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Гороскоп на февраль 2022 года для Тельцов: назван день исполнения желаний и другие важные даты

26 января 2022, 06:36

В феврале всем Тельцам захочется быть в паре, получать и проявлять любовь. Многие представители знака встретят свою половинку, говорит гороскоп 2022.

гороскоп, Телец
Тельцов ждет много общения и контактов, свидетельствует гороскоп на февраль 2022 / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на февраль 2022 года для Тельцов.

Месяц начнется с новолуния 1 февраля. Солнце и Луна соединятся и породят новую энергию в десятом доме гороскопа. Это сектор достижений, статуса, карьеры.Тельцы могут получить новую работу, появится новый начальник или новости об организации, в которой вы работаете,

Брак, развод или беременность - это также новый статус, отметила астролог на своем Youtube-канале.

Зеркальная дата 2.02. 2002 - что "светит" Тельцам и как загадать желание

2 февраля 2022 года - магическая дата, в этот день хорошо сформировать намерение или загадать желание, сделать первый шаг в направлении своей цели.

Анжела Перл рассказала, как загадать желание 2 февраля 2022. По ее словам, его можно написать, проговорить вслух или просто думать.

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"Зажгите свечу и думайте о том, чего вы хотите. Но делать это нужно после 13:00 по киевскому времени", - поделилась специалист.

Есть один нюанс в ритуале желаний 2 февраля. Так как Меркурий ретроградный в этот период, то мы можем поменять своё мнение.

"Поэтому будьте откровенны и честны с собой. Загадывайте только то, чего вы действительно очень хотите, то, в чём вы уверены, потому что желание сбудется, но вы потом можете вдруг понять, что это не то, чего вы хотели", - отметила астролог.

2 февраля Уран - планета сюрпризов - может дать Тельцам неожиданные ситуации и крутые повороты в судьбе, откроются новые двери, говорит гороскоп 2022.

С 4 февраля Меркурий разворачивается в прямое движение в девятом доме гороскопа. Все юридические и судебные дела сдвинутся с мертвой точки, продвинутся процессы, связанные с документами - получение визы, паспорта, покупка билетов.

Также 4 февраля Солнце соединяется с Сатурном в десятом доме гороскопа.

"Сатурн - это планета ответственности. На работе Тельцам могут дать больше обязанностей. Есть шанс получить повышение", - рассказала астролог.

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15 февраля возможно получение новостей, поступит важный звонок или e-mail.

16 февраля - полнолуние в четвёртом доме гороскопа. Это сектор места жительства. Прояснятся дела, связанные с недвижимостью, ремонтом, родителями (особенно отцом), переездом.

Анжела Перл добавила, что в феврале всем Тельцам захочется быть в паре, получать и проявлять любовь. Многие представители знака встретят свою половинку.

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19 февраля Солнце меняет знак и входит в 11-й дом гороскопа. Это сектор мечты и планов на будущее.

"Вы действительно начнёте делать какие-то шаги в направлении мечты. Кроме того, в феврале у Тельцов будет много встреч с друзьями и общения, в том числе и онлайн. В январе было много ретроградных планет, в феврале же жизнь ускорится и начнёт налаживаться", - резюмировала Анжела Перл.

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