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Гороскоп на июль 2022 для Львов: возвращение бывшего, скандал на работе и яркие перспективы

27 июня 2022, 22:27

В июле Львы почувствуют себя свободными и избавятся от всего, что мешает дышать полной грудью. Начнется новый цикл жизни, который не сразу принесет результат.

гороскоп на июль 2022 для Львов
У Львов появится больше энергии, говорит гороскоп на июль 2022 / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на июль 2022 года для Львов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, с новолуния 29 июня и до 13 июля в жизни Львов будет продолжаться период внутреннего самопознания и появится ощущение изоляции и внутреннего одиночества. В этот период хорошо завершать дела, которые тянутся какое-то время, очищать пространство вокруг себя и избавляться от всего ненужного. Из вашей жизни могут уйти люди, которые энергетически вам уже не подходят. В результате Львы будут чувствовать себя свободными и начнут дышать полной грудью.

6 июля Марс входит в сектор работы и карьеры. Это планета активности, которая заставит Львов действовать, проявлять инициативу. Представители знака будут пытаться добиться своей цели как можно быстрее. У вас будет много работы и не исключено продвижение по службе, появление новых клиентов, преобразования в бизнесе. Возможна смена статуса, неожиданные перемены, которые могут изменить вашу карьерную цель.

Некоторым Львам придётся отстаивать свою позицию (например, в суде). Марс также может дать переезд, командировку, а также агрессивное отношение и давление со стороны начальства или одного из родителей, что может привести к конфликту.

В последнюю неделю июля и первую неделю августа Марс будет соединяться с планетой неожиданности Ураном, а затем - с кармическим узлом Раху. Это соединение принесет резкие перемены. Они произойдут как гром среди ясного неба. Перемены могут быть как в лучшую, так и в худшую сторону. Например, вы внезапно уволитесь, разведетесь или смените карьеру. Астролог добавила, что любой кризис открывает возможности, поэтому нужно воспользоваться ситуацией и быть готовыми к тому, что ваши цели повернутся на 180 градусов.

Кроме того 6 июля в жизни Львов появится люди из прошлого, придет письмо от старых друзей, откроется тайна. Возможна поездка в уединенное и изолированное место.

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Полнолуние 13 июля принесет прояснение ситуации, кульминацию или завершение в том, что связано с ежедневной рутиной, например, с работой. Что-то, что давно назревало, выйдет наружу. Могут появиться какие-то проблемы (например, что-то сломается), но они решатся в течение двух недель.

По этому полнолунию хорошо садиться на диету, бросить вредные привычки и заняться своим здоровьем.

19 июля Венера принесет в жизнь Львов любовь на расстоянии или тайные отношения, которые вы не захотите афишировать. Например, отношения с замужними/женатыми. Может быть в жизнь Львов вернется бывший возлюбленный.

Начиная с 20-х чисел июля появится больше энергии, улучшится самочувствие, настроение. Хорошо будут даваться публичные выступления. Будет много внимания со стороны окружающих.

Ретроградный Юпитер 2022 - чего ждать Львам

28 июля Юпитер разворачивается в ретроградное движение и принесет Львам путешествие за границу, в места, где вы были раньше, или, наоборот, возвращение домой из-за границы.

Ретро Юпитер - это хорошее время для образования, взаимодействия с иностранцами, международными компаниями или изучение иностранного языка.

29 июля - новолуние в знаке Льва, которое принесет представителям знака рождение новой энергии, новый период в жизни, появится новый человек. Кроме того, захочется обновить самого себя - сменить имидж, имя, посетить новое место, найти новую работу.

К слову, задумка, загаданная в это новолуние, может осуществиться в полнолуние в знаке Льва (январь-февраль 2023 года). В целом, у вас начнется новый цикл жизни, который принесет результат, но не сразу. Сильнее других это новолуние почувствуют Львы, рождённые с 26 июля по 2 августа.

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