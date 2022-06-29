Гороскоп на июль 2022 для Козерогов: судьбоносная встреча, яркий роман и неожиданный кризис

В июле у Козерогов начнутся романтические отношения, говорит гороскоп / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на июль 2022 года для Козерогов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, июль станет месяцем получения результатов и планирования будущего. Поскольку Козероги любят предсказуемость, то второй месяц лета даст возможность как никогда хорошо применить свой навык и спланировать все так, как нравится.

В первые две недели июля Козероги будут чувствовать энергию сотрудничества, когда независимо от того, хотите вы этого или нет, но вам придется реагировать на отношения с другими людьми. Новый человек может войти в вашу жизнь, появится новый контакт, завяжется новое знакомство или начнется новое сотрудничество, будет заключен договор с организацией, клиентом или сотрудником.

У некоторых Козерогов могут начаться романтические отношения. Если вы не одиноки, то роман выйдет на новый уровень. Например, вы решите жить вместе или пожениться.

В общем, тема отношений с другими людьми будет самой актуальной в июле. В конце месяца (30 и 31 июля) и в начале августа разгорятся "итальянские страсти" из-за соединения Марса, Урана и кармического узла Раху. Козероги могут влюбиться с первого взгляда и действовать очень спонтанно. Могут с новой силой разгореться чувства к кому-то или вы внезапно решите расстаться. Козероги будут принимать неожиданные для себя решения, как, например, внезапный переезд к возлюбленному в другую страну. По словам астролога, очень высок шанс встретить судьбоносного человека. Также может начаться короткий и яркий роман, который вы никогда не забудете.

Еще одна неожиданность месяца - незапланированная беременность. Если в вашей жизни есть любовный треугольник, то все тайное в конце июля станет явным, предупредила астролог.

13 июля 2022 - полнолуние в знаке Козерога. Представители знака будут подбивать итоги за последние полгода и проведут "аудит" своей личности, начиная от внешности и заканчивая местом в жизни. Козероги могут поменять стиль, прическу, работу, захочется оказаться в центре внимания.

Июльское полнолуние - это хорошее время для рекламы, публичного выступления, для того, чтобы показать себя с лучшей стороны, поднять самооценку и даже попросить прибавку к зарплате.

Также в полнолуние прояснится ситуация в отношениях. Вы поймете, куда вы движетесь и по пути ли вам с партнером. В итоге это может закончиться либо браком, либо расставанием.

Читайте такжеГороскоп Таро на июль: Козерогам - большие заработки, Водолеям - триумф, Рыбам - решение проблемы

С 20 июля ждите хороших финансовых новостей. Уже 28 числа ожидается прибыль, поступление денег из нового источника.

В конце месяца может возникнуть кризисная ситуация. Если с 28 июля по 7 августа будет происходить что-то неожиданное или незапланированное, то реагировать нужно быстро, предупредила астролог.

С 28 июля Юпитер разворачивается в ретроградное движение до 23 ноября. Козерогам придется заниматься делами, связанными с недвижимостью и местом жительства. Возможно придется переоформлять документы, искать новую квартиру, делать ремонт, переезжать.

Если вы эмигрировали или временно уехали, то 23 ноября вы точно вернетесь домой, либо наоборот покинете свой дом на четыре месяца.

Смотрите видео - Гороскоп на июль 2022 для Козерогов от Анжелы Перл:

Вам также может быть интересно: