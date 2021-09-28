Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака: служебный роман, испытания судьбы, успех с деньгами

Гороскоп на 29 сентября 2021 / ua.depositphotos.com/

Благоприятный день, для того, чтобы воплотить задуманное в жизнь и завершить давно начатые дела. Хорошее время также задуматься о правильности вашего пути, если результаты вашей работы не приносят желаемых результатов.

О том, кому из знаков повезет улучшить свое материальное благосостояние на этой неделе, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: кредиты или денежные поступления.

Гороскоп на 29 сентября 2021: Овен

В этот день романтические настроения Овнов как никогда сильны. Запланируйте небольшую поездку со своей второй половинкой. Свободным представителям знака не стоит просиживать этот день дома – время знакомится с новыми интересными людьми. Знакомство может стать судьбоносным.

Гороскоп на 29 сентября 2021: Телец

У Тельцов будут разыгрываться страсти на рабочем месте. Возможно, ваш коллега начнет проявлять знаки внимания, которые выходят за рамки профессиональных отношений. Не исключена возможность начала служебного романа. В принятии решений нужно проявить осторожность и рассудительность.

Гороскоп на 29 сентября 2021: Близнецы

Энергичность и целеустремленность завтрашнего дня побудит Близнецов с повышенным энтузиазмом взяться за выполнение задачи, с которой не могли справиться уже некоторое время. Вы предпринимаете активные действия, и это обязательно увенчается успехом. Результаты проделанной работы вас порадуют.

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Гороскоп на 29 сентября 2021: Рак

Раков может охватить чувство, что они не понимают, что происходит вокруг. Не стоит зацикливаться на этом, лучшее, что вы можете сделать – это максимально расслабиться и освободить голову от навязчивых мыслей. Вы можете быть подвержены резким сменам настроения. Важно провести день в спокойствии и ограничить контакты с окружающими.

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Гороскоп на 29 сентября 2021: Лев

Коллективная работа в этот день принесет максимальный результат. Возможно, Львам нужно будет проявить себя в чем-то, что связано с общением. Используйте все свои навыки работы с людьми, будьте хорошим слушателем и добейтесь того, чего хотите. Судьба может посылать вам испытания и только от вашей собранности и стремления зависит результат.

Гороскоп на 29 сентября 2021: Дева

Карьерные вопросы могут привлечь внимание окружающих именно тогда, когда вы предпочитаете изолировать себя и работать в одиночку. Это может расстраивать, но от этого могут зависеть значительные финансовые выгоды. Поэтому необходимо выйти из скорлупы и обсуждать важные вопросы. Благоприятный день для новых знакомств.

Гороскоп на 29 сентября 2021: Весы

Завтра могут возникнуть романтические отношения с кем-то издалека, разделяющим ваши духовные ценности. Они будут интенсивными, полными страстей и чувств. Не стесняйтесь и не позволяйте неуверенности взять над вами верх. Однако нет никакой гарантии, что любовные отношения продлятся долго.

Гороскоп на 29 сентября 2021: Скорпион

Возможно, у вас впереди очень напряженный день, но вы не сможете сконцентрироваться. Могут напомнить о себе проблемы или мечты из прошлого, которые отнимут много времени и душевных сил. Не борись с этим. Это процесс исцеления. Очистите психическое пространство, чтобы освободить место для более позитивных событий.

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Гороскоп на 29 сентября 2021: Стрелец

Плохое настроение вашей второй половинки может создать напряженную ситуацию в личных отношениях. Не стоит идти на конфликт, даже если вас открыто провоцируют. Проявите благоразумие. Будьте хорошим слушателем, но при необходимости отступите. Ваш партнер заговорит, когда будет готов.

Гороскоп на 29 сентября 2021: Козерог

Завтра Козероги с удвоенной энергией за ту работу, которую откладывали в долгий ящик. В конце рабочего дня вы почувствуете облегчение, однако не нагружайте свои плечи непосильной ношей, иначе у вас не останется сил на завтра. Если некоторые задачи не выполняются, ничего страшного. Они так долго ждали, так что еще один день не повредит.

Гороскоп на 29 сентября 2021: Водолей

Звезды советуют Водолеям в этот день прислушиваться к своей интуиции. Она особо сильна и ее подсказки могут натолкнуть вас на необычные идеи. Самое время проявлять свои творческие способности. Единственным недостатком дня может быть недовольство вашего партнера. Он просто соскучился и ему необходимо ваше внимание.

Гороскоп на 29 сентября 2021: Рыбы

Неожиданный визит близких друзей поднимет вам настроение. Приятная беседа в дружеской компании поможет вам восстановить силы и жизненную энергию. Будьте внимательны к своему здоровью, возможно недомогание.