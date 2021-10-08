УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на 9 октября 2021 для всех знаков Зодиака: опасность на дороге или финансовый успех

8 октября 2021, 15:00

Кому из знаков нужно сдерживать агрессию, чтобы не испортить отношения с начальством - расскажет гороскоп Главреда.

Гороскоп на 9 октября 2021
Гороскоп на 9 октября 2021 / ua.depositphotos.com/

Целеустремленность, сила воли и острый ум помогут многим в субботу достичь своих целей и воплотить в жизнь задуманное. Однако агрессивная энергетика дня будет побуждать к соперничеству и желанию подчинять Это может негативно сказаться на отношениях с окружающими.

О том, кто на следующей неделе будет счастливчиком в делах амурных, читайте в нашем материале: Любовный гороскоп на неделю 11-17 октября: судьбоносная встреча, неприятная тайна или расставание.

Гороскоп на 9 октября 2021: Овен

Благоприятный день для Овнов во всех сферах – как профессиональной, так и любовной. Тем не менее, вы стремитесь к другим целям, и сегодня вы можете думать об образовательных, интеллектуальных и духовных вопросах, которыми всегда хотели заниматься. В этот день не стоит принимать поспешных решений, нужно хорошенько все обдумать.

Гороскоп на 9 октября 2021: Телец

В субботу Тельцы будут ощущать себя на высоте и ничто не сумеет выбить вас из седла. Вы сможете завершить начатое дело и воплотить планы в жизнь. Возможны выгодные деловые предложения. Звезды советуют представителям знака не отвлекаться на мелочи и сконцентрироваться на важном. Также стоит воздержаться от покупок, траты могут ударить по вашему бюджету.

Гороскоп на 9 октября 2021: Близнецы

Переговоры с деловыми партнерами или друзьями могут натолкнуть вас на весьма интересные идеи, которые могут указать новое направление. Ваши материальные и духовные цели могут стать предметом обсуждения и открыть вам глаза на ранее незамеченные возможности. Хороший день для новых знакомств, они могут оказаться выгодными.

Реклама

Гороскоп на 9 октября 2021: Рак

Энергия дня подарит Ракам бодрость и выносливость. Такая комбинация пробудит желание приключений. Распланируйте свой отпуск. Несомненно, это будет активный отдых. Вторую половину дня проведите в кругу родных, можно устроить небольшой семейный праздник.

Читайте такжеЛунный гороскоп на неделю 11-17 октября: потери, конфликты или интересное знакомство

Гороскоп на 9 октября 2021: Лев

В этот день Львы почувствуют, что связь с партнером крепнет и набирает силу. Отношения развиваются благодаря расширенному общению и общим мечтам, целям и идеалам, не говоря уже о физической страсти! Сегодня вы чувствуете себя сильными и уверенными, и это подкрепляется вашим материальным успехом и финансовой стабильностью. Отправляйтесь за покупками, самое время побаловать себя.

Гороскоп на 9 октября 2021: Дева

В доме царит счастье, поскольку ваша семья продолжает добиваться успеха. Кто-то новый может прийти в гости. Медитация и созерцание могут стать источником вдохновения для новых проектов, и вы можете потратить некоторое время на то, чтобы записывать идеи и обдумывать способы их реализации. Возрастает риск травм, берегите здоровье.

Гороскоп на 9 октября 2021: Весы

Непростой день для представителей знака стихии воздуха. Эмоциональная чувствительность дня может спровоцировать вспышки агрессии, которые могут спровоцировать проблемы в материальном плане и ухудшение отношений с деловыми партнерами. Остерегайтесь новых знакомств, они могут повлечь неприятности. Звезды предупреждают об опасности на дороге.

Гороскоп на 9 октября 2021: Скорпион

Финансовая ситуация порадует Скорпионов стабильностью. После всей тяжелой работы, которую вы проделали, вы можете почувствовать, что заслуживаете награды, и решите отправиться за покупками. Однако будьте избирательными, иначе рискуете приобрести ненужную вещь.

Читайте такжеФинансовый гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: обман, большой куш или потеря работы

Гороскоп на 9 октября 2021: Стрелец

Ваша энергия и энтузиазм возрастают по мере приближения к еще более высокому уровню достижений. Это может вдохновить вас направить большую часть своей энергии на еще большую работу и подняться еще выше. Возможно, вы даже думаете о расширении всех своих горизонтов - профессиональных, интеллектуальных и духовных. Не самый благоприятный день, чтобы принимать важные решения.

Гороскоп на 9 октября 2021: Козерог

Чувство тревоги и неопределенности завтра может охватить Козерогов. Это может случиться из-за того, что вы не уверенны в каком направлении двигаться. Ваш ум остр, но приходится выбирать из многих вариантов. Как только вы примете решение, вы будете двигаться вперед и добьетесь успеха во всем, что вы попробуете.

Гороскоп на 9 октября 2021: Водолей

Твердая точка зрения и упорство в достижении поставленных целей помогут Водолеям преодолеть козни недругов и отстоять свои интересы. Судьба проверяет вас на прочность, и если вы выдержите испытание, удача непременно вам улыбнется. Проведите вечер в компании друзей, приятное общение поможет восстановить жизненные силы.

Гороскоп на 9 октября 2021: Рыбы

Завтра у Рыб есть все шансы достичь общественного признания. Вы много работали и добились результатов, которые вряд ли останутся незамеченными. Ожидайте комплиментов, много похвал и, возможно, даже минуты славы. Это повысит вашу уверенность в себе. Протяните руку помощи человеку, который поддерживал вас в трудную минуту.

viber
гороскоп 2021
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Синоптик рассказала, когда в Украину ворвется резкое похолоданиеСиноптик рассказала, когда в Украину ворвется резкое похолодание Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреденПеревод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден В Украине три области могут попасть в "красную" зону на этой неделеВ Украине три области могут попасть в "красную" зону на этой неделе Холод и снег: в Украину неожиданно ворвется зимаХолод и снег: в Украину неожиданно ворвется зима Подруга умершего нардепа Полякова Скороход потеряла сознание в РадеПодруга умершего нардепа Полякова Скороход потеряла сознание в Раде

Последние новости

15:21

27-летняя житомирянка потеряла ребенка и имитировала беременность: ее подозревают в убийстве младенца

15:13

Назначения врачей раздают ночью: под Запорожьем произошел коллапс в COVID-больнице Видео

15:11

Для "Большой стройки" моста в Кременчуге началось возведение пирсов на обоих берегах Днепра

15:00

Гороскоп на 9 октября 2021 для всех знаков Зодиака: опасность на дороге или финансовый успех Видео

14:47

К смерти нардепа Полякова может быть причастен криминальный авторитет из списка СНБО – СМИ

Реклама
14:45

Голливудский актер избил фотографа на крыше гостиницы Уотергейт

14:40

Черная пятница 2021: когда, как не потратить больше и обезопасить покупки

14:33

"Плакать буду только за "слугами": нардепы СН устроили демарш после скандала с Третьяковой Видео

14:24

В Одесской области по программе Зеленского отстроили дорогу на границе с Молдовой

14:08

В Минздраве разъяснили, какие вакцины от коронавируса можно комбинировать Видео

14:06

Убежала из дома босиком в поле: обнародованы жуткие детали гибели 10-летней девочки на Закарпатье

13:36

Нардепа Третьякову отстранили от заседаний Рады за цинизм насчет смерти Полякова

13:20

Председатель Верховного Суда, которая противостоит судебной реформе, уходит в отставку Видео

13:20

Анастасия Приходько с дочерью Наной поразили Сеть внешним сходством

13:15

За три дня до смерти Поляков рассказал, как "слугам" в туалете раздавали "конверты" Видео

12:33

"Тяжело переживал разрыв": умерший нардеп Поляков жил со Скороход, но она его бросила - СМИ Видео

12:30

В грузинском Батуми обрушился пятиэтажный жилой дом, под завалами ищут людей Видео

12:16

Нардеп от СН Третьякова ляпнула о смерти Полякова: "Это минус один враг, все хорошо" Видео

12:12

Такси остановили из-за нарушения ПДД: в полиции рассказали подробности смерти Полякова Видео

12:06

Стефанчук стал новым спикером Верховной Рады Видео

Реклама
11:54

Украинским учителям не доплачивают надбавки: стали известны причины Видео

11:47

Покровская родительская суббота 2021: почему нельзя праздновать и что делать Видео

11:43

"Рожаю": странное заявление Мадонны взбудоражило Сеть

11:33

Матери сами приводили к педофилам дочерей: два пенсионера из Черновцов 15 лет насиловали детей Видео

11:28

Баста, Круг и Ёлка: активисты призывают СБУ запретить въезд российских артистов в Украину Видео

11:18

Подруга умершего нардепа Полякова Скороход потеряла сознание в Раде Видео

11:11

Финансовый гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: обман, большой куш или потеря работы Видео

10:48

Уже 13 областей соответствуют "оранжевой" зоне по коронавирусу - Минздрав

10:30

Гривна обвалится в два раза: астролог рассказал о предстоящем мировом финансовом кризисе

10:29

В Киеве внезапно умер Антон Поляков: все подробности смерти нардепа Видео

10:24

Как не мерзнуть дома: простые советы, которые помогут сделать комнату теплее

10:21

Правоохранители назвали предварительную причину смерти Полякова в Киеве Видео

10:14

"Доброе" утро": авто звезды "Женского квартала" попало в ДТП

09:53

Закрыли рот Цукербергу и "удалили" Facebook: новая обложка TIME вызвала бурные обсуждения в соцсетях Видео

09:49

Смерть нардепа Полякова: СМИ выяснили, какие версии есть у полиции

08:56

"Его рвало, он был явно пьян": таксист раскрыл подробности смерти нардепа Полякова

08:55

Гороскоп на 8 октября 2021 для всех знаков Зодиака: риск аварий или конфликты с родственниками Видео

08:42

Выгнали из трех маршруток: под Запорожьем водители отказались везти школьницу, требуя COVID-справку

08:36

Рост числа новых COVID-случаев в Украине: за сутки заболели более 16 тысяч человек

08:09

Ехал в такси и умер: в Киеве скончался нардеп Антон Поляков

Реклама
08:07

Украинский избиратель не любит правильных мальчиков мнение

07:59

На Киевщине в частном детсаду воспитатели потеряли мальчика и даже не бросились на поиски ребенка

07:50

Как наладить режим дня и всегда просыпаться в хорошем настроении: правило "10-3-2-1-0"

07:30

Укрэксимбанк выдал 60 млн долларов кредита бизнесмену из Горловки, который платит налоги "ДНР" - Схемы Видео

06:47

Сухо, солнечно, но холодно: синоптик уточнил прогноз погоды на 8 октября Видео

06:45

Слуги народа пошли на компромисс с совестью, но ненадолго мнение

05:50

Разумков будет править бал: астролог рассказал, почему Зеленскому стоит опасаться главу парламента

05:40

Самая вкусная закуска в мире: невероятный фаршированный перец с сыром Видео

05:03

Какой сегодня праздник 8 октября: Всемирный день яйца - польза и вред продукта для организма

04:43

Ученые выяснили, как связано популярное растение и болезнь Альцгеймера

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять