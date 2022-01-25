Гороскоп на февраль 2022 для Овнов: служебный роман, рывок в карьере и исполнение мечты

Овны могут неожиданно влюбиться, говорит гороскоп на февраль 2022 / Фото pixaby

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на февраль 2022 года для Овнов.

Февраль начинается с новолуния 1 числа - в этот день Солнце и Луна соединяются в одном и том же градусе и рождают новую энергию в одиннадцатом доме гороскопа Овнов.

Как новолуние 1 февраля 2022 повлияет на Овнов

может появиться новая подруга или новый друг;

вы войдете в новую компанию, станете членом команды или членом нового коллектива;

можете сами создать какую-то группу или команду, например, в соцсетях;

может появиться новая мечта и план, как ее реализовать.

2 февраля 2022 - что произойдет в жизни Овнов

2 февраля - важная зеркальная дата, третий лунный день. Это день Меркурия, а значит день общения, коммуникаций, знакомств, информации, идей. В этот день важно помнить, что наши мысли материальны, поэтому хорошо загадывать желание.

Единственный нюанс в том, что Меркурий в этот период ретроградный - желание может сбыться немного позже, предупредила астролог.

Анжела Перл дала важный совет: "2 февраля загадывайте только то, чего вы на самом деле хотите. Потому что когда мы делаем ритуал на желание или создаём намерение, то по ретроградному Меркурию потом можем передумать. Желание сбудется, но вы вдруг поймёте, что это не то, чего вы хотели. Поэтому будьте честны с самим собой".

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Как загадать желание 2 февраля 2022

Желание загадывать лучше после 13:00 по киевскому времени, потому что именно в этот период Луна войдёт в знак Рыбы.

"А Рыбы - это знак чудес, магии и волшебства. Луна очень сильная в этом знаке и будет без курса. Кроме того, это будет третий лунный день. Он называется "барс, готовящийся к прыжку". Значит вы будете готовы к действиям", - рассказала астролог.

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Специалист добавила, что 2 февраля Овны могут могут неожиданно влюбиться, желание может исполниться совершенно неожиданным образом, произойдут положительные сдвиги в карьере и финансах.

4 февраля Меркурий разворачивается в прямое движение. В этот период начнут двигаться процессы, которые затормозились ранее: оформление сделок, документов, поездки, путешествия, торговля начнет набирать обороты, говорит гороскоп 2022.

В этот же день 4 февраля Солнце будет соединяться с Сатурном - планетой ответственности и обязательств. Овны могут получить новую должность. При этом астролог посоветовала хорошо подумать, прежде чем давать какое-то обещание друзьям, ведь на Овнов ляжет большой груз ответственности.

"Февраль будет месяцам, когда Овны увидят путеводную звезду или маяк, на который им нужно ориентироваться", - сказала Анжела Перл.

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16 февраля - полнолуние в пятом доме гороскопа Овнов.

Полная Луна - это всегда кульминация, внесение ясности в какую-то ситуацию, и она у Овнов будет в секторе любви, удовольствий и радости. Кто-то признается Овнам в любви; если есть любовный треугольник, то ситуация откроется и прояснится.

19 февраля Солнце входит в 12 дом гороскопа Овнов. Это сектор приватности и в каком-то смысле изоляции. Овны могут взять тайм-аут в работе. Возможно появится ощущение усталости, понадобится подзарядка.

Это хороший период для очищения. Астролог советует сходить психологу, поехать в санаторий, заняться медитацией. Нужно избавиться от всего ненужного и наносного, чтобы освободить место для новой энергии.

Гороскоп 2022 говорит, что Венера с Марсом будут соединяться в течение всего февраля в десятом доме гороскопа. В связи с этим у Овнов может начаться служебный роман.

"В феврале Овны сделают шаг вперед к своей цели. Для продвижения хорош период с 4 по 19 февраля. Так что не останавливайтесь, а в конце месяца можете себе позволить отдых", - резюмировала Анжела Перл.

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