Гороскоп на июнь 2022 для Скорпионов: много работы, сюрприз и крутой поворот судьбы

В июне у Скорпионов будет достаточно энергии для того, чтобы решить все проблемы, которые возникнут. Резкие перемены произойдут как гром среди ясного неба.
Астролог Анжела Перл составила гороскоп для Скорпионов на июнь 2022 года. Первый месяц лета будет очень загруженным. У Скорпионов будет много работы, клиентов, заказов. Придется изменить свой распорядок дня. В то же время будет достаточно энергии для того, чтобы решить все проблемы, которые возникнут. Некоторые Скорпионы отправятся в командировку, рассказала астролог на своем Youtube-канале.
3 июня Меркурий останавливается и разворачивается в прямое движение. Если в течение последних трех недель вы не могли с кем-то встретиться, переговорить, связаться, заключить сделку, то теперь дело сдвинется с мертвой точки.
Сильнее других разворот Меркурия почувствуют те Скорпионы, которые родились с 18 по 20 ноября.
Ретроградный Сатурн 2022
4 июня Сатурн разворачивается в ретроградное движение до 23 октября в четвертом доме гороскопа Скорпионов. Это сектор дома, семьи, родителей, места жительства. Скорпионам придется делать не то, что они хотят, соблюдать правила и следовать ограничениям. Также придется много планировать и пережить какой-то период ожидания.
"Например, вы не можете выехать из страны или, наоборот, не можете вернуться на Родину. Могут быть любые ограничения, связанные с переездом или отъездом. Продлятся эти ограничения до конца октября", - объяснила специалист.
Во время ретроградного Сатурна хорошо что-то переделывать, ремонтировать, перестраивать. Важные дела не стоит планировать на 4 июня, потому что сам день разворота планеты - не очень удачный.
С 11 по 13 июня ждите резких перемен или сюрпризов. Изменения могут быть как в хорошую, так и в плохую сторону. В любом случае событие произойдет внезапно, как гром среди ясного неба. Перемены будут касаться людей, с которыми вы общаетесь или сотрудничаете. Например, неожиданно сорвется сделка, поменяются условия, изменится цена. Особенно сильно почувствуют перемены Скорпионы, которые родились с 8 по 10 ноября.
14 июня Меркурий меняет знак и принесет Скорпионам новость, касающуюся финансовой ситуации, кредитов, ипотеки, кредитной карты, общих финансов, доходов, зарплаты, алиментов.
С 14 по 29 июня - хороший период для решения любых финансовых вопросов. Вам будет понятно, что нужно делать, и возможно будут какие-то финансовые операции.
Также 14 июня Скорпионы получат прибыль. Это будут деньги за ранее проделанную работу.
С 22 июня есть шанс получить работу в международной организации или в иностранной компании. Возможно вы начнёте работать с клиентами из-за границы или в интернете. Возможно это будет переход на дистанционную работу. Хорошее время для рекламы и саморекламы.
С 24 июня у Скорпионов будет много свиданий и интимных встреч, появится новый партнер.
Ретроградный Нептун 2022
28 июня Нептун разворачивается в ретроградное движение до 3 декабря в пятом доме гороскопа. Это сектор творчества. Людям, которые занимаются творческой деятельностью, Нептун даст вдохновение. Вы погрузитесь в творческий процесс до зимы. Остальные Скорпионы будут разбираться в себе, например, обратятся к психологу или психотерапевту.
Ретро Нептун также хорош для того, чтобы избавиться от вредных привычек, бросить курить, отказаться от алкоголя.
В то же время Нептун заставит Скорпионов на время отказаться от удовольствий, любви, романов, походов в театры и кино.
"Не исключено погружение в какую-то влюбленность, но в то же время ситуация будет непонятной. Вы как будто в тумане и не понимаете, куда вы идёте. Также могут проявиться любовные треугольники, и вы не понимаете, чем это закончится. Туманная ситуация в любви может продлиться до декабря", - говорит гороскоп 2022.
Новолуние 29 июня 2022 принесет Скорпионам новые перспективы. Ваши мечты могут стать реальностью.
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