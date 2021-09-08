УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на 9 сентября для всех знаков Зодиака: разочарование, проделки недругов или риск аварий

8 сентября 2021, 16:00

Кому из знаков Зодиака звезды сулят перемены в личной жизни, а для кого повышается риск травматизма - расскажет гороскоп Главреда

Гороскоп на 9 сентября
Гороскоп на 9 сентября / ua.depositphotos.com/

День благоволит новым начинаниям. Можно попробовать что-то новое или просто направить энергию в позитивное русло и заняться выполнением обязанностей, которые долго откладывали в долгий ящик. Важно соблюдать меру во всех жизненных сферах.

О том, как будет складываться ситуация с деньгами на следующей неделе, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 13-19 сентября: успех в делах, увеличение дохода или подарок.

Гороскоп на 9 сентября: Овен

Завтра в Овнах проснется желание попробовать что-то совершенно новое. Это может быть новое занятие, которое грозит стать вашим долгосрочным увлечением. Энергия дня позволит вам справиться со всеми поставленными задачами. Однако на любовном фронте возможны ссоры или разочарования.

Гороскоп на 9 сентября: Телец

Тельцам нужно немного ослабить хватку и расслабиться. Занимаясь чем-то новым, не бойтесь выглядеть нелепо. Просто посмейтесь, чувство юмора поможет сгладить неловкость. В профессиональной деятельности сохраняйте бдительность – ваши недоброжелатели не дремлют и все ждут подходящего момента, чтобы поставить палки в колеса.

Гороскоп на 9 сентября: Близнецы

Близнецы завтра могут обнаружить в себе скрытые таланты. Если вы всегда будете придерживаться того, что знаете, как вы когда-нибудь испытаете что-то новое? Попытка попробовать эту неизведанную область не означает, что вы должны преуспеть в ней. Пока вы полностью поглощены и развлекаетесь, вы будете наслаждаться положительными впечатлениями.

Реклама

Гороскоп на 9 сентября: Рак

В этот день окружите своих близких людей максимальной заботой и вниманием. Благоприятный день для общения и новых знакомств. Ваше обаяние на пике – вы получите удовольствие от разговоров. Если у кого-то тяжелый день, дайте ему понять, что вам не все равно. Потратьте несколько минут на то, чтобы выслушать проблему, и покажите, что вы действительно ее понимаете.

Читайте такжеЛунный гороскоп на неделю 6-12 сентября: кредиты, козни недругов или перемены в жизни

Гороскоп на 9 сентября: Лев

Львам удастся взглянуть на вещи с трезвым рассудком и увидеть вещи такими, какие они есть, а не такими, какими вы хотели бы их видеть. Отличное время, чтобы начать все заново. Не торопитесь и верьте в себя. Принимайте все решения обдуманно, это поможет избежать непредсказуемых результатов. В любовных отношениях Львам стоит разобраться в своих чувствах.

Гороскоп на 9 сентября: Дева

Свободное время Девы могут посвятить творчеству. Попробуйте применить свои творческие способности к более быстрому или более эффективному способу выполнения конкретной работы или сделать скучную работу более увлекательной. Если время не позволяет творить, записывайте свои идеи и воплощайте их позже. Отношения принесут удовлетворение.

Гороскоп на 9 сентября: Весы

Завтрашний день может благоприятным, чтобы протянуть руку помощи другому человеку. Подумайте о том, чтобы приложить дополнительные усилия и помочь тем, кто в ней нуждается. Проявите свои незаурядные способности к заботе и станьте настоящим другом. Звезды советуют проявлять осмотрительность и к заманчивым предложениям отнестись настороженно.

Гороскоп на 9 сентября: Скорпион

Хороший день для того, чтобы выполнить данные обещания и показать, что вы умеете держать слово. Если вы в данный момент не можете выполнить обещанное, искренне объясните сложившиеся обстоятельства. Будьте предельно осторожны – повышается риск аварий и травматизма.

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на неделю 6-12 сентября: лучшие дни для прически и маникюра

Гороскоп на 9 сентября: Стрелец

Время активно включаться в работу и трудится над достижением поставленных целей. Продумайте каждый шаг осуществления желаемого и начните незамедлительно двигаться в направлении задуманного. Каждый шаг, который вы делаете в этом направлении, позволит вам сосредоточиться и улучшить вашу жизнь. Свидание в этот день может принести разочарование.

Гороскоп на 9 сентября: Козерог

Завтра Козерогам необходимо максимально сосредоточиться на выполнении поставленных задач. Это будет непросто, потому что лень будет ходить за вами по пятам. Однако не поддавайтесь ее сладкой неге – именно продуктивная работа завтра станет залогом успеха.

Гороскоп на 9 сентября: Водолей

Если кто-то из ваших знакомых, Водолей, переживает тяжелые времена, он может обратиться к вам за поддержкой или советом. Люди видят в вас искренне заинтересованного и хорошего друга, особенно в тяжелые времена. Вы, вероятно, заслужили их уважение своей заботой и готовностью помочь. Завтра ваш успех во многом зависит от впечатления, которое вы производите на окружающих.

Гороскоп на 9 сентября: Рыбы

Имея немного свободного времени в ваших руках, вы найдете возможность начать все заново в той области, которая бросила вам вызов. Вооружившись новыми знаниями, у вас может появиться новое понимание, которое позволит вам подойти к старой проблеме по-другому. Вы обнаружите, что у вас больше силы, чем вы думали. Возможны перемены в личной жизни.

viber
гороскоп 2021
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В Украине вырисовывается главный проблемный регионВ Украине вырисовывается главный проблемный регион Побьёт все температурные рекорды: метеорологи рассказали, какой в Украине будет погода в октябреПобьёт все температурные рекорды: метеорологи рассказали, какой в Украине будет погода в октябре Как нарисовать идеальные брови: эти простые трюки творят с внешностью чудесаКак нарисовать идеальные брови: эти простые трюки творят с внешностью чудеса Путин превращается в посмешищеПутин превращается в посмешище Когда День нефтяника в Украине в 2021 году: дата, поздравления, открыткиКогда День нефтяника в Украине в 2021 году: дата, поздравления, открытки

Последние новости

16:42

Насиловали телят: на Волыни державшая бомжей в рабстве женщина разразилась пошлым рассказом

16:39

Ученые выявили новый фактор тяжелого течения Covid-19 Видео

16:20

Самый вкусный пирог с капустой: простой старинный рецепт закуски Видео

16:17

"Большая стройка" Зеленского начала первую за 60 лет реставрацию главного музея Полтавщины

16:09

Украинцы могут продавать дом вместе с участком: что нужно знать о принятом законопроекте Видео

Реклама
16:00

Гороскоп на 9 сентября для всех знаков Зодиака: разочарование, проделки недругов или риск аварий Видео

15:57

Цены на газ в Европе бьют новые рекорды: Газпром продолжает шантажировать ЕС из-за СП-2

15:53

Нашел лазейку: Моргенштерн снова едет в Украину с тремя концертами

15:40

На Ровенщине тетя с племянником решили заглянуть внутрь патрона: распиливали болгаркой

15:35

7-летняя девочка впала в кому после ДТП на Одесчине: за рулем был 15-летний сын полицейской Видео

15:33

Удваивает риск сердечного приступа: названа запрещенная привычка, которая ведет к опасным последствиям Видео

15:25

Когда День защитника Украины в 2021 году: дата, будет ли выходной

14:55

"Обед по-богатому" или сколько стоит депутатам хорошо покушать: СМИ узнали цены в столовой Рады Видео

14:36

Пытался спасти оператора: в России во время учений погиб глава МЧС, бывший охранник Путина Видео

14:28

Наступит "кайфовая" погода: синоптик озвучила прогноз на ближайшие дни в Украине

14:24

Провальное голосование: Украина не будет просить США предоставить статус основного союзника вне НАТО Видео

14:20

В Украине можно будет расплатиться биткоином: Верховная Рада легализовала криптовалюту

14:16

Отец Бритни Спирс официально подал заявление на прекращение опеки над певицей

13:53

Украина отправится в желтую зону: Шмыгаль заявил об усилении карантина

13:51

Эвакуировали весь дом: в Умани загорелась арендованная хасидами квартира Видео

Реклама
13:51

Чем для украинцев рискованна работа за рубежом - ответ эксперта Видео

13:40

В Украине изменились цены на продукты: что подешевело, а что стало дороже Видео

13:38

Ученые рассказали, почему женщинам удобней спасть с собаками, а не с мужчинами

13:35

Больницы Мариуполя бесперебойно получают кислород от меткомбината Ильича: заболеваемость растет

13:21

Занявший место Чапкиса судья Танців з зірками высказал свои чувства после первого эфира

12:39

"До октября не дотянем": эпидемиолог предупредил о риске скорой вспышки COVID-19 из-за детей Видео

12:34

Мисс Украина разделась и произвела фурор горячими фото с отдыха

12:17

Ученые рассказали, как не заразиться после контакта с больным COVID-19

12:17

Значение имени Дмитрий: день ангела, характер, совместимость

12:05

Под Одессой родители били 2-летнего ребенка: их разыскивают копы и соцслужба Видео

12:05

Убытки VS новые инвестиции: что Украина получит от зоны свободной торговли с США

11:48

Холостяк 2021 Михаил Заливако признался, за что в их паре отвечает Анна Богдан

11:34

Хотел сделать "креативное" фото: 17-летнего подростка будут судить за сожженный флаг Украины

11:33

Хотел замести следы: в Полтаве мужчина украл электросамокат, а затем пытался утопить его в ванной Видео

11:29

Отец троих сирот в Светловодске сводит концы с концами, а виновницу ДТП выпустили из СИЗО Видео

11:16

Можно принимать суда с максимальными габаритами: в порту Черноморска появится новый пирс

11:13

Кабмин во главе со Шмыгалем отправят в отставку в октябре - нардеп

11:06

Изнасиловал и украл пачку майонеза: в Киеве разыскивают неадеквата с сайта знакомств

10:53

Вышел тизер Матрицы 4 со 180 тысячами вариантов видеоряда

10:37

Более 10 млн прививок от COVID: в Минздраве Украины отчитались об успехах вакцинации Видео

Реклама
10:23

Фильм Шан-Чи и легенда десяти колец побил рекорд

10:17

Нет маски - попробуй оружейной смазки: в Днепре в мужчину выстрелили прямо в супермаркете

10:02

В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись невероятные джинсы в стиле жестких 90-х и ироничных 70-х Фото Видео

09:52

Локдаун и пик COVID-смертей: эксперт назвал даты, когда Украину накроет коронавирусной волной Видео

09:40

"Троллинг высшего порядка": Гордон предложил переименовать Украину в "Россия-1" Видео

09:24

Кайли Дженнер беременна второй раз - уже официально Видео

09:18

Звездопад Тауриды 2021: когда пик и где лучше всего будет видно метеорный поток Видео

08:58

Гороскоп на 8 сентября для всех знаков Зодиака: убытки или выгодное предложение Видео

08:38

В итальянском учебнике нашли карту с Украиной в составе России: посольство требует её исправить

08:20

Коронавирус в Украине 8 сентября: за сутки - почти 3 тыс. новых больных Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять