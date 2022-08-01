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Гороскоп на июль 2022 для Стрельцов: работа мечты и чудесное выздоровление

1 августа 2022, 15:00

Стрельцам стоит очень внимательно следить за своим здоровьем. На работе нужно не допускать конфликтов. Лучше промолчать, чем вступать в конфронтацию.

Гороскоп Стрелец
Август начнется с хороших новостей, говорит гороскоп для Стрельцов / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп для Стрельцов на август 2022 года.

Первые десять дней месяца будут достаточно турбулентными и непредсказуемыми, рассказала специалист на своем Youtube-канале. Могут резко меняться планы. Стоит очень внимательно следить за своим здоровьем, избегать травм. На работе нужно не допускать конфликтов. Лучше промолчать, чем вступать в конфронтацию. Иначе все может закончится увольнением. В то же время ситуация может обернуться и в плюс. У Стрельцов может произойти прорыв, и они выйдут на новый уровень, получат работу своей мечты или случится чудесное выздоровление.

1 августа - легкий и хороший день. Стрельцы получат хорошую новость, касающуюся детей. Повезет в бизнесе. Возможно вы получите приятное известие от иностранцев, международной компании или от родственников за границей. Не исключено, что это будет финансовая помощь или выигрыш. В личных отношениях будет царить любовь и романтика.

5 августа Меркурий меняет знак и входит в десятый дом карьеры, целей и работы. Вы получите информацию, которая будет касаться начальника, коллег.

В полнолуние 12 августа 2022 возможно случится охлаждение отношений с кем-то из родственников, знакомых, соседей. Если вы с кем-то познакомитесь в этот день, то эти отношения продлятся долго.

Кроме того, Стрельцы будут получать новые знания и навыки. Возможно вы пойдете на курсы или будет получать диплом. У некоторых Стрельцов будет много поездок.

18 и 19 августа - дни отдыха и удовольствий. В отпуске вы можете познакомиться с человеком другой национальности или с иностранцем. Бизнес будет успешным. Вы получите хороший доход.

21 августа Марс входит в седьмой дом отношений и партнерства на семь месяцев - до 26 марта 2023 года. Стрельцам придется что-либо организовывать, работать в партнерстве с кем-то. Романтические отношения будут развиваться очень быстро. Не исключены конфликты с другими людьми - на работе, в семье, бизнесе. Стрельцам придется очень много энергии тратить на отношения и партнерство.

24 августа Уран останавливается и разворачивается в ретроградное движение в секторе работы. В результате у Стрельцов могут измениться планы. Поменяется ваша ежедневная жизнь - Уран всколыхнет и поменяет рутину. Некоторые Стрельцы возьмут на себя больше ответсвенности и будут кому-то помогать.

В новолуние 27 августа может начаться новый проект, появится новая работа, новое начальство. Поменяется статус. Состоятся встречи с друзьями. Вы получите первые результаты, в том числе и доход, за проделанную работу.

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