УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на февраль 2022 для Скорпионов: в любви - "итальянские страсти", на работе - повышение

28 января 2022, 18:16

Скорпионы станут более живыми и энергичными, начнут любить жизнь. Произойдет новое знакомство, роман, появится любовник или любовница, говорит гороскоп 2022.

скорпион, гороскоп
Скорпионов ждут хорошие новости и приезд гостей, говорит гороскоп на месяц / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на февраль 2022 года для Скорпионов. Перед представителями знака откроются новые возможности, а свободные Скорпионы встретят свою любовь.

Что принесет Скорпионам новолуние 1 февраля 2022

Месяц начинается с новолуния - 1 февраля соединятся Солнце и Луна и родится новая энергия в секторе недвижимости и места жительства. Скорпионов ждут события, которые коснутся семьи и близких. Можно покупать или продавать квартиру, переезжать, начинать строительство дома, ремонт. Хорошее время для покупки автомобиля и создания более комфортной и безопасной атмосферы дома, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

4 февраля Скорпионы могут поехать к родителям, получить новость от родственников или появится новый член семьи.

Как Скорпионам загадать желание 2 февраля 2022

2 февраля 2022 года - волшебная дата. Во-первых, двойки символизируют партнёрство и контакты. Кроме того, двойка - это врата. Скорпионы могут открыть для себя новые возможности. Если сложить все цифры даты 2.02.2022, то получится единица - это мощное число, которое говорит о внутреннем стержне.

Астролог советует провести ритуал на желание 2 февраля 2022. Зажгите свечу и произнесите вслух свое намерение: "Я хочу, я могу. У меня достаточно сил для чего-то".

Реклама

Проводить ритуал лучше после часа дня по киевскому времени и до конца суток. Важно озвучивать желание, которое касается лично вас, а не кого-то другого. Также нужно быть откровенным и честным с собой, потому что ретроградный Меркурий может привести к тому, что со временем ваше желание изменится.

4 февраля Меркурий разворачивается в прямое движение. За три недели, пока он был ретроградным, Скорпионы могли совершать ошибки, что-то терять, могли задерживаться письма и посылки. Теперь же Меркурий разворачивается в третьем доме общения, а значит нормализуется всё, что связано с контактами, встречами, переговорами, документами и поездками. Можно покупать технику, но лучше это делать после 7 февраля.

4 февраля Солнце соединяется с Сатурном в четвёртом доме гороскопа.

"Если вы куда-то переедете, то это надолго. Если перейдете на новую работу, то там вы задержитесь. Хороший период для получения ПМЖ, гражданства, нового паспорта", - говорит гороскоп.

Читайте такжеРост доходов, соперничество на работе и щедрые подарки: гороскоп Таро для Скорпионов на 2022 год

15 февраля Меркурий входит в четвертый дом гороскопа. Скорпионам стоит готовиться к приезду гостей, получению посылки или письма. Меркурий - как почтальон. Он принесёт новости в вашу семью, отметила астролог.

16 февраля - полнолуние в десятом доме гороскопа, это сектор карьеры. Полная Луна обычно вносит ясность и высвечивает информацию, даёт ответы на вопросы. Либо сами Скорпионы начнут "светиться" и станут ярче, их заметят. Этот день хорош для публичного выступления и рекламы.

У Скорпионов может смениться начальник, будут нововведения на работе, вы даже можете уволиться или, наоборот, получить повышение. Раскроется тайна - что-то, о чем вы подозревали.

Читайте такжеГороскоп по картам Таро на февраль 2022 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, Раков

19 февраля Солнце меняет знак входит в пятый дом гороскопа - это сектор удачи и любви к себе и к тем, кто с вами рядом.

Если у вас есть свой бизнес или дело, то Солнце привнесёт больше энергии. После 19 февраля наступает хороший период для соревнований, конкуренции и соперничества.

"Солнце сделает Скорпионов более живыми, они начнут любить жизнь. Может быть новое знакомство, новый роман, любовник или любовница", - говорит гороскоп 2022.

Уран - планета перемен, иногда неожиданных - принесет Скорпионам сюрпризы, особенно тем представителям знака, которые родились 3-4 ноября. Ненужные люди отойдут, вы захотите освободиться от каких-то отношений, может начаться роман с человеком с разницей в возрасте, с иностранцем, человеком из другой культуры. В бизнесе могут полностью поменяться клиенты.

"Венера и Марс весь месяц будут рядышком. Так что очень многие Скорпионы отпразднуют День всех влюбленных 14 февраля в паре. Кто-то встретит свою половинку. Можно расстаться с одним партнером и сразу же найти другого. В целом, Венера и Марс принесут гармонию и баланс", - рассказала астролог.

Читайте также:

viber
Скорпион гороскоп на февраль гороскоп Скорпион знак Зодиака Скорпион гороскоп 2022 Анжела Перл
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Подарок судьбы и сказочное везение в деньгах: названы самые удачные дни февраля для всех знаков ЗодиакаПодарок судьбы и сказочное везение в деньгах: названы самые удачные дни февраля для всех знаков Зодиака Славянский гороскоп на 2022 год: кому Златорогий Тур принесет невероятную удачу и счастьеСлавянский гороскоп на 2022 год: кому Златорогий Тур принесет невероятную удачу и счастье Щедрые подарки судьбы, счастье в любви и успех в деньгах: любимчики удачи по гороскопу в год ТиграЩедрые подарки судьбы, счастье в любви и успех в деньгах: любимчики удачи по гороскопу в год Тигра Гороскоп на сегодня, 25 января 2022: Скорпионам – обман, Козерогам – испытания, Рыбам – удачаГороскоп на сегодня, 25 января 2022: Скорпионам – обман, Козерогам – испытания, Рыбам – удача Приметы на 26 января: что нельзя делать в Ермилов день и как не попасть в бедуПриметы на 26 января: что нельзя делать в Ермилов день и как не попасть в беду
19:25

У украинцев массово отбирают автомобили за долги: как не остаться без транспортного средства

19:07

Танки "на улицах" Киева, угроза РФ, цинизм Лаврова и СП-2: главные заявления Зеленского западным СМИ

19:00

Нардепа поймали на получении взятки: СМИ назвали его имя

18:24

"В Сочи на лыжах покататься?": Зеленский резко ответил на предложение Путина о встрече

18:16

Гороскоп на февраль 2022 для Скорпионов: в любви - "итальянские страсти", на работе - повышение

Реклама
18:10

Голос країни-12: На YouTube вышел первый выпуск digital-версии спецпроекта Другий шансВидео

18:10

Президент Украины назвал наибольший риск для страны

18:07

Наша армия - не слабее уровня НАТО, наши бойцы - практики, к сожалению - Зеленский

18:07

Деньги льются рекой: знаки, которых в год Тигра не коснутся финансовые трудностиВидео

17:40

Забыла надеть верх: Вера Брежнева в одних брюках засветила голую грудь

17:40

Ситуация не приуменьшается: Зеленский рассказал, что происходит на границе с Украиной

17:34

"Этот вопрос нравится не всем членам НАТО": Зеленский назвал главную тему его разговоров с Байденом

17:33

Зеленский о "тайнах" Байдена: "У каждого есть свои секреты"

17:23

Если мы не в НАТО, то мы защищаем себя сами, санкции "после" нам не нужны - ЗеленскийВидео

17:21

Ученые отыскали новую опасность антибиотиков для организма

17:16

Славянский гороскоп на 2022 год: кому Златорогий Тур принесет невероятную удачу и счастьеВидео

17:16

Латвия планирует отправить в Украину военныхВидео

17:14

Во Франции объявили о переговорах Макрона с Зеленским после беседы с Путиным

17:00

Приметы на 30 января: что нельзя делать в день Антона и как не попасть в бедуВидео

16:51

В Республиканской партии США требуют опубликовать стенограмму разговора Байдена и ЗеленскогоВидео

Реклама
16:44

Диалог Киева с "ЛДНР" и ответ РФ на "гарантии безопасности": итоги разговора Путина и Макрона

16:43

"Правительство говорит, что так лучше": в Ровно отстраняют от работы врача без COVID-сертификатаВидео

16:35

Пластиковая бабушка: 63-летняя Мадонна оголила искусственные ягодицы и пах в развратных позах

16:24

Украинцам пообещали повышение пенсий: кому и когда светят доплаты до 700 гривенВидео

16:20

"Это хороший знак": в НАТО не уверены, что Россия вторгнется в УкраинуВидео

16:05

Православный календарь на февраль 2022: какие церковные праздники ждут украинцев

15:43

"Ночью ушел из дома и не вернулся": полиция раскрыла детали о смерти Вирчиса

15:37

Лукашенко заговорил о войне Беларуси с Украиной и назвал два условияВидео

15:33

Путин послал военных медиков на границу с Украиной - The Wall Street Journal

15:16

Россия не атакует Украину, а НАТО не будет воевать за Киев: СМИ узнали о новой позиции АльянсаВидео

15:11

Выплаты субсидии в Украине могут приостановить: названы условияВидео

14:55

В ОП рассказали, был ли спор между Байденом и ЗеленскимВидео

14:55

Под 500 гривен за килограмм: в Украине рекордно взлетели цены на медВидео

14:46

Преследователя Златы Огневич отпустили из-под стражи без наказания - певица винит в этом судьюВидео

14:42

Гороскоп на февраль 2022 года обещает Девам неожиданные перемены и приятный сюрпризВидео

14:41

Украина изолируется от энергосистем России и Беларуси: Шмыгаль назвал срокиВидео

14:04

Количество военнообязанных и профессий сократят: в Украине изменят правила военного учета для женщинВидео

13:56

Ждать ли весну в феврале: украинцев удивили прогнозом до мартаВидео

13:53

"Вернуть Украину в лоно славянства": Лукашенко разразился громким заявлениемВидео

13:37

2022 год может быть последним для пандемии COVID-19 - ЛяшкоВидео

Реклама
13:33

Когда день святого Валентина 2022: дата, история и традиции праздника

13:30

Вирчис покончил с собой: СМИ рассказали о его конфликте с Мангером

13:16

"Возможно, он не выдержал": знакомые Артемия Рябчука объяснили, почему он расстрелял 5 человекВидео

13:01

"Я вообще люблю эти повстанческие песни": Данилко признался Гордону, почему спел про БандеруВидео

13:01

Километр шагали по сугробам: на Харьковщине медики героически спасли пациента

13:00

Гороскоп на завтра, 29 января 2022: Скорпионам – удача в деньгах, Козерогам – полный провалВидео

12:59

Герой АТО, прошел Иловайск и плен: новые данные о жертвах бойни в ДнепреВидео

12:55

Вблизи границ Украины – около 130 тысяч войск РФ: в Минобороны заявили об информационных атаках

12:18

Роман Цимбалюк. В Кремле не спешат в рай: Москва пошла на важную уступку по ДонбассуВидеоблоги

12:13

Выстрелил три раза в упор: раненая стрелком в Днепре пришла в себя и хочет разговариватьВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять