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Гороскоп на июль 2022 для Овнов: хорошие заработки, удача и второй шанс

24 июня 2022, 22:51

Любые финансовые операции лучше планировать на начало месяца, так как в конце июля ситуация может резко измениться как в плюс, так и в минус, говорит гороскоп.

гороскоп для Овнов на июль 2022
До конца месяца и в августе велики шансы заработать деньги, говорит гороскоп для Овнов на июль 2022 / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на июль 2022 года для Овнов. В июле сразу пять планет будут ретроградными, поэтому этот месяц удачен для завершения дел и получения результатов, но не для новых начинаний.

Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, с 29 июня по 13 июля Овны будут находиться под влиянием энергии новолуния, которая повлияет на дела, связанные с недвижимостью. Если вы начали оформлять документы, то кульминация скорее всего наступит к середине июля. Также в первые две недели месяца хорошо решать вопросы, связанные с гражданством, переездом, сменой места жительства.

Некоторых Овнов ждет пополнение в семье или новость от близких.

С 6 июля у Овнов появится больше смелости и желания действовать. Гороскоп на июль 2022 советует контролировать эмоции, так как есть риск проявить несдержанность или даже агрессивность.

"До конца месяца и в августе велики шансы заработать деньги. Может быть появится новая работа или подработка. Это время действовать в том, что связано с финансами. В то же время есть риск больших трат, поэтому в июле желательно рассчитывать все расходы, чтобы не было спонтанных покупок", - посоветовала астролог.

По словам специалиста, перед Овнами откроется возможность для хороших заработков или удачных сделок.

Полнолуние 13 июля 2022 принесет ясность в вопросы, связанные с работой, карьерой, бизнесом. Овнов ждет увольнение, повышение по службе, публичное выступление, выход на пенсию.

С 19 июля ждите хороших новостей, связанных с переездом, поездкой. Некоторые Овны будут праздновать какое-то событие в кругу семьи или делать покупки, чтобы сделать свой дом более красивым и комфортным.

20 июля ждите прибыль от продажи или аренды недвижимости. Некоторые Овны начнут работать на дому или займутся онлайн-бизнесом.

Также в жизни представителей этого знака зодиака после 23 июля ожидаются приятные события, отпуск, свидания, новые знакомства.

Ретроградный Юпитер 2022

С 28 июля Юпитер разворачивается в ретроградное движение до 23 ноября.

"Юпитер - это планета везения. Даже если он ретроградный, он все равно даст второй шанс. Если вы что-то упустили, не сделали, допустили ошибку за последние несколько месяцев, Юпитер даст возможность все переделать", - рассказала Анжела Перл.

28 июля - новолуние в пятом доме любви, удовольствий, счастья и радости. Овны будут ощущать радость жизни почти до середины августа.

В конце месяца в финансовой сфере наступит период непредсказуемости. Можно как подняться на новый финансовый уровень, так и многое потерять.

С конца июля и всю первую неделю августа может произойти крутой поворот, связанный с источником доходов. Перемены могут быть как положительными, так и отрицательными, предупредила астролог.

"Если вы что-то планируете в финансовой сфере, то делайте это в первой половине июля. В любом случае новолуние 28 июля - очень хорошее для Овнов, оно указывает на момент радости. Помните: что бы не случилось, вы равно будете в выигрыше, так как планета удачи - в вашем знаке", - резюмировала астролог.

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