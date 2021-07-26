Финансовый гороскоп на неделю 26 июля - 1 августа: кого ждет успешный шоппинг, а кого режим экономии

Финансовый гороскоп на неделю / mamaplus.md

На этой неделе Венера в экономной Деве не позволит много тратить. Для того, чтобы контролировать траты – составляйте списки покупок – это поможет разобраться с ненужными приобретениями.

Несмотря на режим экономии на это неделе будет много покупок по мелочам. А крупные покупки лучше всего совершать обдуманно. Спонтанность в совершении серьезных покупок не самое лучшее решение. Если на носу крупное приобретение, отдавайте предпочтение практичным и полезным в хозяйстве вещам.

В четверг любая активность не принесет выгоды. Какие успехи у знаков Зодиака на любовном фронте, читайте в нашем материале: Любовный гороскоп на неделю 26 июля - 1 августа: флирт, романтика и любовные авантюры.

Финансовый гороскоп на неделю Овен

Овнам на этой неделе можно приготовиться к выгодным предложениям и контрактам. Звезды предвещают выгодные предложения, сделки и контракты. Они отразятся на финансовом благополучии не только компании, но и представителей знака. Хорошо планировать поездки рабочего характера. Дорога принесет незабываемые впечатления, если проявить бдительность и осторожность. Есть риск стать жертвой аферистов.

Финансовый гороскоп на неделю Телец

В денежных вопросах необходимо включить логику. Положившись на интуицию, представители знака рискуют кошельком – возможно дорогостоящее приобретение. Возможно средств не будет хватать на необходимые вещи, однако эта ситуация вскоре измениться.

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На этой неделе Тельцам нужно стараться проявлять инициативу как в карьере, так и в бизнесе. Смелость и готовность решать нестандартные задачи непременно отразится на материальном благополучии.

Финансовый гороскоп на неделю Близнецы

В начале недели возможен денежный перевод. Кроме того, часто будут затрагиваться разговоры о финансах. Не стоит начинать новые дела, а вот начатые нужно закончить – убывающая Луна будет сопутствовать успешному завершению дел.

Со среды ваша финансовая жизнь будет однообразной. Основные доходы и траты связаны с домом и семьей: покупкой интерьерных мелочей, семейным отдыхом, работой на дому.

Финансовый гороскоп на неделю Рак

Возможно получение премии или подарка. В начале недели нужно проявлять инициативу и действовать, а уже к концу поубавить темпы и принимать решения без спешки, как следует проанализировав ситуацию. В течении недели – крупное приобретение.

В профессиональной деятельности самое время вернуться к подзабытым идеям и планам – они быстро могут привести к результату, который скажется на финансовом благополучии.

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Финансовый гороскоп на неделю Лев

Представителям огненного знака на этой неделе лучше воздержаться от непомерных трат, чтобы сформировать запас средств, которые можно потратить "на мечту" или совершая практичные покупки. Эта неделя только для обязательных растрат. В пятницу активизируется влияние Марса и он поможет заработать или найти дополнительный источник заработка. Не стоит ожидать что средства из пассивного дохода принесут дивиденды на этой неделе. Также не стоит надеяться на спонсорскую поддержку.

Финансовый гороскоп на неделю Дева

Не стоит отправляться на шопинг в компании друзей или родственников – можно потратить большую сумму денег на бесполезные вещи. Материальное положение на этой неделе не очень устойчивое, поэтому спонтанных трат нужно избегать.

Не стоит прислушиваться к чужим финансовым советам¸ необходимо обращаться с деньгами, как подсказывает интуиция. В таком случае деньги сами пойдут к вам. На этой неделе предстоят траты на практичные личные вещи, отдых и процедуры красоты.

Финансовый гороскоп на неделю Весы

Спокойная неделя для Весов в плане растрат и финансовых поступлений. Можно порадовать себя приятными мелочами. Однако увлекаться тратой денег не стоит – финансы склонны утекать больше, чем приходить. На этой неделе появятся возможности для заработка, которые вы можете проигнорировать. Повышается возможность потери денег или ценных вещей. Можно получить подарок или денежную помощь. В конце недели – неожиданный поворот с чужими финансами.

Финансовый гороскоп на неделю Скорпион

Возможно материальное вознаграждение от выполнения групповых проектов. Однако на этой неделе особых финансовых изменений ожидать не стоит. Чтобы укрепить материальное положение не начинайте ничего нового в фазе убывающей Луны. Растраты вероятны в сфере сетевого бизнеса и общественных акций. Возможен неожиданный поворот, который может осчастливить Скорпионов сейчас, но выбить из колеи в скором времени.

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Финансовый гороскоп на неделю Стрелец

На этой неделе стоит воздержаться от дорогостоящих покупок и вложений. Процесс растрат не принесет удовлетворения представителям знака. Поэтому в текущую неделю необходимо ограничиться только обязательными тратами.

Непростым будет период в карьере и бизнесе – представители знака огненной стихии столкнутся с испытаниями. Задачи, которые кажутся простыми, притянут мелкие, хлопотные проблемы.

Финансовый гороскоп на неделю Козерог

Не стоит полагаться на судьбу в финансовых вопросах – это может привести к серьезным материальным проблемам. Если планируете дорогостоящие покупки, необходимо просчитать бюджет на неделю. Возможны дополнительные растраты "по мелочи".

К походу в магазин за покупками и проведению операций со средствами рекомендуется готовиться заблаговременно.

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Финансовый гороскоп на неделю Водолей

Водолеям на этой неделе нужно тщательно контролировать свои расходы. В дальнейшем это поможет планировать бюджет и дорогостоящие покупки. Хорошая для благотворительности неделя. Помощь нуждающимся непременно обернется удачными шансами в будущем.

Финансовый гороскоп на неделю Рыбы

Начало недели обещает Рыбам неожиданное поступление средств. Это может быть как возвращение долга, так и материальная помощь партнера. Однако существует большой соблазн не устоять и потратить всю сумму на ненужные вещи или развлечения. Необходимо распланировать бюджет.