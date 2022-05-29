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Гороскоп на июнь 2022 для Скорпионов: много работы, сюрприз и крутой поворот судьбы

29 мая 2022, 20:58

В июне у Скорпионов будет достаточно энергии для того, чтобы решить все проблемы, которые возникнут. Резкие перемены произойдут как гром среди ясного неба.

гороскоп для Скорпионов
С 11 по 13 июня Скорпионов ждут резкие перемены или сюрпризы, говорит гороскоп 2022 / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп для Скорпионов на июнь 2022 года. Первый месяц лета будет очень загруженным. У Скорпионов будет много работы, клиентов, заказов. Придется изменить свой распорядок дня. В то же время будет достаточно энергии для того, чтобы решить все проблемы, которые возникнут. Некоторые Скорпионы отправятся в командировку, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

3 июня Меркурий останавливается и разворачивается в прямое движение. Если в течение последних трех недель вы не могли с кем-то встретиться, переговорить, связаться, заключить сделку, то теперь дело сдвинется с мертвой точки.

Сильнее других разворот Меркурия почувствуют те Скорпионы, которые родились с 18 по 20 ноября.

Ретроградный Сатурн 2022

4 июня Сатурн разворачивается в ретроградное движение до 23 октября в четвертом доме гороскопа Скорпионов. Это сектор дома, семьи, родителей, места жительства. Скорпионам придется делать не то, что они хотят, соблюдать правила и следовать ограничениям. Также придется много планировать и пережить какой-то период ожидания.

"Например, вы не можете выехать из страны или, наоборот, не можете вернуться на Родину. Могут быть любые ограничения, связанные с переездом или отъездом. Продлятся эти ограничения до конца октября", - объяснила специалист.

Во время ретроградного Сатурна хорошо что-то переделывать, ремонтировать, перестраивать. Важные дела не стоит планировать на 4 июня, потому что сам день разворота планеты - не очень удачный.

С 11 по 13 июня ждите резких перемен или сюрпризов. Изменения могут быть как в хорошую, так и в плохую сторону. В любом случае событие произойдет внезапно, как гром среди ясного неба. Перемены будут касаться людей, с которыми вы общаетесь или сотрудничаете. Например, неожиданно сорвется сделка, поменяются условия, изменится цена. Особенно сильно почувствуют перемены Скорпионы, которые родились с 8 по 10 ноября.

14 июня Меркурий меняет знак и принесет Скорпионам новость, касающуюся финансовой ситуации, кредитов, ипотеки, кредитной карты, общих финансов, доходов, зарплаты, алиментов.

С 14 по 29 июня - хороший период для решения любых финансовых вопросов. Вам будет понятно, что нужно делать, и возможно будут какие-то финансовые операции.

Также 14 июня Скорпионы получат прибыль. Это будут деньги за ранее проделанную работу.

С 22 июня есть шанс получить работу в международной организации или в иностранной компании. Возможно вы начнёте работать с клиентами из-за границы или в интернете. Возможно это будет переход на дистанционную работу. Хорошее время для рекламы и саморекламы.

С 24 июня у Скорпионов будет много свиданий и интимных встреч, появится новый партнер.

Ретроградный Нептун 2022

28 июня Нептун разворачивается в ретроградное движение до 3 декабря в пятом доме гороскопа. Это сектор творчества. Людям, которые занимаются творческой деятельностью, Нептун даст вдохновение. Вы погрузитесь в творческий процесс до зимы. Остальные Скорпионы будут разбираться в себе, например, обратятся к психологу или психотерапевту.

Ретро Нептун также хорош для того, чтобы избавиться от вредных привычек, бросить курить, отказаться от алкоголя.

В то же время Нептун заставит Скорпионов на время отказаться от удовольствий, любви, романов, походов в театры и кино.

"Не исключено погружение в какую-то влюбленность, но в то же время ситуация будет непонятной. Вы как будто в тумане и не понимаете, куда вы идёте. Также могут проявиться любовные треугольники, и вы не понимаете, чем это закончится. Туманная ситуация в любви может продлиться до декабря", - говорит гороскоп 2022.

Новолуние 29 июня 2022 принесет Скорпионам новые перспективы. Ваши мечты могут стать реальностью.

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