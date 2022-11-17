Гороскоп на декабрь 2022 для Овнов: что принесет первый месяц зимы

В декабре Овнов ждет невероятная удача, говорит гороскоп 2022 / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на декабрь 2022 года для Овнов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в первый месяц зимы Марс - планета, которая управляет знаком зодиака Овен - будет ретроградным. В течение месяца представителям знака нужно будет что-то переделать, продолжить какие-то переговоры. Некоторые процессы могут стать на паузу.

"Когда планета смотрит назад, это значит, что нужно вернуться в прошлое, закончить дела или сделать что-то снова. Такое ощущение, что вам нужно что-то завершить либо с транспортом, либо закончить какие-то переговоры, договориться о чём-то. Возможно на время вы переедете к родственникам или будете помогать решать проблемы членам семьи или соседям", - отметила специалист.

Поездка или переезд затянутся из-за документов или ожидания встречи с каким-то человеком, предупредила Перл.

3 декабря у Овнов закончится тяжелый или непростой период, который длился с конца июня, пока Нептун был ретроградным.

"Возможно, у вас была тайна, которую вы не рассказывали. Или вы втайне готовились к чему-то, или были в больнице и лечились, или чувствовали себя одиноким. С 3 декабря это ощущение изоляции и подавленности уйдет, вернется радость жизни. Начнётся период реабилитации, выздоровления, улучшения самочувствия. Овны избавятся от страхов или каких-то убеждений, которые были преградой для новых достижений. Появится возможность пойти дальше", - говорит гороскоп.

7 декабря ждите новость или информацию, которая будет касаться работы или начальника. Каким-то образом, это повлияет на ваши планы.

Полнолуние 8 декабря 2022 принесет кульминацию в жизнь Овнов. Вы примете решение о поездке, купите билеты, вернетесь домой, получите сертификат или лицензию. Вы наконец-то получите ответ на вопрос, решение буде принято в вашу пользу.

11 декабря ждите прибыль, зарплату, деньги за проект, новую работу. В этот день станет понятно, какие шаги нужно предпринять для достижения цели.

21 декабря Юпитер входит в знак Овна до 17 мая и даст представителям знака второй шанс и принесет удачу во всех сферах жизни.

"Юпитер вам показывает, что вы успеете проскочить, что вас прикроют, что в любой опасной ситуации вам повезёт, что вы сможете осуществить запланированное", - рассказала специалист.

Юпитер принесет Овнам встречу с любимым человеком, брак, беременность, рождение ребёнка, прибыль.

"Символика Юпитера - это расширение, изобилие, увеличение. Например, если вы были одни, то теперь вас будет двое, вы будете в партнёрстве. Это хорошо и для финансов, и для бизнеса, и для любви", - говорит гороскоп.

Если у вас какие-то планы на переезд за границу, связи с иностранцами, бизнес за границей, на иммиграцию, то Юпитер вам поможет. Стоит использовать для реализации планов период с 21 декабря по 17 мая, потому что такого хорошего шанса не будет в ближайшие 12 лет.

22-23 декабря появится больше жизненной энергии, будет проще достигать своих целей.

Самые сильные дни декабря - 24, 25 и 26 число. В это время нужно загадывать желание, записывать планы, создавать намерения, проговаривать вслух то, чего вы хотите или хотя бы думать об этом.

С 29 декабря вместе с ретроградным Меркурием изменится энергетика и начнется удачный период для завершения дел и отдыха.

До 18 января все дела станут на паузу, не стоит ничего планировать и начинать.

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