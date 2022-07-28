Гороскоп на август 2022 для Тельцов: сюрпризы судьбы, любовь с первого взгляда и помощь высших сил

Тельцов ждет судьбоносный месяц, говорит гороскоп 2022 / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на август 2022 года для Тельцов. По ее словам, третий месяц лета станет для представителей знака судьбоносным. Произойдет какой-то прорыв или неожиданные события, которые могут круто изменить жизнь Тельцов. Особенно ярко сюрпризы судьбы проявят себя в первые 10 дней августа.

В частности, представителей знака ждет освобождение, новое начинание, новый этап в жизни, любовь с первого взгляда или неожиданный разрыв отношений. Больше всего перемены ощутят те, кто родился с 7 по 11 мая, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

1 августа - очень хороший день. Тельцов будет оберегать невидимая сила, чудом вы избежите опасности, сны будут вещими, говорит гороскоп.

5 августа оживится торговля, придут новые клиенты, бизнес пойдет вверх. Ждите новостей от детей. У некоторых Тельцов может состояться романтическое знакомство.

Читайте такжеГороскоп на август 2022 для Овнов: назван самый удачный день месяцаПолнолуние 12 августа повлияет на работу и карьеру. Например, поменяются часы работы и изменится зарплата. У некоторых появятся новые обязанности, станет больше отвественности, есть шанс получить повышение по службе. Астролог предупредила, что будет не только выше зарплата, но и больше нагрузка.

12 августа к Тельцам неожиданно могут приехать гости, состоится переезд в лучшее место или вы начнете работать дистанционно. В этот день хорошо делать покупки для дома, чтобы он стал более красивым и комфортным.

18 и 19 августа у Тельцов появится ощущение безопасности и комфорта. Эти дни вы можете провести с человеком, с которым у вас будет ощущение как будто вы знали его давно. Возможна судьбоносная, кармическая встреча. Ждите дружеской поддержки и помощи.

Прибыль в августе ожидается с 21 числа. С этого дня и вплоть до 26 марта 2023 года Тельцы будут заниматься перераспределением ресурсов, наведением порядка в финансах. Придется заняться старыми финансовыми делами, выплатить кредит, закрыть кредитные карты. Может поменяться источник доходов. Также эти семь месяцев стоит посвятить вопросам здоровья, пересмотреть питание и образ жизни.

С 24 августа Уран останавливается и разворачивается в знаке Тельца до 22 января 2023 года. В этот период у Тельцов могут поменяться планы, изменятся отношения с людьми или круг общения станет совершенно другим. Некоторые Тельцы уволятся с работы, возникнет конкуренция, проявятся враги. Уран может давать паузу в судебных делах. Если вы ждете заключения контракта или предложения по работе, то скорее всего это произойдет после Нового года.

Новолуние 27 августа 2022 принесет хорошие, приятные новости, может состояться новое знакомство, завяжутся отношения. В этот день хорошо отправляться в отпуск. Хобби может стать вашим бизнесом и принести прибыль. Также Тельцам придется заняться своим здоровьем и решением бытовых проблем.

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