Гороскоп на февраль 2022 года для Близнецов: флирт, романтика и большая прибыль

Близнецы соберут урожай после всех своих трудов, говорит гороскоп на месяц / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на февраль 2022 для Близнецов.

Второй месяц года начнется с новолуния 1 февраля - Солнце и Луна соединяются и рождают новую энергию в девятом доме гороскопа - это сектор удачи, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

Близнецов ждет путешествие за границу, знакомство с иностранцами, изучение иностранного языка или погружение в новую культуру или религию. Могут появиться клиенты из других стран.

"Это очень хороший период для любых процессов, связанных с юридическими процессами. Ситуация начнется двигаться с 4 февраля, когда Меркурий - планета, которая управляет знаком Близнецы - развернется в прямое движение", да еще и в восьмом доме денег", - рассказала астролог.

Близнецы получат прибыль после 7-8 февраля, говорит гороскоп на месяц. Причем это будут не заработанные деньги - возврат налогов, деньги родителей, мужа или жены, наследство.

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Если вы планируете брать кредит, то скорее всего вам его дадут, отметила специалист.

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"Несмотря на ретро Меркурий, вы можете поставить намерение или провести ритуал на желание. Лучше это делать после 13:00 по киевскому времени, когда Луна уже войдёт в знак Рыбы и будет сильной. А Рыбы - это знак чудес, сказки и волшебства", - рассказала Анжела Перл.

2 февраля 2022 Близнецы поймут, как они сильны, и что их воли достаточно, чтобы реализовать задуманное.

"Это как рассвет нового дня, как признание того, что я одна или я один чего-то стою. Вы даже можете произнести эту фразу: меня достаточно для исполнения моего желания, моей энергии достаточно, мне больше никто не нужен, я одна могу это сделать. Это и есть признание своей силы", - посоветовала специалист.

Перл порекомендовала загадывать такое желание, в котором Близнецы точно уверены. Ведь ретроградный Меркурий может сделать так, что со временем они передумают и получат то, что им совсем не нужно.

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В феврале 2022 Близнецы могут получить помощь ангела-хранителя, видеть вещие сны и свое прошлое воплощение.

4 февраля Солнце соединится с Сатурном в девятом доме гороскопа.

"Сатурн накладывает на нас ответственность и чувство долга. Он символизирует работу. Близнецы могут отправиться в командировку или дать какое-то обещание, подписать контракт", - говорит гороскоп 2022.

15 февраля Меркурий меняет знак и входит в девятый дом гороскопа. Эта планета символизирует коммуникацию. Близнецы будут покупать билеты, оформлять визу для поездки или загранпаспорт. Состоится знакомство с человеком другой культуры или из другой страны.

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16 февраля - полнолуние в секторе общения. Полнолуние обычно приводит к кульминации событий. Близнецы соберут урожай после всех своих трудов. Представители знака получат лицензию или сертификат, прояснится какая-то информация о членах семьи, приедут в гости родственники.

19 февраля Солнце меняет знак и входит в 10-й дом гороскопа. Это сектор достижений.

"Вы станете популярны, вас заметят. Это хорошее время для публичного выступления, защиты диссертации, сдачи экзамена. Близнецы получат новость о начальнике или об организации, в которой работают", - говорит гороскоп на месяц.

В течение всего февраля Венера и Марс будут соединяться, особенно 14 числа - в День всех влюбленных.

"У всех Близнецов будет желание близости, флирта, романтики", - отметила Анжела Перл.

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