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Гороскоп на июль 2022 для Раков: чего ждать в любви, финансах и карьере

27 июня 2022, 15:53

Июль станет очень хорошим месяцем для Раков. Во-первых, ожидается рост во всех сферах жизни. Также вы получите второй шанс, на который и не надеялись.

гороскоп для раков на июль 2022
Новолуние в знаке Рака принесет представителям знака рост во всех сферах жизни, говорит гороскоп 2022 / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на июль 2022 года для Раков.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, новолуние 29 июня в знаке Рака будет оказывать влияние на вас вплоть до 13 июля. Особенно сильно эту энергию почувствуют те Раки, которые родились до 10 июля. В течение года их ждет рост во всех сферах жизни - в любви, карьере, финансах. Тем Ракам, которые родились после 10 числа, нужно готовиться к кульминации и завершению какого-то процесса. Вы будете получать награды за свои труды.

Все Раки сфокусируются на себе, составят новый план на жизнь, выберут для себя новый стиль, проявят инициативу. В вашу жизнь придет новый человек, состоится знакомство, которое приведет к свиданиям и романтике. Раки, которые в браке, поделятся своими желаниями и мечтами с партнером, говорит гороскоп.

6 июля Марс меняет знак и входит в 11-й дом друзей, организаций. Вы будете что-то делать онлайн, работать на большую аудиторию либо займетесь совместной деятельностью с кем-то. В целом, Марс будет стимулировать Раков к активным действиям. В июле это будет деятельность, связанная с карьерой, интернетом и другими людьми. Раки будут много работать, прилагать усилия и достигнут в этом успеха.

30-31 июля (всю последнюю неделю июля и первую неделю августа) Марс соединяется в 11-м доме с Ураном (планетой неожиданностей) и кармическим узлом Раху, который всë увеличивает и усиливает.

В жизни Раков может произойти неожиданное событие, которое вы точно не могли никак предвидеть (либо подобное событие произойдёт у друзей). Это может быть знакомство, которое перевернет всю вашу жизнь, резкое и быстрое изменение жизни, планов, мечты.

"Откроются новые возможности. Если вы окажетесь в нужном месте в нужное время, то вас выбросит волной туда, куда вы даже не ожидали. Таким образом, ситуация может проиграться как в плюс, так и в минус", - рассказала астролог.

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Кроме того, 6 июля Меркурий входит в знак Рака. Специалист советует проявить инициативу в переговорах, возможно состоится подписание договоров, контрактов, получение посылок, документов.

13 июля 2022 - полнолуние в седьмом доме сотрудничества и любви. Вас ждет встреча, романтическое свидание, предложение выйти замуж. Раки получат ответ на вопрос, который их беспокоит, составят своё мнение о человеке. Полнолуние заставит Раков принять решение относительно других людей или организаций. Если у вас есть враги, то полнолуние внесет ясность в отношениях с этими людьми. Не исключено увольнение и завершение сделок.

С 19 июля Венера - планета красоты, удовольствий, радости, подарков - будет в Раке. Представители знака будут щедрыми с другими людьми и будут получать то же самое взамен. Раки начнут светиться и притягивать любовь, красоту и деньги. К слову, деньги лучше вкладывать в себя - покупать что-то красивое, уделить внимание внешности, побаловать себя приятными мелочами.

С 20 июля начнется прибыльный период. Ждите поступления денег, хороших новостей о финансах, новых клиентов или заказов. Кроме того, Раки повысят свою самооценку и станут более уверенными.

С 28 июля Юпитер разворачивается в ретроградное движение до 23 ноября в десятом доме карьеры и достижений. Эта планета даст Ракам второй шанс попытаться что-то сделать в карьере, расширить бизнес, подготовиться к свадьбе, рождению ребёнка.

28 июля новолуние во втором доме принесет Ракам новые источники дохода, новые цены на услуги. Возможно вы придумаете, как зарабатывать по-другому, говорит гороскоп.

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Рак гороскоп гороскоп на июль гороскоп 2022 Анжела Перл
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