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Гороскоп на февраль 2022 года для Львов: месяц принесет большой куш на работе и джекпот в любви

28 января 2022, 04:10

Тема любви будет главной в жизни Львов во второй месяц 2022 года. Вся первая неделя - прекрасное время для знакомства и начала романтических отношений.

гороскоп, Лев
Львам стоит загадать желание 2 февраля 2022, говорит гороскоп / Фото pixaby

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на февраль 2022 года для Львов.

1 февраля - новолуние в седьмом доме брака, партнерства, отношений. Луна и Солнце соединяются и символизируют встречу, договоренность, контракт, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

Астролог советует отложить заключение сделки до 4 февраля, потому что до этой даты Меркурий будет ретроградным.

По ее словам, первая неделя февраля - прекрасное время для знакомства и начала романтических отношений.

2 февраля 2022 - что произойдет в жизни Львов

2.02.2022 - зеркальная дата. Это день с очень сильной энергетикой. Если сложить вместе все пять двоек, то получится цифра 10, а если сложить еще и один и ноль, то получаем единицу - это самое замечательное число, отметила специалист.

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"Это число начинаний. Оно символизирует стержень, на который мы опираемся. Мы рассчитываем на себя и высказываем свое намерение. 2 февраля 2022, даже несмотря на ретро Меркурий, можно загадать желание. Лучше это делать после 13:00 по киевскому времени и до конца суток", - посоветовала специалист.

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4 февраля Меркурий разворачивается в шестом доме работы и здоровья. Если вы ждали работу или заканчивали проект, то наконец-то это случится. Если вы занимались здоровьем, то получите результаты анализов или пойдёте к врачу.

Кроме того, 4 февраля Солнце соединится с Сатурном в седьмом доме отношений и брака, говорит гороскоп 2022.

"Сатурн - это как цемент, фундамент, что-то крепкое. Львы могут "зацементировать" соглашение, обещание или какие-то отношения", - рассказала Перл.

15 февраля Меркурий меняет знак и входит в седьмой дом гороскопа. Одинокие и свободные Львы обязательно встретят свою любовь, а те представители знака, которые уже в отношениях, скорее всего получат выгодное партнерство или сделку.

16 февраля - полнолуние в знаке Льва. Очень сильно его почувствуют те Львы, которые родились 20-21 августа.

"В день полнолуния может быть какая-то кульминация, момент завершения, приобретения, ясности. Вам может даже что-то стать понятно в ваших отношениях", - говорит гороскоп на месяц,

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19 февраля Солнце входит в восьмой дом финансов. Львы получат хорошую прибыль. Скорее всего деньги придут не в виде зарплаты. Это могут быть инвестиции, деньги супруга, стипендия, алименты, помощь от родителей или кредит.

Анжела Перл добавила, что весь февраль Венера и Марс, символизирующие женскую и мужскую энергетику, будут вместе, а это значит, что Львы будут открыты к знакомствам и романтическим встречам. Не исключен служебный роман.

Также у Львов будет все хорошо со здоровьем в феврале.

Уран - планета перемен, свободы, прогресса - принесет повышение по службе Львам, которые родились 3-4 августа. Эти представители знака могут сменить направление деятельности, подняться по карьерной лестнице или поехать в командировку за границу. Впоследствии перемены в секторе карьеры принесут хороший финансовый доход, говорит гороскоп 2022.

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