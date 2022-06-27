Гороскоп на июль 2022 для Львов: возвращение бывшего, скандал на работе и яркие перспективы

В июле Львы почувствуют себя свободными и избавятся от всего, что мешает дышать полной грудью. Начнется новый цикл жизни, который не сразу принесет результат.
Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на июль 2022 года для Львов.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, с новолуния 29 июня и до 13 июля в жизни Львов будет продолжаться период внутреннего самопознания и появится ощущение изоляции и внутреннего одиночества. В этот период хорошо завершать дела, которые тянутся какое-то время, очищать пространство вокруг себя и избавляться от всего ненужного. Из вашей жизни могут уйти люди, которые энергетически вам уже не подходят. В результате Львы будут чувствовать себя свободными и начнут дышать полной грудью.
6 июля Марс входит в сектор работы и карьеры. Это планета активности, которая заставит Львов действовать, проявлять инициативу. Представители знака будут пытаться добиться своей цели как можно быстрее. У вас будет много работы и не исключено продвижение по службе, появление новых клиентов, преобразования в бизнесе. Возможна смена статуса, неожиданные перемены, которые могут изменить вашу карьерную цель.
Некоторым Львам придётся отстаивать свою позицию (например, в суде). Марс также может дать переезд, командировку, а также агрессивное отношение и давление со стороны начальства или одного из родителей, что может привести к конфликту.
В последнюю неделю июля и первую неделю августа Марс будет соединяться с планетой неожиданности Ураном, а затем - с кармическим узлом Раху. Это соединение принесет резкие перемены. Они произойдут как гром среди ясного неба. Перемены могут быть как в лучшую, так и в худшую сторону. Например, вы внезапно уволитесь, разведетесь или смените карьеру. Астролог добавила, что любой кризис открывает возможности, поэтому нужно воспользоваться ситуацией и быть готовыми к тому, что ваши цели повернутся на 180 градусов.
Кроме того 6 июля в жизни Львов появится люди из прошлого, придет письмо от старых друзей, откроется тайна. Возможна поездка в уединенное и изолированное место.
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Полнолуние 13 июля принесет прояснение ситуации, кульминацию или завершение в том, что связано с ежедневной рутиной, например, с работой. Что-то, что давно назревало, выйдет наружу. Могут появиться какие-то проблемы (например, что-то сломается), но они решатся в течение двух недель.
По этому полнолунию хорошо садиться на диету, бросить вредные привычки и заняться своим здоровьем.
19 июля Венера принесет в жизнь Львов любовь на расстоянии или тайные отношения, которые вы не захотите афишировать. Например, отношения с замужними/женатыми. Может быть в жизнь Львов вернется бывший возлюбленный.
Начиная с 20-х чисел июля появится больше энергии, улучшится самочувствие, настроение. Хорошо будут даваться публичные выступления. Будет много внимания со стороны окружающих.
Ретроградный Юпитер 2022 - чего ждать Львам
28 июля Юпитер разворачивается в ретроградное движение и принесет Львам путешествие за границу, в места, где вы были раньше, или, наоборот, возвращение домой из-за границы.
Ретро Юпитер - это хорошее время для образования, взаимодействия с иностранцами, международными компаниями или изучение иностранного языка.
29 июля - новолуние в знаке Льва, которое принесет представителям знака рождение новой энергии, новый период в жизни, появится новый человек. Кроме того, захочется обновить самого себя - сменить имидж, имя, посетить новое место, найти новую работу.
К слову, задумка, загаданная в это новолуние, может осуществиться в полнолуние в знаке Льва (январь-февраль 2023 года). В целом, у вас начнется новый цикл жизни, который принесет результат, но не сразу. Сильнее других это новолуние почувствуют Львы, рождённые с 26 июля по 2 августа.
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