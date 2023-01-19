Гороскоп на февраль 2023 года для Овнов: защита небес, прибыль и новые возможности

В феврале представители знака будут чувствовать себя под защитой, как будто ангелы их оберегают и подталкивают в нужном направлении.

Февраль будет прекрасным месяцем для Овнов, говорит гороскоп 2023 / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на февраль 2023 года для Овнов. Все планеты будут двигаться в прямом движении, поэтому февраль станет месяцем прогресса. Можно начинать любые дела.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 5 февраля - полнолуние в пятом доме гороскопа Овнов. Это сектор радости, творчества, удовольствий и любви к себе.

Возможно вы будете что-то праздновать или пойдёте на день рождения, в ресторан, театр или на выставку, будете получать какое-то эстетическое удовольствие. Также это дом романов и свиданий. Кроме того, полнолуние высвечивает скрытую информацию. Не исключено, что 5 февраля откроется тайна, появится ясность в отношениях.

12 февраля ждите информацию, касающуюся вашей должности, работы, бизнеса. Овны получат прибыль за проделанную работу. Также представители знака станут более активными в социуме, возможна встреча с друзьями или вы станете членом команды, круга единомышленников.

16 февраля Овнам может присниться вещий сон, вы получите знак от Вселенной или из потустороннего мира, говорит гороскоп. Интуиция будет очень сильной.

Кроме того, 16 февраля - очень прибыльный день. Астролог порекомендовала составить план на будущее, может появиться новая цель.

Новолуние 20 февраля освободит в жизни Овнов место для чего-то нового.

"Когда Луна растёт, можно начинать всё, что угодно, потому что всё будет расти. У вас тут какой-то поиск может быть, исследование, погружение в какую-то науку или совместное путешествие", - рассказала астролог.

21 февраля Венера входит в знак Овна. Благодаря этой планете представители знака будут светиться и сиять. Настроение улучшится, вы будуте выглядеть прекрасно.

Венера - это ещё и деньги. Так что с 21 февраля Овны могут получить прибыль или подарок. С 21 по 28 февраля откроются каки-то нестандартные возможности. Стоит уделить внимание себе - сходить в салон, к парикмахеру или косметологу, купить красивую вещь.

В целом, февраль будет прекрасным месяцем для Овнов. Представители знака будут чувствовать себя под защитой, как будто ангелы их оберегают и подталкивают в нужном направлении, резюмировала астролог.

Ранее астролог Влад Росс назвал главных счастливчиков 2023 года среди знаков зодиака. В список попали только четыре представители зодиакального круга - Телец, Дева, Скорпион и Козерог.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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