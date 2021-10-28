УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на 29 октября 2021 для всех знаков Зодиака: зависть недругов или денежное везение

28 октября 2021, 14:00

Кому из знаков выпадет шанс изменить свою жизнь к лучшему - расскажет гороскоп Главреда.

Гороскоп на 2 октября 2021
Гороскоп на 2 октября 2021 / ua.depositphotos.com/

В этот день удача будет сопутствовать смелым и решительным. Энергичность, вера в собственные силы и целеустремленность помогут воплотить задуманное в жизнь. Можно справиться даже с самыми сложными задачами. Эмоциональная чувствительность дня может спровоцировать разногласия с близкими людьми.

О том, кому удастся укрепить свое материальное благополучие на следующей неделе, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 1-7 ноября: долги, борьба за деньги или невероятное везение.

Гороскоп на 29 октября 2021: Овен

В пятницу Овны смогут поймать волну успеха. Однако зависть окружающих может омрачить ваше настроение и помешает наслаждаться собственными победами. Вы можете почувствовать себя неуверенно, прислушиваясь к безосновательной критике. Возможно, сомнение исходит из внутреннего источника, говорящего о том, что вы не заслуживаете процветания. Не сбивайтесь с курса из-за этого. Двигайтесь вперед со своими планами.

Гороскоп на 29 октября 2021: Телец

Пытаясь сохранить мир и подстраиваясь под желания других, вы можете потерять связь с собой настоящим. Трения между вашим живым, коммуникативным внешним миром и мягким, уязвимым внутренним миром могут затруднить поиск решения, которое вы ищете. У вас есть ответы, которые вам нужны. Доверяйте себе, когда найдете их.

Гороскоп на 29 октября 2021: Близнецы

Следующей задачей на вашем пути к успеху может быть таблетка, которую трудно проглотить. Возможно, это связано с взаимодействием с кем-то, с кем вы не хотите иметь дело. Вы знаете, что вам нужно принять какой-то фальшивый образ, чтобы получить то, что вы хотите. Вы чувствительны к этой дилемме и можете испытывать эмоции по этому поводу, заставляя вас колебаться в отношении реализации плана.

Реклама

Гороскоп на 29 октября 2021: Рак

Завтрашний день может обнажить все слабые стороны Раков. Вы можете почувствовать нерешительность в том, что вы делаете. При таком положении вещей сделать правильный выбор будет непросто. Вы можете столкнуться с препятствием и почувствовать, что дальше идти не можете. Принимайте во внимание свои чувства и позволяйте себе отдохнуть. Это поможет избежать нервного напряжения.

Читайте такжеЛюбовный гороскоп на неделю 1-7 ноября: богатый поклонник или обман второй половинки

Гороскоп на 29 октября 2021: Лев

Львам может показаться, что все что они делают, держится только на их плечах. Это может коснуться как и профессиональной сферы, так и личных отношений. Не взваливайте на себя груз непосильных обязанностей и тогда у вас будет меньше причин чтобы обижаться и критиковать окружающих.

Гороскоп на 29 октября 2021: Дева

Девам предстоит пережить конфликт рациональной и эмоциональной сферы. Ваша голова говорит одно, а ваше сердце говорит другое. Не самое лучшее время, чтобы принимать важные решения. Вернуться к важным вопросам можно после того, как состояние стабилизируется. Не исключены новые необычные знакомства и общение с людьми с оригинальными взглядами на жизнь.

Гороскоп на 29 октября 2021: Весы

Энергия дня обеспечивает Весам небывалую работоспособность. Вы с энтузиазмом принимаетесь за решение даже самых трудных проблем и достигаете удивительных результатов. Ваш ум работает быстро и это помогает быть на два шага впереди ваших соперников, которые могут всячески препятствовать вашему успеху. Вы сможете укрепить свою профессиональную репутацию и блестяще провести переговоры. В личной жизни вероятны приятные перемены.

Гороскоп на 29 октября 2021: Скорпион

Завтра Скорпионы могут почувствовать, что перед ними открываются увлекательные перспективы, однако принять решение в каком направлении двигаться будет сложно. Ваши мысли могут быть спутанными. Возможно, вы боитесь, что если вы примете это предложение сейчас, то позже пропустите еще более выгодное. Не откладывайте этот шанс на потом. Эти возможности не будут длиться вечно.

Читайте такжеНоволуние в ноябре 2021: что нужно делать, чтобы привлечь энергию денег

Гороскоп на 29 октября 2021: Стрелец

Интересные деловые предложения могут повлечь большие перемены в вашей жизни. Прежде чем принимать судьбоносное решение необходимо все тщательно обдумать. Только в таком случае риск будет оправдан. Ваша готовность принимать во внимание желания других поможет свести все споры на нет. Можно рассчитывать на везение в денежных вопросах и решение финансовых проблем.

Гороскоп на 29 октября 2021: Козерог

Вам может казаться, что вы едете на скоростном поезде к успеху. Успех можно измерить по-разному. Важно учитывать свой эмоциональный успех и то, как ваши чувства вписываются в вашу жизнь. Вы можете обнаружить, что поезд, в котором вы едете, - это не тот поезд, в котором вы должны ехать. Не бойтесь выйти на следующей станции и перейти на другую линию.

Гороскоп на 29 октября 2021: Водолей

Не бойтесь строить самые смелые планы. От этого может зависеть ваши дальнейшие профессиональные достижения. Хороший день для того, чтобы выйти из тени и проявить свои лидерские качества. Если в непростой ситуации вы возьмете ответственность на себя, ваши коллеги непременно это оценят. Во второй половине дня неожиданные известия могут поменять ваши планы.

Гороскоп на 29 октября 2021: Рыбы

Ваша жизненная энергия и оптимизм являются источником вдохновения окружающих. Есть также люди, которые считают ваше поведение показным или высокомерным. Вы можете задаться вопросом, как это возможно, если у вас добрые намерения. Вы хотите, чтобы люди разделяли любовь и хорошие времена. Вы внимательны к чувствам других. Сядьте и поговорите с людьми один на один, чтобы понять, что они чувствуют.

viber
гороскоп 2021
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать Газовая война: Украина ничего не делая больно бьет по ПутинуГазовая война: Украина ничего не делая больно бьет по Путину Ужесточение карантина: в Украине расширили "красную" зонуУжесточение карантина: в Украине расширили "красную" зону Страшное ДТП в Харькове: что известно о виновнике аварииСтрашное ДТП в Харькове: что известно о виновнике аварии "Помешать сближению Украины с НАТО – невозможно": у Путина приняли курс Киева на Запад"Помешать сближению Украины с НАТО – невозможно": у Путина приняли курс Киева на Запад

Последние новости

14:20

Купил прививку – остался без COVID-сертификата: в Кабмине разберутся с махинациями по вакцинации

14:00

Гороскоп на 29 октября 2021 для всех знаков Зодиака: зависть недругов или денежное везение Видео

13:59

В Минсоцполитики рассказали, что нужно срочно делать украинцам с долгами по коммуналке

13:53

"Какие могут быть претензии?": Повалий пожаловалась на травлю в Украине

13:51

Макияж на Хэллоуин: ведьмочка, вампирша, зомби, грим для мужчин – страшный образ на вечеринку

Реклама
13:47

Мечтает о встрече с семьей донора: во Львове выписали пациента, которому пересадили легкие Видео

13:33

Арахамия перепутал Сковороду с Ди Каприо и стал героем курьезных мемов и фотожаб Видео

13:24

"Без кислорода Ваша мама умрет через два часа": в Сети рассказали о кризисе с кислородом в больнице

13:11

Хюррем примерила латекс: звезда Великолепного века подразнила фанатов соблазнительным образом

12:44

Костюм на Хэллоуин по знаку зодиака: как нарядиться на вечеринку

12:36

Когда день автомобилиста и дорожника 2021 в Украине: дата, поздравления и картинки к празднику

12:16

Украина может получить право совещательного голоса при сертификации "Северного потока-2" Видео

12:15

Горит, но не греет: украинцы жалуются на "холодный" газ, в чем проблема

11:44

"Королева Ольга": украинская девушка Бонда Ольга Куриленко показала шикарное тело на отдыхе в Дубае

11:26

ДТП в Харькове: 16-летнего водителя Инфинити отправили в СИЗО на 60 суток

11:25

В Украине новый рекорд по вакцинации: сколько именно прививок и какими вакцинами

11:13

"Вы не на российском канале": Савченко поругалась со "слугой" из-за фейкового COVID-сертификата Видео

10:43

"Люди не верят статистике": эксперт заявила, что в Украине смертей от COVID-19 намного больше

10:42

Декабрьское повышение пенсий: кто получит не меньше 2,6 тысячи гривен

10:20

Тариф на доставку газа рискует серьезно вырасти: в Минэнерго назвали причину

Реклама
10:11

Как правильно хранить молоко, чтобы увеличить срок его годности

10:01

Реанимации загружены на 300%, потому что не могут забрать всех больных - инфекционист Михаил Ричняк

09:53

Крым – это Украина: Apple исправила в своем приложении карту с "российским" полуостровом Видео

09:52

Тысячи протоколов и 17-тысячные штрафы: украинцев массово наказывают за нарушение карантина Видео

09:30

Недорого, вкусно и полезно: диетолог дала советы, как питаться правильно с ограниченным бюджетом

09:14

"Привет!" - прикольные картинки для настроения на весь день

09:07

Такого не было за все время пандемии: в Украине за сутки подтвердили 26 071 случай COVID-19

09:07

День ангела в ноябре 2021 по церковному календарю: именинники месяца

08:56

К чему снится дорога: толкование известных сонников

08:49

Гороскоп на 28 октября 2021 для всех знаков Зодиака: споры, огорчения или союз с противниками Видео

08:46

На трассе Харьков-Киев в воздух взлетела АЗС: продолжается ликвидация пожара Видео

08:21

В Украине – сухо и солнечно: прогноз погоды на четверг, 28 октября

08:12

16-летний виновник ДТП в Харькове молчит на допросе: в полиции говорят, что доказательств достаточно Видео

07:51

В Украине спрогнозировали закрытие банковских отделений: что придет им на смену

07:02

Украинцам рассказали, какая погода будет на Новый год

06:26

Ноев ковчег в Украине: соцсети взорвались шутками о Моршине, где почти не болеют ковидом

06:21

Беларусы делают ещё одну попытку борьбы с тиранией мнение

05:59

Переход на зимнее время: чем опасен перевод часов для украинцев и что нужно сделать для адаптации Видео

05:40

Самые вкусные грибы волнушки: невероятно простой рецепт приготовления Видео

05:15

Никаких мифов, только факты: диетолог рассказала, можно ли пить чай вместо воды

Реклама
04:25

Приметы на 28 октября: что нельзя делать в Ефимов день и как не попасть в беду Видео

04:05

День бабушек и дедушек в Украине: поздравления и милые картинки к празднику

04:02

Какое популярное лакомство полезно для сердца и сосудов - ответ диетолога

03:24

Назван самый вкусный и полезный бургер: готовить всего 10 минут Видео

02:50

Лечения от нового штамма коронавируса Дельта+ нет: врач предупредила украинцев Видео

02:33

Шмыгаль признался, ждет ли украинцев принудительная вакцинация Видео

02:12

Специалист рассказала, каким людям нельзя есть хурму

01:59

Звезда Не родись красивой Нелли Уварова потеряла ребенка Видео

01:37

Медик объяснила, как можно улучшить работу почек

01:11

Как сгенерировать Covid-сертификат в приложении "Дія" и на портале

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять