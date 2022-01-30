Гороскоп на февраль 2022: Водолеев ждет супермесяц - новая любовь, большая прибыль и смена имиджа

2 февраля 2022 Водолеи обязательно должны загадать желание, говорит гороскоп / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на февраль 2022 года для Водолеев.

Февраль станет супер месяцем для Водолеев, можно будет загадать желание, встретить свою вторую половинку, достичь полной гармонии в семье, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

Новолуние 1 февраля 2022 - что этот день принесет Водолеям

Новолуние 1 февраля будет в знаке Водолея и принесет в жизнь представителей этого знака свежую энергию и новый цикл жизни. Особенно это коснется тех Водолеев, которые родились в первую неделю февраля.

Водолеев ждет брак, рождение ребенка, нова работа или место жительства. Одинокие Водолеи встретят вторую половинку. У некоторых представителей этого знака зодиака начнется выгодное деловое партнерство. Появится новый клиент.

Новолуние - хорошее время для того, чтобы сменить стиль - можно поменять прическу или цвет волос, улучшить тело, сменить гардероб.

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2 февраля 2022 что произойдет у Водолеев и как загадать желание

2.02. 2022 - магический день по расположению планет, можно провести ритуал на желание. После 13:00 по киевскому времени и до конца суток Луна будет очень стильная, и Вселенная вас услышит.

Астролог посоветовала выйти на улицу, балкон, открытое пространство и произнести свое намерение вслух:

"Я точно знаю, меня достаточно, моей энергии хватит для того, чтобы…". Можно зажечь свечу и написать свое желание на листочке или записать видео на телефон.

4 февраля Меркурий разворачивается в прямое движение после трех недель ретроградного. Этот период был хорош для завершения какой-то работы, ремонта, проекта.

"Если все это время вы искали какую-то информацию или может быть провели это время в изоляции или в больнице, то в феврале эти процессы завершатся", - рассказала астролог.

В этот же день 4 февраля Солнце соединяется с Сатурном в знаке Водолея. Если вы возьмёте на себя ответственность или обязательства, то они останутся с вами надолго. Сильнее других влияние Сатурна почувствуют Водолеи, которые родились 5 или 6 февраля.

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15 февраля Меркурий входит в знак Водолея. Вы получите новость, информацию, документы, состоится новое знакомство. Водолеи могут пойти учиться и осваивать новые навыки.

16 февраля - полнолуние в секторе брака, любви, отношений, партнёрства.

"Это супер полнолуние для Водолеев. Если вы уже в паре, то полная Луна внесёт ясность в ваши отношения. Это может быть серьёзный разговор, предложение руки и сердца, а может быть и расставание. Полнолуние может ставить последнюю точку, будет кульминация событий. Причем полнолуние повлияет не только на романтические, но и на деловые отношения тоже", - говорит гороскоп 2022.

16 февраля Водолеи могут либо о чем-то договориться, либо решить, что каждый двигается в свою сторону. На работе полнолуние может принести увольнение или, наоборот, получение нового контракта.

19 февраля Солнца меняет знак и входит в сектор денег. Финансовая ситуация оживится, будет прибыль - инвестиции, помощь от родителей, ценный подарок. С 19 февраля Водолеи могут поднять цены на свои услуги, увеличится количество клиентов.

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В феврале и марте Венера будет соединяться с Марсом.

"Эти две планеты символизируют женскую и мужскую энергии и принесут Водолеям гармонию и баланс. Февраль - хороший месяц ля того, чтобы быть вместе, договориться о чём-то, встретить свою любовь, помириться, поехать за город, на дачу, в путешествие", - резюмировала астролог.

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