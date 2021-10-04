УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на 5 октября 2021 для всех знаков зодиака: трудности, долги или успех во всем

4 октября 2021, 15:00

Кому из знаков предстоит свидание со Львом или Овном - расскажет гороскоп Главреда.

Гороскоп на 5 октября 2021
Гороскоп на 5 октября 2021 / ua.depositphotos.com/

Во вторник многие представители зодиакального круга могут почувствовать тягу к исследованию новых граней своих талантов. Будут удачными поездки и командировки. В общении с окружающими важно проявлять тактичность.

О том, кому на этой неделе достанутся победы на амурном фронте, читайте в нашем материале: Любовный гороскоп на неделю 4-10 октября: предложение руки и сердца и романтические приключения.

Гороскоп на 5 октября 2021: Овен

Идеальный для Овнов день, чтобы проявить спонтанность и заняться чем-то необычным. Попробуйте раскрыть свои таланты или сделать такое, что никогда ранее не делали. В отношениях с возлюбленными гармония и полное взаимопонимание. Во второй половине дня может накатить меланхолия и грусть. Не взваливайте на свои плечи слишком много работы, чтобы избежать нервного напряжения.

Гороскоп на 5 октября 2021: Телец

Завтра Тельцов может охватить эмоциональное напряжение и волнение, но это можно исправить, если посмотреть на вещи в перспективе. Не стоит поддаваться негативному настроению, оно может существенно снизить продуктивность вашей работы. Сосредоточьтесь на вещах, которые хорошо работают в вашей жизни, и сконцентрируйте на них свою энергию. Благоприятный день для заключения деловых сделок. Заманчивое предложение может принести прибыль.

Гороскоп на 5 октября 2021: Близнецы

Вы можете почувствовать давление со стороны окружающих. Тщательно проверяйте любую полученную информацию и анализируйте факты, прежде чем принять окончательное решение. Приятные моменты вас ожидают в общении с близкими и родными людьми. Встреча с друзьями наполнит вас жизненной энергией.

Реклама

Гороскоп на 5 октября 2021: Рак

Удачный день для Раков. Завтра вы сможете воплотить в жизнь, даже больше задуманного. Даже самые сложные дела будут даваться с легкостью. Переговоры и дальнейшее сотрудничество будет перспективным. В этот день будет благоприятно раздать долги и помочь тем, кто нуждается в поддержке.

Читайте такжеГороскоп на октябрь-2021: Стрельца ждет полоса везения, а Козерога – бесконечная борьба

Гороскоп на 5 октября 2021: Лев

Эмоциональное напряжение этого дня будет велико. Возможно, кто-то попробует исказить ваши слова, чтобы выставить вас в плохом свете. Необходимо сделать паузу и подумать над вашими взаимоотношениями с окружающими. Во второй половине дня вероятно знакомство, которое положит началу страстного любовного романа.

Гороскоп на 5 октября 2021: Дева

Девы могут почувствовать неопределенность будущего. Не стоит зацикливаться на негативных мыслях, лучшее решение дня – обратиться за поддержкой к друзьям. Важно наслаждаться каждым мгновением и благодарить жизнь за то что у вас есть.

Гороскоп на 5 октября 2021: Весы

Весам не стоит заниматься тщательным анализом каждой мелочи, которая происходит в их жизни. Вместо этого проявите решительность в достижении поставленных целей. Энергия дня поможет вам приблизится к заветной мечте, если не будете сидеть, сложа руки. В общении с окружающими не помешает осторожность.

Гороскоп на 5 октября 2021: Скорпион

Скорпионов ждут неожиданные сюрпризы, но не волнуйтесь, потому что большинство из них будут захватывающими и желанными. Подготовьтесь, открываясь и принимая других людей вы будете притягивать и новые ситуации, которые они приносят. Путь наименьшего сопротивления приведет вас именно туда, куда вам нужно. Двигайтесь к людям, которые излучают любящую позитивную энергию.

Читайте такжеЛунный гороскоп на неделю 4-10 октября: обман близкого человека или финансовое благополучие

Гороскоп на 5 октября 2021: Стрелец

Лучшим решением дня для Стрельцов станут активные действия. Не стоит занимать пассивную позицию, проявите инициативность и твердо отстаивайте свои убеждения. Возникающие трудности, это не повод отступать, а только идти вперед. Во второй половине дня возможно романтическое знакомство с Овном или Львом.

Гороскоп на 5 октября 2021: Козерог

У Козерогов получится оседлать коня удачи, если вы научитесь дистанцироваться от эмоциональной сути вопроса. Сохраняйте нейтральную точку зрения. Это будет важно для вас, чтобы вы вели себя так, как вам нужно, чтобы добиться успеха. Звезды советуют проявить твердость духа и не поддаваться соблазнам – они могут только навредить.

Гороскоп на 5 октября 2021: Водолей

Невыполненные обязательства или обещания могут напомнить о себе в этот день. События могут развиваться не по накатанной и возникнет путаница в делах. Важно сохранять спокойствие и не поддаваться своим эмоциональным порывам. Проявите осмотрительность в общении с новыми людьми.

Гороскоп на 5 октября 2021: Рыбы

Хороший день, чтобы расслабиться и взглянуть на вещи, а не думать, что у вас есть ответы на все вопросы. Возможности откроются вам, когда вы присоединитесь к команде прогрессивных мыслителей, которые не боятся выходить за рамки нынешних границ. Вероятно, кому-нибудь из близких родственников понадобится ваша помощь.

viber
гороскоп 2021
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 1 октября 2021 для всех знаков Зодиака: риск ограбления, болезнь и разочарование в любвиГороскоп на 1 октября 2021 для всех знаков Зодиака: риск ограбления, болезнь и разочарование в любви Астрологический прогноз на октябрь-2021: что можно и чего нельзя делатьАстрологический прогноз на октябрь-2021: что можно и чего нельзя делать Гопники убивали копа под смех и улюлюканье: опубликовано видео смертельной экзекуции в ЧерниговеГопники убивали копа под смех и улюлюканье: опубликовано видео смертельной экзекуции в Чернигове В Украине резко подскочила стоимость газа: опубликованы новые ценыВ Украине резко подскочила стоимость газа: опубликованы новые цены "Газпром" внезапно прекратил транзит газа через Украину в Венгрию"Газпром" внезапно прекратил транзит газа через Украину в Венгрию

Последние новости

15:01

Ольга Сумская без макияжа показала, как следит за фигурой

15:00

20 ударов в голову: в Чернигове избитого до полусмерти копа ограбили прохожие - детали расправы

15:00

Гороскоп на 5 октября 2021 для всех знаков зодиака: трудности, долги или успех во всем Видео

14:45

Мать просто молча смотрела: подробности убийства 10-летней девочки отчимом на Закарпатье

14:33

В Офисе президента прокомментировали расследование об офшорных фирмах Зеленского и его окружения

Реклама
14:19

У Путина ответили на предложение Зеленского о встрече и назвали условие Видео

14:15

Лунный календарь стрижек и процедур красоты на неделю 4-10 октября: лучшие дни

14:09

Украина идет по умеренному сценарию COVID-19, но все может быстро измениться – главный санврач Видео

14:04

Осенние каникулы 2021 в Украине: когда начнутся и сколько продлятся

14:02

Зеленский осмотрел с воздуха "Большую стройку" объездной дороги Трускавца

13:59

Газ для населения в октябре подорожает: в каких регионах украинцам нужно приготовиться

13:53

Любовный гороскоп на неделю 4-10 октября: предложение руки и сердца и романтические приключения Видео

13:21

В киевском лесу нашли опасного паука, от укуса которого немеет все тело

13:19

Трое взрослых и трое детей едва не отправились на тот свет из-за газовой колонки Видео

13:14

По центру Тернополя ночью разгуливали буйволы: как они там оказались Видео

12:48

Тоня Матвиенко похвасталась стройными ножками на отдыхе в Португалии

12:30

"Влияет на безопасность в Украине и Европе": Кулеба выступил за обсуждение СП-2 в нормандском формате Видео

12:20

Вредно даже на перекус: что в Украине продают вместо гематогена Видео

12:18

Полицейского забивали толпой: в Чернигове копов обвинили в игноре вызова на место убийства

12:17

Кричали "Алкаш" и курили в вагоне: в киевском метро подростки устроили странную выходку Видео

Реклама
12:14

Убийство 6-летней Мирославы Третьяк на Харьковщине: в резонансном деле поставили точку Видео

11:31

Бабье лето вернется: украинцам пообещали резкое потепление и назвали сроки Видео

11:27

Пик коронавируса COVID-19 в середине осени: академик рассказал, чего ожидать

11:24

Пять членов Кабмина могут остаться без должностей: СМИ назвали фамилии министров Видео

11:09

Сразу семь областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина: последние данные Минздрава

10:58

На Николаевщине пьяный мужчина облил бензином и насмерть сжег тещу

10:33

В Венгрии заявили о возобновлении транзита газа через Украину: в Киеве опровергли Видео

10:27

Как правильно рассчитать правильный момент для вакцинации от COVID-19 - ответ врача Видео

10:07

С бутылкой вина наперевес: в Киеве в парке охранник избил кулаком девушку

09:39

Копы не узнали Саакашвили в маске: появились детали приезда экс-президента в Грузию Видео

09:26

Гороскоп на 4 октября 2021 для всех знаков Зодиака: предательство или неожиданные перемены Видео

09:24

COVID-19 может замедлиться в некоторых регионах: врач объяснила, каким регионам Украины повезет

08:54

500 гривен прибавки к пенсии: украинцам пообещали дополнительные выплаты Видео

08:29

Убили копа после замечания в магазине: всплыли новые детали расправы в Чернигове

08:21

В Украине - резкий спад выявленных COVID-случаев: Минздрав обновил статистику

08:13

Партнер Зарицкой по паркету на шоу Танці з зірками признался ей в своих чувствах Видео

08:11

Война против Украины - на всех фронтах мнение

07:45

Саакашвили планировал убийство оппозиционеров и беспорядки - грузинский премьер Видео

07:08

В Слуге народа назвали возможного сменщика Разумкова на посту спикера парламента Видео

06:49

Настоящие тайны Путина: о чем умолчал Пугачев мнение

Реклама
06:38

Тепло выше +20 и ночные заморозки: синоптик озвучил прогноз погоды на начало новой недели Видео

06:03

В моду вернулись потрясающие женские куртки в стиле 50-х, в которые невозможно не влюбиться Фото

05:28

Не созданы для брака: астролог составил рейтинг знаков, из которых получаются худшие супруги Видео

05:02

Приметы на 4 октября: что нельзя делать в день Кондрата Видео

04:22

Ликвидация сотрудника КГБ в Минске: о чем была скандальная статья задержанного в РФ журналиста Видео

03:50

Этот напиток от простуды быстро вернет вас в строй: диетологиня поделилась рецептом

03:02

Международный день врача 2021: сердечные поздравления и картинки к празднику

02:16

Инфекционист пояснил "убойную" силу третьей дозы вакцины от коронавируса Видео

01:38

Екатерина Кухар назвала потенциальных победителей Танцев со звездами 2021 Видео

00:51

Проскочить не получилось: в Индии самолет застрял под пешеходным мостом Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять