Гороскоп на февраль 2022 для Скорпионов: в любви - "итальянские страсти", на работе - повышение

Скорпионы станут более живыми и энергичными, начнут любить жизнь. Произойдет новое знакомство, роман, появится любовник или любовница, говорит гороскоп 2022.
Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на февраль 2022 года для Скорпионов. Перед представителями знака откроются новые возможности, а свободные Скорпионы встретят свою любовь.
Что принесет Скорпионам новолуние 1 февраля 2022
Месяц начинается с новолуния - 1 февраля соединятся Солнце и Луна и родится новая энергия в секторе недвижимости и места жительства. Скорпионов ждут события, которые коснутся семьи и близких. Можно покупать или продавать квартиру, переезжать, начинать строительство дома, ремонт. Хорошее время для покупки автомобиля и создания более комфортной и безопасной атмосферы дома, рассказала астролог на своем Youtube-канале.
4 февраля Скорпионы могут поехать к родителям, получить новость от родственников или появится новый член семьи.
Как Скорпионам загадать желание 2 февраля 2022
2 февраля 2022 года - волшебная дата. Во-первых, двойки символизируют партнёрство и контакты. Кроме того, двойка - это врата. Скорпионы могут открыть для себя новые возможности. Если сложить все цифры даты 2.02.2022, то получится единица - это мощное число, которое говорит о внутреннем стержне.
Астролог советует провести ритуал на желание 2 февраля 2022. Зажгите свечу и произнесите вслух свое намерение: "Я хочу, я могу. У меня достаточно сил для чего-то".
Проводить ритуал лучше после часа дня по киевскому времени и до конца суток. Важно озвучивать желание, которое касается лично вас, а не кого-то другого. Также нужно быть откровенным и честным с собой, потому что ретроградный Меркурий может привести к тому, что со временем ваше желание изменится.
4 февраля Меркурий разворачивается в прямое движение. За три недели, пока он был ретроградным, Скорпионы могли совершать ошибки, что-то терять, могли задерживаться письма и посылки. Теперь же Меркурий разворачивается в третьем доме общения, а значит нормализуется всё, что связано с контактами, встречами, переговорами, документами и поездками. Можно покупать технику, но лучше это делать после 7 февраля.
4 февраля Солнце соединяется с Сатурном в четвёртом доме гороскопа.
"Если вы куда-то переедете, то это надолго. Если перейдете на новую работу, то там вы задержитесь. Хороший период для получения ПМЖ, гражданства, нового паспорта", - говорит гороскоп.
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15 февраля Меркурий входит в четвертый дом гороскопа. Скорпионам стоит готовиться к приезду гостей, получению посылки или письма. Меркурий - как почтальон. Он принесёт новости в вашу семью, отметила астролог.
16 февраля - полнолуние в десятом доме гороскопа, это сектор карьеры. Полная Луна обычно вносит ясность и высвечивает информацию, даёт ответы на вопросы. Либо сами Скорпионы начнут "светиться" и станут ярче, их заметят. Этот день хорош для публичного выступления и рекламы.
У Скорпионов может смениться начальник, будут нововведения на работе, вы даже можете уволиться или, наоборот, получить повышение. Раскроется тайна - что-то, о чем вы подозревали.
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19 февраля Солнце меняет знак входит в пятый дом гороскопа - это сектор удачи и любви к себе и к тем, кто с вами рядом.
Если у вас есть свой бизнес или дело, то Солнце привнесёт больше энергии. После 19 февраля наступает хороший период для соревнований, конкуренции и соперничества.
"Солнце сделает Скорпионов более живыми, они начнут любить жизнь. Может быть новое знакомство, новый роман, любовник или любовница", - говорит гороскоп 2022.
Уран - планета перемен, иногда неожиданных - принесет Скорпионам сюрпризы, особенно тем представителям знака, которые родились 3-4 ноября. Ненужные люди отойдут, вы захотите освободиться от каких-то отношений, может начаться роман с человеком с разницей в возрасте, с иностранцем, человеком из другой культуры. В бизнесе могут полностью поменяться клиенты.
"Венера и Марс весь месяц будут рядышком. Так что очень многие Скорпионы отпразднуют День всех влюбленных 14 февраля в паре. Кто-то встретит свою половинку. Можно расстаться с одним партнером и сразу же найти другого. В целом, Венера и Марс принесут гармонию и баланс", - рассказала астролог.
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