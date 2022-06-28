Гороскоп на июль 2022 для Дев: дальние страны, проблемы с деньгами и любовный треугольник

Некоторые Девы услышат признание в любви, говорит гороскоп на июль 2022 / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на июль 2022 года для Дев. Во второй месяц лета представители знака будут очень активными в социуме - вас ждет много общения, романтики и свиданий. А вот финансовые потоки на некоторое время будут поставлены на паузу.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в июле сразу пять планет будут ретроградными, поэтому этот месяц удачен для завершения, кульминации, получения результатов.

Прежде всего, стоит учитывать, что энергия новолуния 29 июня будет действовать вплоть до 13 июля в секторе друзей, организаций, коллективов. Возможно, вы будете участвовать в жизни подруг или у вас появятся новые друзья, новое окружение, группа по интересам или новые мечты и планы. Кстати, знакомство может произойти онлайн.

6 июля Марс - планета действий и активности - меняет знак и входит в девятый дом гороскопа. Это сектор того, что "высоко и далеко". Это дальние страны, заграница, международные организации, иностранцы. У Дев может появиться общение с людьми другой культуры, другой национальности, другой религии. Кстати, вы сами можете погрузиться в религию, поехать в паломническую поездку, начать посещать церковь.

Девы определятся с тем, куда они хотят поехать, начнут планировать переезд, оформлять документы и т.д. Хороший период для рекламы своих услуг, получения образования, для преподавания.

6 июля Меркурий может принести какую-то новость. Например, вас похвалят за проделанную работу или вы получите какие-то деньги за проект.

Полнолуние 13 июля пройдет в секторе удовольствий, радости, детей - ждите хороших новостей в этих сферах.

Некоторые Девы услышат признание в любви. Вам "светит" романтика и свидания. У женатых и замужних Дев может появиться любовный треугольник - тайный роман станет явным.

В это полнолуние 13 июля хорошо посещать красивые и приятные места, в которых вы можете получить положительные эмоции.

С 19 июля Девы будут очень социально активными. Вы будете много общаться, посещать разные места. Все, чем вы займетесь, вам будет очень нравиться.

С 20 июля хорошо избавляться от всего ненужного, наводить порядок, завершать дела. После такой глобальной "чистки" в жизни, станет легче. Также Девам нужно будет принимать решения. Возможно понадобится разобраться с делами из прошлого, найти документ в архиве, свидетельство о рождении или придется восстановить какие-то документы.

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В последнюю неделю июля или в начале августа произойдет глобальное и непредсказуемое событие, которое резко изменит ситуацию. Энергетика будет очень нестабильной, планы резко поменяются.

Нужно быть очень аккуратными с транспортом. В этот период лучше не ложиться на операцию. К некоторым Девам неожиданно придет популярность.

Ретроградный Юпитер 2022 - чего ждать Девам

С 28 июля Юпитер развернется в обратное движение до 23 ноября и принесет паузу в финансах. Может задерживаться приход денег, прекратится государственная поддержка, уменьшится количество клиентов.

В тоже время Девы получат деньги, которых ждали давно. Возможно это будет возвращение долга или новость о наследстве. Не исключено, что некоторые финансовые вопросы разрешатся только после 23 ноября.

Когда Юпитер пойдет вперед, у Дев усилится приток денег и появится чувство психологической и финансовой защищенности.

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