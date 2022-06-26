Гороскоп на июль 2022 для Близнецов: чего ждать в финансах, работе и здоровье

В июле Близнецы рискуют что-то неожиданно потерять, предупредил гороскоп / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на июль 2022 года для Близнецов. Самой главной темой месяца станут финансы. Представители знака могут рассчитывать на прибыль. В конце июля нужно уделить время саморазвитию.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в первые две недели июля вокруг Близнецов будет бурлить финансовая энергия. У представителей знака может появиться новый источник доходов, новая работа или клиенты, будет поступление денег. Некоторые Близнецы получат ценный подарок. Этот период очень удачен для покупок и продаж.

С 6 июля Марс входит в 12-й дом гороскопа до конца августа. В течение этих двух месяцев Близнецы освободятся от всего лишнего, что мешает им жить, и почувствуют облегчение. Данная энергия может проявиться как в виде того, что вы уберете в доме или гараже и выбросите ненужные вещи, так и в том, что Близнецы наведут порядок в своей жизни.

Некоторые представители знака захотят уединения и отдыха и отправятся в отпуск. По словам астролога, из жизни Близнецов также уйдут люди, которые энергетически уже не подходят и занимают чужое место.

Близнецам стоит быть внимательными к своему здоровью. Может понадобиться операция. Пластические операции не стоит делать в конце месяца, говорит гороскоп.

В последние недели июля и первую неделю августа есть риск неожиданных потерь из-за соединения Марса с Ураном. Астролог говорит, что лучше отдать что-то по своей воле, чем потерять. Например, Близнецы могли бы устроить благотворительный вечер, сделать пожертвование или пойти работать волонтером.

Читайте такжеГороскоп на июль 2022 для Овнов: хорошие заработки, удача и второй шансЕсть и положительный момент в этом взрывоопасном соединении Марса и Урана. Эти планеты могут открыть перед Близнецами новые возможности, поменять их жизнь и судьбу. Даже если вы не думали и не надеялись, что что-то может произойти, Марс и Уран откроют эти двери для вас.

"Если у вас есть ощущение, как будто вы в тюрьме и думаете, что вам не выбраться отсюда, то внезапно случится "взрыв" и вы выйдете на свободу. В конце июля наступит момент освобождения. Также может раскрыться тайна", - рассказала Анжела Перл.

Полнолуние 13 июля принесет Близнецам изменения в финансовой сфере. Вы можете получить деньги одной большой суммой. Также могут быть быть какие-то перемены с кредитными картами, ипотекой, получением государственных денег.

19 июля Венера также принесет Близнецам прибыль в виде денег или ценного подарка.

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20 июля Близнецов ждут новые знакомства, переговоры, много общения. Также в этот период Близнецы будут покупать новую технику (телефон, ноутбук, автомобиль).

С 23 июля наступает хорошее время для того, чтобы заниматься обучением, образованием, сдавать экзамены, получать лицензию. Возможна поездка недалёко и ненадолго.

28 июля новолуние в третьем доме усиливает возможность приобретения новых навыков. Близнецы будет больше общаться, возможно начнут изучать иностранный язык. Ждите новостей от родственников.

С 28 июля Юпитер разворачивается в ретроградное движение до 23 ноября. Эта планета даст Близнецам второй шанс, вторую попытку что-то организовать, распланировать бизнес или собрать группу единомышленников.

Возможно Близнецы уедут куда-то и не будут видеться со своим окружением до конца ноября. Не исключено, что представителей знака ждет временное расставание с кем-то из близких друзей.

Некоторые Близнецы погрузятся в изучение или подготовку какого-то процесса для того, чтобы двинуться дальше в ноябре. Астролог советует использовать это время для собственного роста.

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