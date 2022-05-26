Гороскоп для Тельцов на июнь 2022: астролог назвала самые лучшие и опасные дни

Назван самый рискованный день в июне 2022 - гороскоп для Тельцов / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на июнь 2022 года для Тельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в первый месяц лета Тельцы наведут порядок в своей жизни. Некоторые представители знака переедут в другую страну. Кроме того, в жизни Тельцов могут повториться события 11-летней давности. Если в апреле-мае 2011 года вы упустили какую-то возможность, то в этом году Вселенная даст вам второй шанс.

"3 июня - плохой день для принятия решений, потому что когда планеты разворачиваются, они не способствуют тому, чтобы наши дела продвигались быстро и успешно. Поэтому лучше не планировать поездки, покупки, важные встречи. Лучше перенесите все дела на даты после пятого числа", - посоветовала астролог.

3 июня у Тельцов могут не ладиться какие-то дела на работе или в бизнесе, вы можете что-то потерять, забыть или опоздать. Если у вас день рождения с 14 по 20 мая, то вы особенно сильно почувствуете этот разворот Меркурия.

Ретроградный Сатурн 2022

Сатурн - еще одна планета, которая разворачивается 4 июня. Это тоже неблагоприятный день для любых дел. Сатурн находится в секторе карьеры, достижений и целей Тельцов. Он будет ретроградным до 23 октября.

"В это время произойдут перемены, связанные с бизнесом, работой, касающейся карьеры, профессии. Могут быть новые законы, появится дополнительная ответственность и нагрузка. Сатурн заставляет нас быть более собранными, более дисциплинированными, прикладывать больше усилий, больше труда, а еще и переделывать что-то. Когда Сатурн пойдёт назад, возможно придется переделать какой-то проект, который вы уже делали", - говорит гороскоп на месяц.

С 11 по 13 июня - рискованный и нестабильный период. Можно будет как крупно выиграть, так и проиграть. Перед Тельцами откроется новая возможность, есть шанс взлететь финансово. В личной жизни может произойти неожиданное расставание, в бизнесе - прекращение отношений с партнером, на работе - увольнение. Некоторые Тельцы кардинально сменят имидж.

14 июня Меркурий меняет знак и входит в сектор денег. Меркурий - это планета новостей, информации, идей. Начиная с 14 июня, ждите финансовых новостей или какие-то документов, бумаг, которые придется заполнять для получения денег. Не исключено собеседование на работу.

Согласно гороскопу, июнь 2022 будет довольно денежным месяцем у Тельцов. Доходы будут, обещает астролог. Сделок и покупок стоит избегать только 3, 4 и 28 июня.

Если вы собираетесь куда-то ехать, то поездка скорее всего состоится 22 июня. Также в этот день возможна покупка транспортного средства или начало обучения.

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С 24 июня Венера принесет Тельцам хорошую прибыль. Можно повышать цены на свои услуги или товар. Если вы соберетесь что-то покупать, то получите хорошую скидку.

С 28 июня Нептун разворачивается в ретроградное движение. Тельцы объективно оценят ситуацию и поймут, как им двигаться к поставленной цели. Также эта планета приносит вдохновение. Стоит посвятить время искусству и творчеству.

"Иногда Нептун может давать депрессию, но чтобы этого избежать, лучше погрузиться в творческий процесс. Так что если у вас есть такие планы, то ловите момент. Тем более что это прохождение Нептуна очень плодотворно, и уже в декабре у вас будет готовый продукт для вашего будущего", - рассказала астролог.

29 июня - новолуние принесет Тельцам важное знакомство с новым человеком, новых соседей или новость, касающуюся родственников, сестры или брата.

Также это удачный день для покупки автомобиля, телефона, новой техники, поездок и переезда.

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