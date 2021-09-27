УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на 28 сентября для всех знаков Зодиака: долги, старые проблемы или удачные покупки

27 сентября 2021, 15:00

Кого из знаков могут настичь воспоминания прошлого - расскажет гороскоп Главреда

Гороскоп на 28 сентября 2021
Гороскоп на 28 сентября 2021 / ua.depositphotos.com/

Вторник благоприятно посвятить решению вопросов в профессиональной сфере. Работоспособность и терпение на максимуме, и нужно рационально использовать любую возможность, которая поможет вам продвинуться по карьерной лестнице.

О том, как будет складываться ситуация в денежных вопросах, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: кредиты или денежные поступления.

Гороскоп на 28 сентября: Овен

Изобретательность в сферах творчества и технологий может значительно увеличить ваш доход. Новые идеи, которые посещают вас, будут работать на вас. Возможно, вы обнаружите в себе новые таланты, о которых ранее не догадывались. Продуктивный день, если вы проявите активность и инициативность.

Гороскоп на 28 сентября: Телец

В этот день Тельцам могут напомнить о себе нерешенные проблемы. Может, проявят себя невыполненные обязательства или станет вопрос невыплаченных долгов. Ошибки прошлого потревожат вас. События могут развиваться совсем не так как вам бы того хотелось. Вас могут больше привлечь необычные формы искусства. Возможно, ваше внимание привлекли выставки местных художников, а может, вы развиваете вкус к альтернативной музыке.

Гороскоп на 28 сентября: Близнецы

Неожиданный визит старого друга может поднять вам настроение. Также сегодня можно отправляться за крупными покупками. Удачными будут приобретения техники, гаджетов, компьютера. Во второй половине дня обстановка в семье может быть напряженной. Избегайте конфликтов.

Реклама

Гороскоп на 28 сентября: Рак

Во вторник Ракам стоит немного отвлечься от дел и посвятить день семье. Ваши родные требуют внимания. Особенно дети, их могут тревожить проблемы со здоровьем. Отправляйтесь за покупками, они будут удачными. Беседы с друзьями должны быть интересными и познавательными.

Читайте такжеГороскоп на октябрь 2021: роман на стороне, успех во всем или происки недругов

Гороскоп на 28 сентября: Лев

На сцене появляются новые возможности карьерного роста, чтобы пробудить ваши амбиции. Вы можете столкнуться с необычными возможностями для продвижения по службе, о которых никогда раньше не задумывались. Это может быть немного пугающим, но также захватывающим. Вы вряд ли упустите шанс, пока не учтете его. Звезды сулят успех и удачу в начинаниях.

Гороскоп на 28 сентября: Дева

Вы можете запланировать долгое путешествие в место, где никогда не бывали, возможно, в компании возлюбленного или близкого друга. Вас будет преследовать волнение от предвкушения приключений, но звезды обещают прекрасное времяпрепровождение. Романтическое настроение между вами и вашим любимым человеком усилится. У вас двоих может быть захватывающий вечер.

Гороскоп на 28 сентября: Весы

Визит вашего близкого друга пробудит давние приятные воспоминания. Вы также можете столкнуться со скрытыми психологическими и эмоциональными проблемами. Хотя это может показаться заманчивым, не пытайтесь снова их подавить. Во второй половине дня домашние хлопоты настигнут вас.

Гороскоп на 28 сентября: Скорпион

В этот день вы можете влюбиться с первого взгляда. Возможно, с кем-то, кого вы никогда раньше не встречали, или со старым другом, которого вы внезапно видите в новом свете. Вы также можете узнать о своем нынешнем партнере что-то удивительное, чего раньше не знали. Как бы это ни проявлялось, сегодняшний день предвещает романтику.

Читайте такжеТоп-3 лучших знака Зодиака для супружеской жизни: астролог составил рейтинг

Гороскоп на 28 сентября: Стрелец

Захватывающие идеи заставят вас с оптимизмом смотреть на свою карьеру. Возможно, внезапно произойдет то грандиозное озарение, которое вы искали. А может, появится восторженный потенциальный партнер. В любом случае, вы взволнованы и можете рассчитывать на интересные проекты и возможное продвижение. Вы также можете найти человека, который будет рядом с вами надолго.

Гороскоп на 28 сентября: Козерог

Благоприятный день, который наполненный позитивной энергетикой. Подходит для заключения брака и новых знакомств. Хорошо поговорить с людьми и решить вопрос со старыми обидами. Вторая половина дня может принести неожиданные известия. Может пробудиться ваше желание путешествовать, и вы можете заразить этой идеей свою вторую половинку.

Гороскоп на 28 сентября: Водолей

Покупки для вашего дома могут быть одним из ваших проектов сегодня. Ваше эстетическое чутье сейчас на высоте, а хороший вкус на пике. Скорее всего, вас будет больше привлекать необычное и нетрадиционное, чем обычно. К вашим дверям могут прийти неожиданные, но желанные посетители, что может привести к интересным беседам.

Гороскоп на 28 сентября: Рыбы

Завтра Рыбы могут получить приятные известия от близких друзей. Вы хорошо относитесь к другим, дружба сближается, романтические отношения становятся более близкими. Благоприятный день и самим напомнить о себе старым знакомым и восстановить утраченные связи. Этот день может определить ход ваших дел до конца года.

viber
гороскоп 2021
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 24 сентября: что нельзя делать и как не привлечь беду в день ФеодорыПриметы на 24 сентября: что нельзя делать и как не привлечь беду в день Феодоры Гороскоп на 27 сентября для всех знаков Зодиака: проделки недругов, убытки и романтическое увлечениеГороскоп на 27 сентября для всех знаков Зодиака: проделки недругов, убытки и романтическое увлечение "Надо выбирать другой проект": Джамала и Влада Яма повздорили на "Танцях з зірками""Надо выбирать другой проект": Джамала и Влада Яма повздорили на "Танцях з зірками" Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреденПеревод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден Пьяного Николаса Кейджа приняли за бомжа и выгнали из ресторанаПьяного Николаса Кейджа приняли за бомжа и выгнали из ресторана

Последние новости

15:40

Газовый кризис стал ударом по Европе: Газпрома взвинтил закачку газа, но уже ничего не изменится

15:39

Эксперты спрогнозировали, когда и как сильно подорожает подсолнечное масло

15:25

Украинцы рискуют лишиться работы из-за отказ от вакцинации: кого это касается Видео

15:00

Обязательная вакцинация в Украине: в МОЗ назвали предварительный перечень профессий

15:00

Гороскоп на 28 сентября для всех знаков Зодиака: долги, старые проблемы или удачные покупки

Реклама
14:59

Киев "отомстил" Будапешту за новый контракт с Газпромом и пожаловался в Еврокомиссию Видео

14:56

В президента Франции Макрон кинули похожий на яйцо предмет Видео

14:54

Катастрофа в Харькове: опорные COVID-больницы заполнены на 90%

14:44

Размещение войск НАТО в Украине: у Путина пригрозили "ответными действиями" с двух флангов Видео

14:36

Газпрому не дадут обрубить транзит газа через Украину: Шольц призвал выполнить сделку по СП-2 Видео

14:26

Срочно вызвали скорую: звездному участнику Танцев со звездами прямо на паркете стало плохо Видео

14:20

Диетолог рассказала, какой из осенних фруктов самый полезный для тела

14:15

Напиток долгожителей: ученые назвали доступный продукт, который укрепляет сердце

13:56

Бездомная вернула хозяину 110 тысяч: получила 100 гривен в знак благодарности

13:51

Украина в НАТО, а РФ ушла из Крыма: Прямой опустился до лизоблюдства с поздравлением Порошенко Видео

13:46

Какие продукты сокращают длительность жизни - ответ медиков

13:37

"Украина – это новый фронт": Лукашенко вместе с Путиным разразился угрозой Киеву из-за НАТО Видео

13:16

Лунный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: семейные проблемы, убытки, воплощение задуманного

12:56

Владельцев "евроблях" ждут сумасшедшие штрафы в ноябре: за отказ платить отберут имущество

12:55

Календарь магнитных бурь в октябре 2021: когда ударит сильнее всего Видео

Реклама
12:47

Медики назвали хорошо заметный на ногах признак опасного уровня холестерина

12:36

Дельта-штамм COVID-19 доминирует в Украине: в Минздраве назвали его симптомы Видео

12:29

От сильных заморозков до +18°: украинцев предупредили о резком изменении погоды Видео

12:13

Ученые выяснили, что в организме маленького ребенка в 13 раз больше микропластика, чем у взрослого

12:07

В ОП сняли фильм о том, как по-особому готовились к 30-летию Независимости Видео

11:50

В Украине резко подскочили месячные тарифы на газ: кому придется раскошелиться Видео

11:26

"Эрдоган и Путин – два сапога пара": эксперт оценил риски присоединения Крыма к Турции

11:18

Что делать украинцам, у которых есть противопоказания для прививок от COVID-19

11:00

Гороскоп на октябрь 2021: роман на стороне, успех во всем или происки недругов Видео

10:47

Топ-3 лучших знака Зодиака для супружеской жизни: астролог составил рейтинг Видео

10:37

"Действия третьей стороны": у Усика намекнули на виновного в срыве трансляции боя с Джошуа Видео

10:33

Маша Ефросинина показала соблазнительные формы в платье с глубоким декольте

10:23

В "Нафтогазе" разъяснили украинцам, как перейти на новый тариф "Комфортный сезон" Видео

10:10

Есть пирсинг в интимном месте: участница шоу Танці з зірками Зарицкая поделилась пикантным секретом Видео

10:06

Назван самый опасный чай, который может навредить здоровью Видео

10:01

Александр Усик: болеть или не болеть? мнение

10:00

Лунный календарь стрижек и процедур красоты на неделю 27 сентября - 3 октября: лучшие дни

09:36

Остановка транспорта из-за локдауна: в Минздраве назвали главное условие Видео

09:21

Финансовый гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: кредиты или денежные поступления

09:20

В крови замученого до смерти польскими копами украинца наркотиков не нашли - СМИ Видео

Реклама
08:56

Мощный удар коронавируса: в Минздраве назвали сроки пика заболеваемости Видео

08:43

Воздвижение Креста Господнего в 2021 году: дата, традиции, молитва и запреты дня

08:37

Гороскоп на 27 сентября для всех знаков Зодиака: проделки недругов, убытки и романтическое увлечение

08:24

Коронавирус в Украине 27 сентября: за минувшие сутки число новых COVID-случаев упало до трех тысяч Видео

08:10

Азаров нервно курит в стороне: мэр Кодымы опозорился выступлением на дикой смеси суржика Видео

07:58

Люди могут получить "сверхчеловеческий" иммунитет к COVID-19: ученые рассказали, как это сделать Видео

07:45

В области балета мы впереди планеты всей мнение

07:10

Глава Pfizer спрогнозировал, когда мир победит COVID-19 и вернется к нормальной жизни Видео

07:10

"Синдром Пугачевой" и коронавирус: астролог рассказал, что ждет Ани Лорак Видео

06:33

"Почувствовал кровушку и пошел": Усик вернулся в Киев и рассказал о победе над Джошуа Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять