город хотят захватитьВидео

16:14

Венгрия шантажирует ЕС из-за России: Украина допускает, что с трубой "Дружба" может что-то случитьсяВидео

16:00

Следующие несколько недель будут очень тяжелыми: Данилов назвал коварный план России в УкраинеВидео

15:50

Не только соль: в Украине с полок магазинов исчезнет еще один продуктВидео

15:40

Может вызвать появление опухолей: кому категорически нельзя есть редис

15:38

Осуществление желаний и успех во всем: три знака зодиака станут счастливчиками лета 2022

15:35

Больше не летает: ВСУ ликвидировали белорусского пилота-пенсионера, воевавшего в составе ЧВК

15:25

Украина поплывет: синоптики назвали дату атаки мощного шторма и сильных ливнейВидео

15:13

"Подсчет убитых и раненых невозможен": рота российских десантников удачно высадилась на ДонбассеВидео

15:12

Во Львовской области умер украинский певец и композитор

15:12

Эльфы поняли, что они - орки: как украинцы открывают глаза на россиян всему мирумнение

14:52

"Признание" оккупации своих территорий Россией: у Путина разразились требованием к УкраинеВидео

Реклама
14:48

Оказался такой "гнилью": Панин дал ценный совет кремлевскому подхалиму Охлобыстину

14:48

Бить врага на расстоянии: Залужный рассказал, что нужно ВСУ для победы над рашистамиВидео

14:21

Урожай на зависть соседям: как приготовить два суперудобрения для малиныВидео

14:20

Как будут пересчитывать пенсии: в Пенсионном объяснили, кто получит дополнительные выплаты

14:16

Приметы на 27 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:15

Беженцы из Украины начнут платить в транспорте: где отменяют бесплатный проезд

14:11

"Трагедия с крокодилом": у Агутина прокомментировали информацию о смерти дочери

14:09

Раньше орудовал в "ДНР": стало известно, кто из генералов РФ приказал обстрелять Запорожскую область

14:08

Смотришь - в мусоре ноги лежат: Фагот из ТНМК рассказал о жутком моменте в разбомбленном Харькове

14:07

Вкуснейший летний завтрак за 7 минут: изумительно простой рецептВидео

13:59

Запад вооружил Украину штурмовиками Су-25: СМИ раскрыли необычную схему доставкиВидео

13:57

В России тоскуют по Меладзе и Лободе и ждут новых концертов: "достучиться до них Боженька"

13:31

Блокпост разбит, враг отброшен: ВСУ уничтожили оккупантов на трассе Бахмут-ЛисичанскВидео

13:27

Мир в Украине на условиях Путина невозможен: РФ не должна выиграть - Шольц

13:25

Отрезали язык, изнасиловали и убили: оккупант рассказал о зверствах армии РФ в УкраинеВидео

13:23

2% украинцев до сих пор хорошо относятся к России, а 92% - плохо - опрос

13:23

Каждый россиянин – Путин: почему эта война с Россией не последняямнение

13:00

В правительстве рассказали, как можно получать пенсии в оккупированных районах Украины

13:00

Гороскоп на завтра, 27 мая 2022: Львам – долги, Девам – большое везение, Козерогам – судьбоносная встреча

12:57

Литовский телеведущий собрал миллион евро на Байрактар и планирует еще

Реклама
12:57

В "ДНР" грозят "референдумом" о присоединении всего Донбасса к РФ

12:54

Бьет на 30 км: ВСУ уничтожают врага мощными гаубицами FH70Фото

12:40

Долгополов предложил европейским странам отдать свои территории России, чтобы остановить войну

12:29

Путин опозорился: в госпитале вместо раненых военных встречался с подставными сотрудниками ФСО

12:28

Чем заменить соль в еде: Клопотенко дал советы украинцамВидео

12:14

Удочерит ребенка: украинский телеведущий решился на ответственный шаг

11:59

Участник ОИ от Украины стал корректировщиком огня РФВидео

11:58

Путин не прекратит огонь, пока не окажется в шаге от проигрыша в Украине - Кулеба

11:55

Шэрон Стоун в Каннах поддержала Украину стильным желто-голубым брючным костюмом

11:52

Потап высмеял Кадырова за угрозы "взять Польшу за шесть секунд"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять