Гороскоп на июль 2022 для Дев: дальние страны, проблемы с деньгами и любовный треугольник

В последнюю неделю июля произойдет глобальное и непредсказуемое событие, которое изменит ситуацию. Энергетика будет очень нестабильной, планы резко поменяются.
Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на июль 2022 года для Дев. Во второй месяц лета представители знака будут очень активными в социуме - вас ждет много общения, романтики и свиданий. А вот финансовые потоки на некоторое время будут поставлены на паузу.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в июле сразу пять планет будут ретроградными, поэтому этот месяц удачен для завершения, кульминации, получения результатов.
Прежде всего, стоит учитывать, что энергия новолуния 29 июня будет действовать вплоть до 13 июля в секторе друзей, организаций, коллективов. Возможно, вы будете участвовать в жизни подруг или у вас появятся новые друзья, новое окружение, группа по интересам или новые мечты и планы. Кстати, знакомство может произойти онлайн.
6 июля Марс - планета действий и активности - меняет знак и входит в девятый дом гороскопа. Это сектор того, что "высоко и далеко". Это дальние страны, заграница, международные организации, иностранцы. У Дев может появиться общение с людьми другой культуры, другой национальности, другой религии. Кстати, вы сами можете погрузиться в религию, поехать в паломническую поездку, начать посещать церковь.
Девы определятся с тем, куда они хотят поехать, начнут планировать переезд, оформлять документы и т.д. Хороший период для рекламы своих услуг, получения образования, для преподавания.
6 июля Меркурий может принести какую-то новость. Например, вас похвалят за проделанную работу или вы получите какие-то деньги за проект.
Полнолуние 13 июля пройдет в секторе удовольствий, радости, детей - ждите хороших новостей в этих сферах.
Некоторые Девы услышат признание в любви. Вам "светит" романтика и свидания. У женатых и замужних Дев может появиться любовный треугольник - тайный роман станет явным.
В это полнолуние 13 июля хорошо посещать красивые и приятные места, в которых вы можете получить положительные эмоции.
С 19 июля Девы будут очень социально активными. Вы будете много общаться, посещать разные места. Все, чем вы займетесь, вам будет очень нравиться.
С 20 июля хорошо избавляться от всего ненужного, наводить порядок, завершать дела. После такой глобальной "чистки" в жизни, станет легче. Также Девам нужно будет принимать решения. Возможно понадобится разобраться с делами из прошлого, найти документ в архиве, свидетельство о рождении или придется восстановить какие-то документы.
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В последнюю неделю июля или в начале августа произойдет глобальное и непредсказуемое событие, которое резко изменит ситуацию. Энергетика будет очень нестабильной, планы резко поменяются.
Нужно быть очень аккуратными с транспортом. В этот период лучше не ложиться на операцию. К некоторым Девам неожиданно придет популярность.
Ретроградный Юпитер 2022 - чего ждать Девам
С 28 июля Юпитер развернется в обратное движение до 23 ноября и принесет паузу в финансах. Может задерживаться приход денег, прекратится государственная поддержка, уменьшится количество клиентов.
В тоже время Девы получат деньги, которых ждали давно. Возможно это будет возвращение долга или новость о наследстве. Не исключено, что некоторые финансовые вопросы разрешатся только после 23 ноября.
Когда Юпитер пойдет вперед, у Дев усилится приток денег и появится чувство психологической и финансовой защищенности.
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