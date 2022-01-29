Гороскоп на февраль 2022 для Стрельцов: деньги потекут рекой, в любви - полная гармония

В феврале Стрельцы не будут сидеть на месте, говорит гороскоп на месяц / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на февраль 2022 года для Стрельцов.

Второй месяц нового года точно не будет скучным у Стрельцов.

Что принесет Стрельцам новолуние 1 февраля 2022

1 февраля - новолуние в третьем доме гороскопа, это сектор общения и поездок. Обычно это поездки недалеко или ненадолго, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

Стрельцы могут общаться с родственниками в этот день, заниматься оформлением документов, готовиться к переезду. Хорошо начать посещать какие-то курсы. Могут появиться новые соседи, а старые уедут.

Как Стрельцам загадать желание 2 февраля 2022

2.02.2022 - это супердата. Если сложить все пять двоек, то получится число десять. Если ещё сложить один и ноль - выйдет единица. Это очень сильное число, оно дает внутренний стержень и уверенность в себе.

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"В этот день вы может провести небольшой ритуал и озвучить своё намерение или желание вслух. Запишите его на видео или напишите на бумажке. Можете зажечь свечу, выйти на балкон или на открытое пространство, чтобы Вселенная вас услышала. Только загадывайте не для кого-то, а только для себя. С уверенностью высказывайте намерение, и оно обязательно сбудется", - посоветовала астролог.

Проводить ритуал на желание 2 февраля 2022 лучше после 13:00 по киевскому времени.

"Когда загадываете желание, то обязательно будьте честны с самой собой. Из-за того что Меркурий ретроградный, вы можете передумать", - посоветовала Анжела Перл.

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4 февраля Меркурий разворачивается в прямое движение в секторе денег. Все финансовые вопросы сдвинутся с места. Стрельцы найдут работу, появится новый источник дохода, будет прибыль. Если была финансовая пауза, то теперь деньги начнут приходить, говорит гороскоп 2022.

Кроме того, 4 февраля Солнце будет соединяться с Сатурном в третьем доме общения. Сатурн - серьёзная планета. Если она что-то приносит, то это надолго. Если Стрельцы начнут новое дело, то этим они будут заниматься длительный период времени.

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15 февраля Меркурий меняет знак и входит в этот же сектор общения. Стрельцы могут заняться образованием, например, пойти а курсы. Придет важная информация, Стрельцы получат письмо, сообщение, посылку. Не исключена поездка. Хороший период для торговли.

"Если вы хотите что-то продать, то с 15 февраля наступит удачный момент. Также хорошо вести переговоры и заключать сделки", - говорит гороскоп 2022.

16 февраля - полнолуние в девятом доме гороскопа. Это сектор путешествий. В феврале Стрельцы не будут сидеть на месте. Будет много поездок, контактов с иностранцами, могут быть какие-то международные контакты, бизнес расширится, будет много клиентов из-за границы. Может быть завершение какого-то юридического или судебного процесса. Придется принять важное решение.

Сильнее всех почувствуют полнолуние 16 февраля 2022 Стрельцы, которые родились с 17 по 21 декабря.

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19 февраля Солнце меняет знак. Стрельцы могут покупать квартиру, оформлять сделку, переезжать на новое место, поехать на родину - в то место, где они родились. Юпитер поможет Стрельцам в переезде, недвижимости, наследстве, семейных делах. Особенно тем представителям знака, которые родились в первую неделю декабря - с 1 по 7 число.

"Венера с Марсом весь месяц будут вместе, особенно 14 февраля - в день Святого Валентина. Очень многие Стрельцы будут отмечать праздник в паре. Появится огромное желание быть в отношениях и открыться любви. Венера принесет гармонию в отношения", - рассказала астролог.

Анжела Перл добавила, что так как Венера и Марс соединяются во втором доме денег, это говорит о том, что в финансовой сфере у Стрельцов все будет хорошо.

"Будет прибыль, работа или или вы получите эти деньги другим способом, например, в виде подарка", - резюмировала специалист.

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