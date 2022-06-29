Гороскоп на июль 2022 для Скорпионов: что принесет экватор лета в любви, на работе и финансах

В июле Скорпионов ждет продолжительный отпуск, говорит гороскоп 2022 / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на июль 2022 года для Скорпионов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в июле будет сразу пять ретроградных планет, поэтому месяц станет периодом завершения, получения результатов за проделанную работу и новых планов на будущее.

Прежде всего, в первые две недели июля Скорпионы будут ощущать энергию новолуния 29 июня. Представители знака задумаются над тем, чего они хотят, в каком направлении стоит двигаться. В определенной степени это будет поиск смысла жизни. Скорпионы могут заняться чем-то новым (например, изучением иностранного языка), отправиться в путешествие, познакомиться с иностранцем, изучать культуру или религию другой страны.

С 6 июля Марс - планета активности и действий - может принести Скорпионам как положительные, так и отрицательные перемены (брак-развод, встреча-расставание и т.д.)

30-31 июля и 1-2 августа астролог посоветовала быть бдительными и острожными. Скорпионов ждет быстрый и неожиданный поворот событий - вдруг произойдет что-то, чего вы не ожидали. Новость может касаться не только окружающих людей, но и организаций. Энергия для этих событий начнет закладываться с 6 июля.

Также может произойти глобальная ситуация в мире, которая повлияет в том числе и на Скорпионов или на тех людей, которые с ними рядом. Например, на работу жены, доходы мужа, клиента и так далее. В этот период времени лучше не летать, не назначать важные переговоры, не заключать сделки.

Полнолуние 13 июля в секторе общения и контактов. Скорпионы получат ответ на вопрос, который их беспокоит, или документ, который ждут. Также это может быть новость о родственниках или соседях.

С 19 июля у Скорпионов могут начаться романтические отношения с иностранцем или человеком другой религии, состоится поездка за границу. Придут деньги, финансовая помощь.

19 июля - хороший день для свиданий и приятного отдыха, а также для начала учебы. К Скорпионам, которые работают в соцсетях, может прийти популярность.

20 июля Меркурий может дать хорошее продвижение в карьере, а 23 июля Скорпионы могут получить новую работу, должность, звание или новый статус.

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С 28 июля Юпитер останавливается в шестом доме работы и здоровья и разворачивается в ретроградном направлении до 23 ноября. В течение этих четырех месяцев у Скорпионов может измениться режим, ритм жизни, улучшится физическое самочувствие. Этот период хорошо использовать для обследования организма. Не исключено, что вы сможете попасть к очень хорошему врачу. Некоторые представители знака возьмут паузу в работе или длительный отпуск, чтобы позаботиться о себе и своем здоровье.

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