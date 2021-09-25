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Финансовый гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: кредиты или денежные поступления

25 сентября 2021, 11:37

Что в финансовом плане сулит Венера в Скорпионе - разбирался Главред

Финансовый гороскоп на неделю
Финансовый гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com/

Венера в Скорпионе на этой неделе может усилить тягу к признаками материального статуса. Излишняя расточительность некоторых знаков Зодиака может в скором будущем отразиться на их материальном благополучии. Поэтому очень полезно планировать даже мелкие покупки и не переплачивать.

О том, кто на следующей неделе станет счастливчиком в делах амурных, читайте в нашем материале: Любовный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: возвращение бывших, свадьба и разрыв отношений.

Финансовый гороскоп на 27 сентября - 3 октября 2021: Овен

На протяжении недели Овны будут обеспокоены вопросами касающихся чужих денег. Это могут быть кредиты, выплата налогов или получение наследства. В среду или четверг стоит ожидать приятных сюрпризов и подарков. Возможны денежные поступления. Однако стоит помнить о чувстве меры и не терять контроль, когда в руках окажется крупная сумма денег.

Финансовый гороскоп на 27 сентября - 3 октября 2021: Телец

Решение всех финансовых вопросов Тельцам на этой неделе лучше перепоручить другим людям. Вы будете накапливать материальные ресурсы. Лучше, если деньги не будут лежать на одном месте, а приносить пассивный доход. Однако стоит проявить осторожность при выборе человека, на которого думаете возложить обязательства. Большая вероятность ошибиться в средине периода.

Финансовый гороскоп на 27 сентября - 3 октября 2021: Близнецы

Уже в средине недели у Близнецов возможны переговоры касательно финансовых вопросов. Пришло время заняться рутинной работой и разобраться со старыми отчетами. В четверг вы можете почувствовать, что напряжение достигло своего пика. Но ближе к концу недели ситуация с деньгами прояснится и можно будет заняться решением важных вопросов.

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Финансовый гороскоп на 27 сентября - 3 октября 2021: Рак

Звезды сулят Ракам удачу в долгосрочных делах. Успех в этом предприятии будет сопутствовать до средины недели. В четверг и пятницу необходимо умерить свои желания и отказаться от необязательных покупок, которые могут пошатнуть ваш бюджет. В конце недели хорошо будет раздать долги. В воскресенье вам повезет разрешить бюрократический вопрос.

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Финансовый гороскоп на 27 сентября - 3 октября 2021: Лев

Венера гостит в знаке Скорпиона на этой неделе и это может побудить Львов с утроенной энергией заняться финансовым обеспечением своей семьи. Возможно, у вас появиться желание обустроить свое жилище и привнести в него уют с помощью новых предметов интерьера. В четверг можно ожидать денежных поступлений. А в воскресенье следите за своими тратами, есть риск приобрести ненужную мелочевку, которая только будет захламлять ваш дом.

Финансовый гороскоп на 27 сентября - 3 октября 2021: Дева

На этой неделе Девам лучше удержаться от споров, касающихся денежных вопросов, а всю энергию направить на решение профессиональных задач. Возможна ситуация, в которой вы потребуете вернуть деньги за покупку. В вопросах, которые зависят от вас не полагайтесь на мнение со стороны. Ваш путь верный и финансовые дела пойдут вгору, если вы рассчитываете на собственные силы.

Финансовый гороскоп на 27 сентября - 3 октября 2021: Весы

Ваша энергия и напористость сыграет на руку в тех вопросах, которые требуют серьезного подхода. Проделки ретроградного Меркурия могут ослабить ваше внимание, вероятны ошибки в расчетах. Поэтому не стоит начинать нового и сосредоточиться на выполнении привычных вам задач. В среду и четверг денежная удача будет вам сопутствовать. Однако важно сдерживать соблазн потратить все и сразу.

Финансовый гороскоп на 27 сентября - 3 октября 2021: Скорпион

Венера поселилась в Скорпионе, а это значит, что представители знака станут оценивать себя по своему уровню жизни. В конце недели сдерживайтесь от необязательных трат и чрезмерной щедрости. Не стоит пускать пыль в глаза окружающим, демонстрируя как вы умеете сорить деньгами. Самоуверенность в финансовых вопросах может сыграть с вами злую шутку, а решения оказаться ошибочными.

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Финансовый гороскоп на 27 сентября - 3 октября 2021: Стрелец

Стрельцы будут испытывать недовольство текущей финансовой ситуацией. Возможно, даст о себе знать старая история с кредитами и долгами. На работе могут пройти проверки, которые не добавят оптимизма. В субботу вы можете обнаружить ошибку, которая позволит вернуть вам часть денег. А до субботы придется хорошенько потрудиться, не сбавляя оборотов.

Финансовый гороскоп на 27 сентября - 3 октября 2021: Козерог

Уже с начала недели доход может принести бизнес или ваша профессиональная деятельность. В конце периода вы почувствуете желание потратиться на отдых и развлечения. Однако выбирайте выгодные предложения и старайтесь не переплачивать. В воскресенье в ваши руки попадет ценная информация, которая пригодится в ближайшем будущем. Этот день благоприятный для решения бюрократических вопросов.

Финансовый гороскоп на 27 сентября - 3 октября 2021: Водолей

Звезды сулят Водолеям получение дохода. Руководство отметит ваши старания и это отразится на финансовом благополучии. Неожиданные подарки могут поднять вам настроение. В среду и четверг возможны денежные поступления по протекции человека, который хорошо к вам относится. В воскресенье хорошо раздать мелкие долги.

Финансовый гороскоп на 27 сентября - 3 октября 2021: Рыбы

В этом периоде возможны ситуации, когда необходимо срочно решить вопрос со старыми документами. В среду и четверг ваша правильная мотивация станет залогом успеха. В воскресенье вы легко расправитесь с бюрократическими вопросами. Ваше финансовое положение будет стабильным, но в магазин стоит отправляться со списком, чтобы не купить лишнего.

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