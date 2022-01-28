Гороскоп на февраль 2022 для Скорпионов: в любви - "итальянские страсти", на работе - повышение

Скорпионов ждут хорошие новости и приезд гостей, говорит гороскоп на месяц / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на февраль 2022 года для Скорпионов. Перед представителями знака откроются новые возможности, а свободные Скорпионы встретят свою любовь.

Что принесет Скорпионам новолуние 1 февраля 2022

Месяц начинается с новолуния - 1 февраля соединятся Солнце и Луна и родится новая энергия в секторе недвижимости и места жительства. Скорпионов ждут события, которые коснутся семьи и близких. Можно покупать или продавать квартиру, переезжать, начинать строительство дома, ремонт. Хорошее время для покупки автомобиля и создания более комфортной и безопасной атмосферы дома, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

4 февраля Скорпионы могут поехать к родителям, получить новость от родственников или появится новый член семьи.

Как Скорпионам загадать желание 2 февраля 2022

2 февраля 2022 года - волшебная дата. Во-первых, двойки символизируют партнёрство и контакты. Кроме того, двойка - это врата. Скорпионы могут открыть для себя новые возможности. Если сложить все цифры даты 2.02.2022, то получится единица - это мощное число, которое говорит о внутреннем стержне.

Астролог советует провести ритуал на желание 2 февраля 2022. Зажгите свечу и произнесите вслух свое намерение: "Я хочу, я могу. У меня достаточно сил для чего-то".

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Проводить ритуал лучше после часа дня по киевскому времени и до конца суток. Важно озвучивать желание, которое касается лично вас, а не кого-то другого. Также нужно быть откровенным и честным с собой, потому что ретроградный Меркурий может привести к тому, что со временем ваше желание изменится.

4 февраля Меркурий разворачивается в прямое движение. За три недели, пока он был ретроградным, Скорпионы могли совершать ошибки, что-то терять, могли задерживаться письма и посылки. Теперь же Меркурий разворачивается в третьем доме общения, а значит нормализуется всё, что связано с контактами, встречами, переговорами, документами и поездками. Можно покупать технику, но лучше это делать после 7 февраля.

4 февраля Солнце соединяется с Сатурном в четвёртом доме гороскопа.

"Если вы куда-то переедете, то это надолго. Если перейдете на новую работу, то там вы задержитесь. Хороший период для получения ПМЖ, гражданства, нового паспорта", - говорит гороскоп.

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15 февраля Меркурий входит в четвертый дом гороскопа. Скорпионам стоит готовиться к приезду гостей, получению посылки или письма. Меркурий - как почтальон. Он принесёт новости в вашу семью, отметила астролог.

16 февраля - полнолуние в десятом доме гороскопа, это сектор карьеры. Полная Луна обычно вносит ясность и высвечивает информацию, даёт ответы на вопросы. Либо сами Скорпионы начнут "светиться" и станут ярче, их заметят. Этот день хорош для публичного выступления и рекламы.

У Скорпионов может смениться начальник, будут нововведения на работе, вы даже можете уволиться или, наоборот, получить повышение. Раскроется тайна - что-то, о чем вы подозревали.

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19 февраля Солнце меняет знак входит в пятый дом гороскопа - это сектор удачи и любви к себе и к тем, кто с вами рядом.

Если у вас есть свой бизнес или дело, то Солнце привнесёт больше энергии. После 19 февраля наступает хороший период для соревнований, конкуренции и соперничества.

"Солнце сделает Скорпионов более живыми, они начнут любить жизнь. Может быть новое знакомство, новый роман, любовник или любовница", - говорит гороскоп 2022.

Уран - планета перемен, иногда неожиданных - принесет Скорпионам сюрпризы, особенно тем представителям знака, которые родились 3-4 ноября. Ненужные люди отойдут, вы захотите освободиться от каких-то отношений, может начаться роман с человеком с разницей в возрасте, с иностранцем, человеком из другой культуры. В бизнесе могут полностью поменяться клиенты.

"Венера и Марс весь месяц будут рядышком. Так что очень многие Скорпионы отпразднуют День всех влюбленных 14 февраля в паре. Кто-то встретит свою половинку. Можно расстаться с одним партнером и сразу же найти другого. В целом, Венера и Марс принесут гармонию и баланс", - рассказала астролог.

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