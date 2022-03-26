Гороскоп на апрель 2022: астролог предрекла Рыбам фантастический месяц

В апреле Рыбы станут более позитивными и оптимистичными, говорит гороскоп / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на апрель 2022 года для Рыб.

Новолуние 1 апреля 2022 года принесет Рыбам новый доход, ценный подарок, покупку, финансовую поддержку. Рыбы могут получить новую работу и прибыль.

"Откроется второе дыхание, как будто вы можете получить энергию и почувствовать себя лучше. Новолуние может поднять вашу самооценку и уверенность в себе", -рассказала астролог на своем Youtube-канале.

5 апреля - сложное соединение Марса и Сатурна в двенадцатом доме гороскопа. Такая энергетика грозит напряжением в течение всей первой недели месяца. Астролог советует не держаться за то, что уходит из вашей жизни.

Есть риск попасть в больницу, так как 5 апреля - очень травмоопасный день. Сатурн символизирует кости, поэтому есть может быть перелом, говорит гороскоп на апрель 2022.

6 апреля Венера входит в знак Рыбы. Это очень хороший аспект, который принесет представителям знака радость и положительно повлияет на отношение к другим людям.

"Рыбы станут более позитивными и оптимистичными. Вы как будто будете излучать радость и любовь", - рассказала астролог.

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С 9 по 12 апреля ангел-хранитель будет защищать Рыб. В их жизни могут произойти фантастические вещи. Рыб ждет везение, любовь, брак, беременность.

"Единственный негативный момент - есть риск отравления. Будьте острожны с алкоголем, газом. Вода также может нести опасность", - предупредила специалист.

Сильнее других и положительную, и отрицательную энергетику почувствуют Рыбы, которые родились с 13 по 15 марта.

15 апреля Чёрная Луна меняет знак и на 9 месяцев входит в пятый дом. Это сектор детей, собственного дела, бизнеса, в том числе и шоу-бизнеса. У тех, кто связан с шоубизом, будет всплеск популярности. У остальных Рыб Чёрная Луна может давать страх за детей, любимого человека, страх за свой бизнес. Может быть это будет чувство неуверенности.

"Самое главное - не реагировать на Черную Луну, тогда она не действует, потому что Чёрная луна - как пиявка, которая присасывается и питается нашей энергией как кровью и становится больше и больше, как только у вас появляется какая-то негативная реакция", - объяснила астролог.

16 апреля Марс сделает Рыб более активными. Кто-то займется спортом, кто-то - примет важное решение, кто-то отправится в поездку. В негативе Марс может дать конфликты с окружающими, придется отстаивать свою точку зрения.

Кроме того 16 апреля - полнолуние в секторе финансов. Появится ясность в вопросах, которые касаются денег вашего мужа или жены, кредитных карт, ипотеки, финансовых операций. Есть риск финансового кризиса. Придется реагировать сразу.

21 апреля ждите новостей от родственников. Не исключено временное расставание с друзьями на полгода, закроется организация или клуб, членом которого вы были. Если вы лидер какой какой группы людей, в этом случае грядут большие перемены.

30 апреля 2022 - солнечное затмение. У Рыб появятся новые знакомые, при этом старое окружение может уйти.

Коридор затмений продлится до 16 мая. В этот период не стоит принимать важных решений, поскольку энергетика будет очень нестабильной.

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