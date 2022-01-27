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Гороскоп на февраль 2022 года для Раков: начнется полоса везения, астролог назвала дату

27 января 2022, 17:05

Февраль - хороший финансовый месяц. Будет прибыль и выгодные предложения по работе. Ракам, которые хотят завести ребенка, нужно ловить удачный момент.

рак, гороскоп
Раки станут везунчиками месяца, говорит гороскоп на февраль 2022 / Фото pixaby

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на февраль 2022 года для Раков.

Второй месяц года начнется с новолуния 1 февраля - Солнце и Луна соединяются и рождают новую энергию в восьмом доме финансов. В связи с этим в первых числах месяца представителей знака ждет прибыль, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

При этом Раки получат не заработанные в прямом смысле деньги. Это может быть рост инвестиций, возврат налогов, алименты, помощь государства или новость о наследстве. Также это могут быть деньги мужа и жены, финансовая помощь от родителей.

2 февраля 2022 - что произойдет в жизни Раков

По словам астролога, 2.02.2022 - это очень сильная дата. Если сложить все цифры вместе, то получится единица - энергетически это начало.

"Это новая возможность, начинание, новая дверь, которая откроется перед вами. Будьте смелыми и сделайте этот шаг. Озвучьте свое намерение, напишите желание или сформулируйте его мысленно. 2 февраля 2022 - это третий лунный день, символом которого является барс, готовящийся к прыжку. Будьте этим барсом, который ничего не боится", - посоветовала Анжела Перл.

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Специалист добавила, что проводить ритуал на желание 2.02.2022 лучше после 13:00 по киевскому времени, когда Луна войдёт в знак Рыбы и станет сильной.

"Рыбы символизируют волшебство, сказку, мечту, мистику. Это когда невозможное становится возможным", - отметила астролог.

Важно учесть, что до 4 февраля Меркурий будет ретроградным, поэтому важно тщательно продумать свое желание, чтобы потом не оказалось, что вы попросили то, что вам совсем не нужно.

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С 4 февраля Меркурий разворачивается в прямое движение - начнут ускоряться дела, связанные с документами, поездками, сделками. У Раков Меркурий разворачивается в секторе отношений, партнерства, знакомств и брака - это означает, что появится прогресс и в этих сферах жизни.

С 4 февраля Раки могут брать кредит или ипотеку, оформлять кредитные карты, брать на себя финансовые обязательства.

С 15 февраля начнется удачное время для переговоров, сбора информации по поводу инвестиций, внутренней трансформации и зачатия.

"Так что если вы планируете детей, то февраль - хороший месяц", - говорит гороскоп 2022.

16 февраля - полнолуние во втором доме доходов, прибыли, зарплаты. Раков ждет хороший финансовый месяц. Можно получить выгодное предложение по работе, подработку, нового клиента или проект. Удачный момент для того, чтобы повысить стоимость своих услуг.

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19 февраля Солнце меняет знак и входит в девятый дом гороскопа - это сектор путешествий. Возможна поездка за границу, появится желание изучать иностранный язык, Раков ждет знакомство с иностранцем. Прояснится ситуация относительно виз, ПМЖ, загранпаспортов.

"Юпитер - планета удачи и подарков - делает супераспект знаку Рака с февраля и до середины мая. Если у вас день рождения с 29 июня по 6 июля, то Юпитер принесет вам подарки уже в феврале, остальным Ракам нужно будет подождать до следующего месяца", - резюмировала астролог.

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