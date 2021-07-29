УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на 29 июля для всех знаков Зодиака: стресс, обострение заболеваний или приятная встреча

29 июля 2021, 02:47

Кому из знаков можно смело собираться на свидание, а кому стоит опасаться порезов - расскажет гороскоп Главреда

Гороскоп на сегодня 29 июля 2021
Гороскоп на сегодня 29 июля 2021 / 7dniv.info

Четверг наполнен позитивной энергией. Хорошее настроение и прилив сил почувствуют многие знаки Зодиака. День, когда необходимо использовать любую возможность, которая поможет воплотить самые смелые и серьезные цели.

О том, как распоряжаться бюджетом и планировать траты, чтобы не остаться на мели, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 26 июля - 1 августа: кого ждет успешный шоппинг, а кого режим экономии.

Гороскоп на 29 июля: Овен

Позвольте себе максимально расслабиться в этот день. Хороший день для общения с друзьями и близкими. Приглашайте людей к себе домой и приятно проводите вечер в замечательной компании. Позвольте себе свободно выражать свои мысли. Осознайте, насколько сильна ваша веселая натура. Сны могут сбыться.

Гороскоп на 29 июля: Телец

Сегодня Тельцы могут оказать значительное влияние на других. Веселая, умиротворенная и гармоничная натура притягивает людей как магнитом. Ничто не сможет омрачить ваше настроение, а ваша улыбка подбадривает других на хорошее продолжение дня.

Гороскоп на 29 июля: Близнецы

В четверг неприятные мелочи могут нарушить ваш распорядок дня, но теплая улыбка - это все, что вам нужно, чтобы рассеять разочарование или негатив. Вечером стоит уделить время своей второй половинке – возлюбленные требуют больше внимания. Вечером возможно нервное перенапряжение и стресс. Снимите его любимым занятием.

Реклама

Гороскоп на 29 июля: Рак

В четверг у Раков все будет складываться чудесным образом. Вооружитесь оптимизмом и улыбкой – это беспроигрышная комбинация для решения вопросов, которые возникнут сегодня. Доброжелательное отношение к людям – ключ к успеху. Проведите вечер играя с детьми.

Читайте такжеГороскоп на август 2021 для всех знаков Зодиака: роман с соседом, повышение по службе или депрессия

Гороскоп на 29 июля: Лев

Львам необходимо вынырнуть из пучины дедлайнов и графиков, выдохнуть и расслабиться. Дайте волю своей романтической натуре – благоприятный день для свидания. Победителем дня станет тот, кто больше всех улыбнется. Участвуйте в этом конкурсе с намерением выиграть.

Гороскоп на 29 июля: Дева

Сегодня Девы почувствуют недостаток внимания окружающих, все остальные словно зациклены на себе. В четверг решение бытовых проблем не стоит откладывать на потом. Будьте внимательны к своему здоровью: вероятно обострение хронических заболеваний.

Гороскоп на 29 июля: Весы

Это день, чтобы ценить то, что у вас есть, особенно людей, которые вас любят. Делайте комплименты другим и дайте им понять, как много они для вас значат. День любви и позитивной энергии, однако, не стоит спешить с серьезными решениями. Отношения в паре гармоничны. В жизни одиноких Весов возможны приятные перемены.

Гороскоп на 29 июля: Скорпион

Настроение дня у Скорпионов беззаботное и веселое. Ваш оптимизм будет подзаряжать окружающих энергией, а хорошая шутка способна разрядить накалившуюся обстановку. Возможно появление давних знакомых на горизонте.

Читайте такжеЛунный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа: кто встретит свою вторую половинку и воплотит мечты

Гороскоп на 29 июля: Стрелец

Упрямство других людей может стать преградой вашего прогресса. Возможно Стрельцам нужно перестать держать все под контролем и немного ослабить хватку, принимая во внимание мнение других. Высказывайте свое мнение, даже если вы не всегда согласны с коллективом. В отношениях возможен небольшой спор, который закончится примирением. Избегайте порезов.

Гороскоп на 29 июля: Козерог

Время, когда можно было беззаботно расслабляться прошло. Козерогам сегодня нужно закатать рукава и приступить к активной деятельности. Благоприятный день для раскрытия творческих способностей. Чем шире ваша улыбка, тем дальше вы пойдете практически в любой ситуации.

Гороскоп на сегодня 29 июля для ввсех знаков Зодиака
Гороскоп на сегодня 29 июля ля всех знаков Зодиака / bizim.media

Гороскоп на 29 июля: Водолей

Четверг сопровождает представителей знака воздуха позитивной энергией и эмоциями. Возможны интересные предложения, подписание контрактов или выгодные сделки. На личном фронте все складывается более чем идеально: пойдите на свидание, которое долго откладывали.

Гороскоп на 29 июля: Рыбы

Хороший день для новых начинаний. Вашей энергии и энтузиазма хватит, чтобы воплотить самые смелые идеи в реальность. У Рыб женщин – пик сексуальности. Возможность встретить вторую половинку и завести новое знакомство возрастает.

гороскоп 2021
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Магнитные бури в конце июля 2021: что делать, когда сдавит головуМагнитные бури в конце июля 2021: что делать, когда сдавит голову В Украине с сентября взлетят цены на продукты: что подорожает больше всегоВ Украине с сентября взлетят цены на продукты: что подорожает больше всего Как Россия сама себя загнала в ловушку в УкраинеКак Россия сама себя загнала в ловушку в Украине Харьковчанка стала "звездой" Сети, нагадив в подъездеХарьковчанка стала "звездой" Сети, нагадив в подъезде Одна вырывалась, другая истошно вопила: в Винницкой области задержали насильника девушек-подростковОдна вырывалась, другая истошно вопила: в Винницкой области задержали насильника девушек-подростков

Последние новости

03:12

Эксперт рассказала, чем опасен жир на животе и как от него избавиться

02:47

Гороскоп на 29 июля для всех знаков Зодиака: стресс, обострение заболеваний или приятная встреча Видео

02:25

Капитан Марвел обнажилась и засветила потрясающее тело в сауне

02:16

Названы три самых невезучих знака Зодиака Видео

01:39

"Плохая пародия на 95 квартал": эксперт оценил последствия назначения Арестовича главой СБУ

Реклама
00:51

Ученые сделали новое открытие в лечении ожирения и диабета Видео

00:29

Симптомы сердечного приступа: пять необычных признаков на коже Видео

00:03

Украину накроет шквалами с градом и налетит ураган Видео

00:02

Приметы на 29 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды Видео

28 июля, среда
23:40

Украинских легкоатлетов за день до старта отстранили от Олимпиады-2020 Видео

23:02

В доме, на который рухнул самолет на Прикарпатье, находились дети Видео

22:30

Кравчук в реанимации: кто будет представлять Украину в ТКГ Видео

22:22

В Ровно произошла масштабная авария, люди сидят без света

21:45

Зеленский провел кадровые перестановки в армии

21:35

СНБО проведет срочное выездное заседание на Донбассе - СМИ Видео

21:15

"Мне сложно говорить": телеведущий Дмитрий Комаров потерял друга в авиакатастрофе на Прикарпатье Видео

21:12

Украинские ученые обнародовали печальный прогноз по пандемии коронавируса Видео

20:40

В Луцке умер знаменитый украинский футболист Видео

20:27

На Черновцы обрушилась стихия: подтоплены вокзал и много улиц Видео

20:23

Зеленский ответил на статью Путина и сравнил россиян с татаро-монгольским нашествием Видео

Реклама
20:17

Как неправильно употреблять белок: главные ошибки Видео

19:56

Выяснились подробности о мужчине, который вчера скончался от штамма Дельта Видео

19:54

В Украине резко выросло число зараженных коронавирусом из-за штамма Дельта Видео

19:45

Почему в аграрной Украине подсолнечное масло дороже, чем в ЕС мнение

19:24

Невысимая жара и невероятные наводнения: почему Украину и мир трясет от катаклизмов Видео

19:06

В Сети появилось видео с моментом падения самолета на Прикарпатье Видео

19:03

Тост на день рождения: душевные, красивые и смешные пожелания имениннику

18:35

Под Тернополем выпал гигантский град размером с пельмени и уничтожил урожай Фото Видео

18:28

Средняя зарплата в Украине впервые превысила 500 долларов - Госстат

18:11

Ударил инсульт во время плавания: на Черкасчине мужчина спас женщину от клинической смерти Видео

18:06

Жена Хомчака покинет пост главы Черниговской ОГА: вместо Коваленко назначат Чауса Видео

17:55

Что на самом деле нужно сделать, если укусил клещ: пошаговая инструкция Видео

17:47

Жара усиливается и идет новая аномалия: синоптики предупредили украинцев об опасности Видео

17:45

Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина

17:35

Свадьба Юли Зайки и Богдана Юсипчука оказалась настоящей, но с одним условием Видео

17:24

Олимпийский рекорд: украинский пловец легендарно прорвался в финал на Играх в Токио Видео

17:14

На Чернобыльской АЭС объявлен режим аварийной готовности: ищут взрывчатку Видео

17:13

Один из самых опытных пилотов Украины Игорь Табанюк погиб на Прикарпатье Видео

17:08

СБУ пропустила в Украину сразу четыре российских группы для участия в фестивале

16:42

В Украине отменили повышение тарифов на электроэнергию с 1 августа Видео

Реклама
16:34

Министр инфраструктуры Кубраков опроверг информацию о строительстве шести платных дорог

16:28

В МОЗ назвали условие, при котором школы смогут работать даже в красной зоне Видео

16:18

Приехал из России и Индии – "изолирован" на 2 недели: Украина резко ужесточила правила въезда Видео

16:09

Маринованная вишня: супер простой рецепт приготовления настоящего лакомства Видео

15:57

Страны ЕС все более нацелены на трудоустройство своих граждан - эксперты

15:39

На Прикарпатье на частный дом упал самолет: СМИ сообщают о гибели легендарного летчика Табанюка Видео

15:29

Юморист Лиги смеху стал учасником шоу Танці з зірками 2021

15:25

Украинская альпинистка покорила самую опасную в мире "гору убийцу" Видео

15:16

Как жить дольше: лучший вид жира для снижения риска инсульта Видео

15:12

Гороскоп для Девы на август 2021: в каких сферах жизни гарантирован успех

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять