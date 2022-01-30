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Гороскоп на февраль 2022 года для Рыб: астролог посоветовала ловить удачу за хвост

30 января 2022, 15:31

Весь 2022-й год будет очень удачным для Рыб. Нужно рисковать, путешествовать, дарить себе подарки и радостные эмоции, говорит гороскоп.

гороскоп, Рыбы
В феврале Рыбы могут заняться эзотерикой или ясновидением, говорит гороскоп / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на февраль 2022 года для Рыб.

Весь месяц будет удачным. Если сейчас вы чувствуете усталость и истощение, то после 19 февраля прибавится сил и энергии.

Новолуние 1 февраля 2022 - что этот день принесет Рыбам

Месяц начнется с новолуния 1 февраля в двенадцатом доме гороскопа, который символизирует дальние земли. Если у Рыб есть планы поехать путешествовать, учиться или работать за границу, то вы уже можете начать это реализовывать, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

По этому новолунию Рыбы могут заняться эзотерикой, ясновидением, развить свою интуицию или записывать сны и разгадывать их значение. Новолуние может поспособствовать тому, что Рыбы поедут в санаторий, монастырь, святые места или будут навещать кого-то в больнице. Это день хорош для освобождения и очищения.

2 февраля 2022 - что произойдет у Рыб и как загадать желание

2.02. 2022 - магическая зеркальная дата. В этот день можно загадывать желание. Астролог советует озвучить свое намерение вслух после 13:00 по киевскому времени - с этого времени и до конца суток Луна будет очень сильная, и ваш ангел-хранитель и Вселенная услышат ваше желание.

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Можете написать желание на бумаге и положить в укромное местечко, пока оно не сбудется.

"Меркурий ретроградный, поэтому мы можем передумать. Обязательно подумайте, чего вы хотите на самом деле", - посоветовала Анжела Перл.

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4 февраля Меркурий разворачивается в прямое движение. Он был ретроградным в течение трех недель и мог создавать неприятности. После 4 февраля уже можно покупать технику, подписывать документы.

Меркурий разворачивается у Рыб в секторе друзей, поэтому представителей знака ждут встречи, новые знакомства, общение в соцсетях.

15 февраля Меркурий меняет знак и может дать Водолеям путешествие, покупку, получение визы, поездку. Этот период очень хорош для того, чтобы расслабиться и отдохнуть.

16 февраля - полнолуние. Рыбы займутся режимом дня - будут следить за тем, как они питаются, сколько двигаются, занимаются ли спортом. Может быть вы пойдёте к зубному врачу, диетологу, решите ходить в спортзал.

В вопросах работы полнолуние 16 февраля может привести к тому, что Рыбы решат сменить вид деятельности, уволиться, закончится проект, вы узнаете новость о коллеге. Если у вас свой бизнес, то вы можете принять решение нанять помощников, говорит гороскоп 2022.

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"Солнце сразу добавит энергии. Если вы себя чувствовали с 1 по 19 число немножко расслабленно, не было сил и энергии, то теперь самочувствие и настроение улучшатся", - отметила астролог.

Некоторых Рыб в феврале ждут подарки судьбы, которые принесет Юпитер. Больше других повезет тем Рыбам, которые родились с 26 февраля по 4 марта.

"Венера и Марс весь февраль и март будут в паре лететь по небу. Рыбы захотят быть в отношениях и будут открыты для любви. Соединение этих планет принесет баланс и гармонию. Хорошее время для примирения, знакомств, романтических отношений, смены круга общения", - говорит гороскоп.

В целом, 2022-й год будет очень удачным для Рыб - им нужно ловить удачу за хвост, ведь в следующий раз такой год будет через 12 лет.

"Празднуйте свой день рождения так, как будто это Новый год. Покупайте себе подарки, не ждите их только от других. Себе тоже покажите, как вы себя любите. Пусть этот год будет самым самым лучшим, потому что у вас ещё и Юпитер в вашем знаке. Этот год просто не может быть плохим. Пользуйтесь возможностями, путешествуйте, рискните, потому что такой год будет только через 12 лет", - сказала Анжела Перл.

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